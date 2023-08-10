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Половину комплектов медалей разыграли на II Играх стран СНГ
10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси на II Играх стран СНГ разыграна уже половина всех комплектов медалей. В общекомандном зачете уверенно лидирует сборная России, передает телеканал «МИР 24».
В пятницу в Гродно стартует турнир по хоккею на траве, где дебютирует сборная Таджикистана. Команда обещает бороться за главный приз соревнований. Это не удивительно,
«Мы этот спорт считаем по-настоящему своим. Ему около четырех тысяч лет. Мы храним традиции и уделяем много внимания хоккею на траве. Всегда с удовольствием поддерживаем спортсменов, которые возрождают интерес к этой игре», – рассказал представитель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан Манучехр Давлатов.
Чавгонбози – это игра пастухов, которые гоняли мяч из шерсти животных крюком посоха. С временем посох заменили клюшки, и сформировались правила: например, мяч по древней традиции вести можно только плоской стороной клюшки.
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После шести дней соревнований только пять сборных поднимались на высшую ступень пьедестала. Чаще остальных звучал гимн России.
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