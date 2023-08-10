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Бразилия решила восстановить объемы закупок калийных удобрений в Беларуси

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бразилия решила восстановить объемы закупок калийных удобрений в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко предложил Бразилии определить дорожную карту для развития отношений. Речь об этом шла на встрече президента с послом южноамериканской республики Бернардом Жоргом Леопольдом Де Гарсия Клинглом, передает «МИР 24».

Бразилиа входит в топ-10 торговых партнеров Минска. Товарооборот в этом году уже превысил показатели 2022 года. Страны сотрудничают и в гуманитарной сфере – на уровне образования и спорта. Александр Лукашенко призвал поднимать отношения на новую ступень. Предложил обсудить план действий с зарубежным коллегой.

«Мы его ждем в Беларуси в любое удобное время для него. Лучше зимой, чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить дорожную карту, или план наших взаимоотношений. Белорусское руководство в этом крайне заинтересовано», –отметил Лукашенко.

Беларусь и Бразилия расширяют взаимодействие, несмотря на санкции, подчеркнул посол. По словам дипломата, Бразилия намерена восстановить объемы закупок калийных удобрений. Это основная позиция белорусского экспорта в страну. С президентом обсудили и другие направления сотрудничества.

«Бразилия могла бы поставлять продукты из кокоса для производства шоколада на белорусской фабрике. Кроме того, говорили о поставках бразильских самолетов для местной авиакомпании. Также делегация наших ученых планирует посетить Беларусь для подписания документов о взаимодействии с тремя вузами», – сказал Бернард Жорг Леопольд Де Гарсия Клингл.

Добавим что товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие почти достиг 400 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие почти достиг 400 миллионов долларов.
 
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