Бразилия решила восстановить объемы закупок калийных удобрений в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил Бразилии определить дорожную карту для развития отношений. Речь об этом шла на встрече президента с послом южноамериканской республики Бернардом Жоргом Леопольдом Де Гарсия Клинглом, передает «МИР 24».

Бразилиа входит в топ-10 торговых партнеров Минска. Товарооборот в этом году уже превысил показатели 2022 года. Страны сотрудничают и в гуманитарной сфере – на уровне образования и спорта. Александр Лукашенко призвал поднимать отношения на новую ступень. Предложил обсудить план действий с зарубежным коллегой.

«Мы его ждем в Беларуси в любое удобное время для него. Лучше зимой, чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить дорожную карту, или план наших взаимоотношений. Белорусское руководство в этом крайне заинтересовано», –отметил Лукашенко.

Беларусь и Бразилия расширяют взаимодействие, несмотря на санкции, подчеркнул посол. По словам дипломата, Бразилия намерена восстановить объемы закупок калийных удобрений. Это основная позиция белорусского экспорта в страну. С президентом обсудили и другие направления сотрудничества.

«Бразилия могла бы поставлять продукты из кокоса для производства шоколада на белорусской фабрике. Кроме того, говорили о поставках бразильских самолетов для местной авиакомпании. Также делегация наших ученых планирует посетить Беларусь для подписания документов о взаимодействии с тремя вузами», – сказал Бернард Жорг Леопольд Де Гарсия Клингл.

Добавим что товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие почти достиг 400 миллионов долларов.