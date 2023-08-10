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Бразилия решила восстановить объемы закупок калийных удобрений в Беларуси
10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил Бразилии определить дорожную карту для развития отношений. Речь об этом шла на встрече президента с послом южноамериканской республики Бернардом Жоргом Леопольдом Де Гарсия Клинглом, передает «МИР 24».
Бразилиа входит в топ-10 торговых партнеров Минска. Товарооборот в этом году уже превысил показатели 2022 года. Страны сотрудничают и в гуманитарной сфере – на уровне образования и спорта. Александр Лукашенко призвал поднимать отношения на новую ступень. Предложил обсудить план действий с зарубежным коллегой.
Беларусь и Бразилия расширяют взаимодействие, несмотря на санкции, подчеркнул посол. По словам дипломата, Бразилия намерена восстановить объемы закупок калийных удобрений. Это основная позиция белорусского экспорта в страну. С президентом обсудили и другие направления сотрудничества.
Добавим что товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие почти достиг 400 миллионов долларов.
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Товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие почти достиг 400 миллионов долларов.
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