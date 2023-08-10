«Самое ценное в банке — это люди». Посмотрели на трансформацию Сбер Банка глазами его сотрудников

Источник материала: ProBusiness

В этом году Сбер Банку исполняется 100 лет. На сегодня это один из крупнейших банков Беларуси по размеру активов и трендсеттер в сфере цифровизации банкинга. Мы решили взглянуть на компанию глазами ее сотрудников — поговорили с теми, кто работает еще с 90-х, и с новичками, которые в Банке всего несколько месяцев. О том, как менялся и планирует развиваться Сбер Банк в Беларуси — в нашем материале.

Эдуард Шуманский, директор Операционного офиса Сбер Банка — 27 лет в компании



Эдуард Шуманский

«Прошел все ступеньки от специалиста до замдиректора департамента»

— В 1995 году я окончил РТИ, жил тогда в Радошковичах, где выбор вакансий был невелик: либо на кирпичный завод, либо «Белхудожкерамика» или филиал «Белпромстройбанка». Я выбрал банк. Уже тогда я понимал, что будущее за ИТ. Но это еще не было перспективным направлением. Поэтому меня взяли программистом на полставки, остальное время я работал бухгалтером.

После закрытия Радошковичского отделения, я начал работать в центральном аппарате, где занимался сопровождением ПО валютного операционного дня. Проще говоря, настраивал софт, писал скрипты для автоматизации, устранял ошибки. За два года вырос до ведущего специалиста. Однажды мне предложили заняться развитием карточных продуктов.

Это было абсолютно новое направление, на тот момент я не знал о карточках ничего. Но согласился без колебаний — мне было интересно поучаствовать в чем-то новом, чего еще нет в банке. Пришел в «карточки» главным специалистом. Затем последовательно прошел все должностные ступеньки до замдиректора департамента.



Эдуард Шуманский

Это был очень интересный период в моей жизни, приходилось заниматься буквально всем: и разработкой новых продуктов, и ведением бухгалтерии, и закупками оборудования, маркетингом и отчетностью — это был своеобразный «банк в банке». И даже разработку программного обеспечения для автоматизации всей этой «кухни» мы делали самостоятельно. Руководство всячески поддерживало данное направление, за 8 лет мы фактически «с нуля» вышли на второе место по объему бизнеса банковских карт в стране.

«Моя цель — освободить коллег от "лишней" работы»

В 2009 году после того как банк вошел в структуру Сбер Банка, мне предложили возглавить бэк-офис и заняться операционкой всего банка. На тот момент она не была централизованной.

Нынешний Оперофис создавался буквально «с нуля»: это был масштабный проект с участием всех служб, при весомой поддержке акционера и руководства банка, который длился 2 года и закончился торжественным открытием ЦСКО (прим. «Про бизнес» — Центр сопровождения клиентских операций). Реализация данного проекта позволила изменить практически все процессы сопровождения, сократить затраты и высвободить значительные ресурсы в банке.



Эдуард Шуманский

Здесь я и продолжаю работать. Задача моего подразделения — максимально освободить коллег из бизнеса от рутины и при этом обеспечить качественное и своевременное сопровождение операций клиентов с минимальными затратами для банка. Само существование Оперофиса — это «недоавтоматизация» бизнес-процессов. А идеальный банк — это когда абсолютно все операции совершаются автоматически, в онлайне. Я считаю, что наш банк целенаправленно и успешно двигается в этом направлении.

За что я люблю свою работу? В первую очередь — это коллектив и отношения, которые сложились в команде. У нас постоянно рождаются интересные идеи, которые мы обсуждаем и реализовываем с коллегами из бизнеса.

Прийти к результату — пик удовлетворения! Это мгновение, но оно того стоит. Еще хочу отметить, что на протяжении всей работы в банке мне везло с руководителями и кураторами – это всегда были опытные специалисты, наставники и замечательные люди, давшие мне поистине бесценный трудовой и жизненный опыт.

В нашем банке нет формализма, все строится на межличностных отношениях. Сколько ни пиши про корпоративную культуру, на бумаге она не работает. Самое ценное — это всегда люди.

