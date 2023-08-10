ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Участники II Игр стран СНГ посетили музеи и попробовали национальную кухню

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поединки со шпагой в руках, экскурсии в знаковые места страны и старт новых дисциплин. II игры стран СНГ в самом разгаре в Беларуси. Каждый день новые медали и победы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Плавание, бег, стрельба и фехтование. Никита Живица из Казахстана – один из топовых спортсменов-пятиборцев. Его коронная дисциплина – фехтование. За день выиграл 22 боя. Раскрутить соперника и нанести укол нужно всего за минуту.

«Если честно сказать, в этой маске потеется очень. Из-за этого всегда все фехтовальщики носят с собой полотенце. Куртка, честно сказать, сделана из такой ткани, как бронежилет, то есть непробиваемой», – рассказал Никита Живица.

Спортсмены – в полной экипировке: бандаж, куртка, штаны, гетры, специальная обувь. С собой – гарда, шпага, шнур, перчатка и маска. Результаты по фехтованию часто становятся решающими в пятиборье.

«Конкуренция достаточно жесткая. И российские спортсмены очень жесткого класса, и помимо стран СНГ, дальняя дуга. К нам доехали кубинцы, египтяне. Но хочу сказать, что наша команда тоже не лыком шита. У нас довольно именитый состав», – рассказала тренер сборных команд по современному пятиборью Беларуси Елена Нырцова.

Каждую площадку на время соревнований украсили национальные флаги и символика Игр. Спортсмены признаются: это поднимает настроение и помогает побеждать. А больше всего белорусам и гостям страны полюбился талисман игр – Рысик.

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ



«Эта символика была определена, исходя из культуры Республики Беларусь. Если говорить про восьмиконечную орнаментальную звезду, то это один из элементов белорусской вышиванки. Василек – это один из неофициальных символов нашей страны», – рассказал начальник главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Беларуси Евгений Залесский.

Между волнительными стартами и тренировками у спортсменов культурная программа. Места для досуга можно выбирать. Многих заинтересовал музей Великой Отечественной войны в Минске. Успевают и гулять по столице, пробовать национальную кухню и покупать гостинцы для близких.

«Сладости попробовать и взять с собой в Россию, чтобы родителями дать попробовать», – рассказал член сборной России по пулевой стрельбе Игорь Шелудяков.

«Минск мне очень сильно понравился. У вас великолепная погода. Зеленее травы я еще нигде не видел. Прохладненько относительно нашей страны», – поделился член сборной Узбекистана по пулевой стрельбе Умидбек Комолбеков.

В топе медального зачета соревнований – Россия, Беларусь и Узбекистан. Но шанс отличиться есть у каждой команды. Так, сегодня первые старты у пловцов. Они будут соревноваться брассом, кролем, баттерфляем и на спине.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между волнительными стартами и тренировками у спортсменов насыщенная культурная программа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборные Беларуси и Ирана сыграют в финале турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика