Участники II Игр стран СНГ посетили музеи и попробовали национальную кухню

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поединки со шпагой в руках, экскурсии в знаковые места страны и старт новых дисциплин. II игры стран СНГ в самом разгаре в Беларуси. Каждый день новые медали и победы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Плавание, бег, стрельба и фехтование . Никита Живица из Казахстана – один из топовых спортсменов-пятиборцев. Его коронная дисциплина – фехтование. За день выиграл 22 боя. Раскрутить соперника и нанести укол нужно всего за минуту.

«Если честно сказать, в этой маске потеется очень. Из-за этого всегда все фехтовальщики носят с собой полотенце. Куртка, честно сказать, сделана из такой ткани, как бронежилет, то есть непробиваемой», – рассказал Никита Живица.

Спортсмены – в полной экипировке: бандаж, куртка, штаны, гетры, специальная обувь. С собой – гарда, шпага, шнур, перчатка и маска. Результаты по фехтованию часто становятся решающими в пятиборье.

«Конкуренция достаточно жесткая. И российские спортсмены очень жесткого класса, и помимо стран СНГ, дальняя дуга. К нам доехали кубинцы, египтяне. Но хочу сказать, что наша команда тоже не лыком шита. У нас довольно именитый состав», – рассказала тренер сборных команд по современному пятиборью Беларуси Елена Нырцова.

Каждую площадку на время соревнований украсили национальные флаги и символика Игр. Спортсмены признаются: это поднимает настроение и помогает побеждать. А больше всего белорусам и гостям страны полюбился талисман игр – Рысик.

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