Мария Мирончук, сотрудник офиса трансформации — год в компании



Мария Мирончук

«Собеседование как в стартапе и никакой бюрократии»

— Я работаю в офисе трансформации. У нас есть два основных направления: Agile- и продуктовая трансформация. Я работаю во втором направлении, мы развиваем навыки коллег, которые трудятся в Сбер Банке в ролях product owner и product manager. Учим их современным продуктовым практикам, всевозможным фреймворкам, проводим исследования.

Я не могу назвать себя классическим банковским менеджером. До этого я работала в ИТ в роли product owner и, в основном, у меня были e-learning-проекты, CRM- и аналитические системы. А затем решила попробовать свои силы в финтехе, который был для меня чем-то новым.

На собеседовании в Сбер Банке была дружественная атмосфера, хотя я ожидала строгости и формальной беседы — все-таки это банк. Но все было так, как будто я пришла в стартап. Никакой бюрократии. И подкупило, что сразу ответили на вопросы, связанные с моей ролью в компании. Как я предполагаю, я тоже хорошо ответила на все вопросы, раз работаю здесь уже год.



Мария Мирончук

В банк я как раз приходила в те турбулентные времена, когда многие компании переживали кризис. Те компании, в которых я работала раньше, не смогли пережить этот период.

Для меня было важно, что Сбер Банк не только продолжал работать, но и нанимал новых сотрудников. Безусловно, мне также был важен спрос на продукты компании, в которой я буду работать. В свое время как клиент я пользовалась продуктами банка, и они оставили приятное впечатление. Не буду лукавить, еще мне очень понравился новый офис и комфортные условия работы. Как и мои будущие коллеги, с которыми мы нашли общий язык еще на собеседовании.

«Люди здесь работают долго и строят „ролевую“ карьеру»

Мне нравится, что в компании заботятся о людях, переживают за их карьерный рост. Здесь хорошая социальная программа и нет «эйджизма». В некоторых департаментах очень большая разбежка в возрасте, и, тем не менее, они легко взаимодействуют между собой, понимают друг друга.

В Сбере много возможностей для развития и обучения. Бывает, что сотрудники даже сопротивляются, но, в последствии благодарят за то, что когда-то на их обучении настояли, объяснили, почему им это будет выгодно и полезно.

Сейчас популярна ролевая модель построения карьеры: нет стремления к вертикальному росту, важен рост горизонтальный, когда вы просто меняете роль. Мое развитие не остановится в любом случае, потому что выбранное мной направление предполагает постоянное саморазвитие.

Через 2 года я вижу себя в том же департаменте. И вижу скорее не себя, а продукты, с которыми мы работаем: у них выросла доходность, количество лидов и целевая аудитория.

Возможно, мы создадим какой-то продукт X, который «взорвет» рынок! По-прежнему, будем развивать такие классические банковские продукты, как кредиты и карты. Продолжим совершенствование клиентского пути, который должен быть максимально бесшовным, быстрым и вызывать «вау-эффект».

Наталья Кулешова, начальник отдела социальных программ — 30 лет в Сбере



Наталья Кулешова

— Я переехала из Москвы в Минск в 1992 году, мне предложили работу в банке — и я согласилась. Это полностью совпадало с моим представлением об успешной карьере: просторный и светлый офис, приятные люди, доступ к современным технологиям и достойная заработная плата.

У меня не было опыта в банковском деле, поэтому я начинала с нуля. Занималась внутрибанковской бухгалтерией. Никогда не стеснялась задавать вопросы и все записывала в блокнот.

Социальный лифт — модное сейчас понятие — точно проехал мимо меня. Я шла по лестнице Если в банке появлялись какие-то временные микро-должности, то меня всегда назначали на них.

Я проработала бухгалтером 5 лет, основательно разобралась в банковском учете, но мне всегда хотелось другого, более творческого и активного. На тот момент я была самым молодым работником в департаменте. И когда проводились какие-то мероприятия, на них всегда направляли меня. Так мне удалось познакомиться с другими сотрудниками и влиться в общественную жизнь.

