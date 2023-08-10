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Участники II Игр стран СНГ посетили музеи и попробовали национальную кухню
10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поединки со шпагой в руках, экскурсии в знаковые места страны и старт новых дисциплин. II игры стран СНГ в самом разгаре в Беларуси. Каждый день новые медали и победы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Плавание, бег, стрельба и
Спортсмены – в полной экипировке: бандаж, куртка, штаны, гетры, специальная обувь. С собой – гарда, шпага, шнур, перчатка и маска. Результаты по фехтованию часто становятся решающими в пятиборье.
Каждую площадку на время соревнований украсили национальные флаги и символика Игр. Спортсмены признаются: это поднимает настроение и помогает побеждать. А больше всего белорусам и гостям страны полюбился талисман игр – Рысик.
«Эта символика была определена, исходя из культуры Республики Беларусь. Если говорить про восьмиконечную орнаментальную звезду, то это один из элементов белорусской вышиванки. Василек – это один из неофициальных символов нашей страны», – рассказал начальник главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Беларуси Евгений Залесский.
Между волнительными стартами и тренировками у спортсменов культурная программа. Места для досуга можно выбирать. Многих заинтересовал музей Великой Отечественной войны в Минске. Успевают и гулять по столице, пробовать национальную кухню и покупать гостинцы для близких.
«Минск мне очень сильно понравился. У вас великолепная погода. Зеленее травы я еще нигде не видел. Прохладненько относительно нашей страны», – поделился член сборной Узбекистана по пулевой стрельбе Умидбек Комолбеков.
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Между волнительными стартами и тренировками у спортсменов насыщенная культурная программа.
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