Когда меня избрали в профсоюзный комитет, активностей стало еще больше. Я ездила на все турслеты, писала сценарии и стихи. Мне это нравилось, я делала все с удовольствием, не считая, что это отнимает мое личное время. Так выяснилось, в каком направлении я могу и хочу развиваться.

«Наш отдел — это центр заботы о персонале»

Когда в Департаменте по работе с персоналом образовался отдел социальных программ, мне предложили его возглавить, и я с радостью согласилась. Наш отдел отвечает за весь банковский соцпакет: от медицинского страхования работников и санаторного оздоровления до детского отдыха и различных мероприятий. Иными словами — за нами все, что касается благ работников. В банке есть центр заботы о клиентах, а наш отдел я считаю центром заботы о персонале.



Наталья Кулешова

В нашем банке налажена преемственность поколений. Мы не бросаем своих работников после выхода на пенсию, включаем их в список пенсионеров, бывших работников банка, и всячески поддерживаем. Например, делаем ежемесячные выплаты в зависимости от их стажа работы, к юбилейным датам и др. При банке есть совет ветеранов, который всегда на связи с нашими бывшими работниками.

Если у людей возникают какие-то сложности, они всегда могут к нам обратиться, и банк, по возможности, окажет им необходимую помощь. После того как нашим акционером стал Сбербанк, мы совершили скачок в развитии. Банк стал совершенно другим. Нам открылся доступ к новейшим технологиям, появились современные способы коммуникации, электронный документооборот. Мы каждый день узнавали что-то новое, получили доступ к образовательным программам совершенно иного уровня. Больше внимания стало уделяться обучению и развитию персонала. Начала формироваться корпоративная культура, которая и сейчас объединяет работников Сбера независимо от их территориального расположения.

Я люблю Сбер и свою работу. Здесь я каждый день могу делать что-то новое и мои инициативы никто не ограничивает, разве что бюджет. В Сбер Банке всегда есть место для новых идей и возможности для их реализации. Нужно просто быть проактивным.

Диана Ильюта, веб-дизайнер, администратор контента на сайте — менее года в компании



Диана Ильюта

«Пригласили на ивент, а я — устроилась на работу»

Со Сбер Банком я познакомилась почти случайно. Меня как клиента банка пригласили на Sber Product Day. На нем собирали обратную связь от клиентов, тестировали разные продукты. На тот момент я работала веб-дизайнером и мой фидбэк высоко оценили мои нынешние коллеги. После этого мне предложили работу в Сбер Банке веб-дизайнером и администратором контента на сайте. Предложенная должность меня более чем устраивала. Я прошла собеседование, нашла общий язык как с командой, так и с руководством.

Помню, что первый день в Сбер Банке прошел просто прекрасно! Как только я пришла, меня сразу встретил руководитель, объяснил, как устроена система безопасности в банке. Для меня было в новинку, что здесь много разных уровней защиты, есть система биометрии и все доступы настраиваются лично под каждого сотрудника.

Но больше всего меня впечатлили люди. Все были открыты, доброжелательно настроены и помогали мне освоиться на работе с самого первого дня.

«Раньше банк казался мне зданием с сейфом, где лежат деньги»

Сбер Банк мне представляется в первую очередь банком для людей, который заботится о своих клиентах и которому, действительно, важно их мнение. Теперь для меня банк — это живой организм. А раньше в моем представлении он был каким-то зданием, где в подвале лежат деньги.



Диана Ильюта

Моя работа в большей степени связана с общением с людьми, выяснением их потребностей и донесением этого до клиентов. Так как я менеджер сайта Сбер Банка, который по сути является визитной карточкой нашей компании в онлайн-пространстве, я считаю свою работу максимально важной.

Первое впечатление о банке складывается именно по сайту. На любую информацию, которую мне присылают коллеги, я смотрю глазами клиента. Важно, чтобы ему было удобно и понятно. И это масштабная работа, перспективная. Я хочу, чтобы все наши клиенты говорили, что на сайте Сбер Банка им все понятно и благодаря такому «юзабилити» они выбирали наши продукты.