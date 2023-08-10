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Половину комплектов медалей разыграли на II Играх стран СНГ

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Половину комплектов медалей разыграли на II Играх стран СНГ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси на II Играх стран СНГ разыграна уже половина всех комплектов медалей. В общекомандном зачете уверенно лидирует сборная России, передает телеканал «МИР 24».

В четверг тяжелая атлетика России отмечает свой день рождения – 138 лет. Лучший подарок преподнесла национальная сборная, которая с успехом выступила в Беларуси.

Заключительную медаль в «железных играх» в последний день программы принес сборной Тимур Наниев, он победил в самой престижной весовой категории свыше 109 килограммов. Кстати, именно представительницы тяжелой атлетики Регина Шайдуллина и Елизавета Жаткина открыли счет золотым наградам на Играх стран СНГ.

Успешно стартовали в Солигорске и российские борцы вольного стиля. Из десяти первых мест семь у России. Задал правильный победный тон уроженец Тывы Начын Монгуш в самом легком весе. Завершился день победой Алена Хубулова в категории до 125 килограммов.

После шести дней соревнований только пять сборных поднимались на высшую ступень пьедестала. Чаще остальных звучал гимн России. Главный вопрос, который задают специалисты: «Смогут ли россияне выиграть 100 золотых?» Это вполне реально, впереди ровно половина всех соревнований.

В пятницу в Гродно стартует турнир по хоккею на траве, где дебютирует сборная Таджикистана. Команда обещает бороться за главный приз соревнований. Это не удивительно, хоккей на траве – один из самых популярных видов спорта в стране. Команду лично готовила президент Федерации Екатерина Юсупова. Хоккей в Таджикистане считают народной игрой и называют чавгонбози.

«Мы этот спорт считаем по-настоящему своим. Ему около четырех тысяч лет. Мы храним традиции и уделяем много внимания хоккею на траве. Всегда с удовольствием поддерживаем спортсменов, которые возрождают интерес к этой игре», – рассказал представитель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан Манучехр Давлатов.

Чавгонбози – это игра пастухов, которые гоняли мяч из шерсти животных крюком посоха. С временем посох заменили клюшки, и сформировались правила: например, мяч по древней традиции вести можно только плоской стороной клюшки.



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Теги: Гродно
 
 
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После шести дней соревнований только пять сборных поднимались на высшую ступень пьедестала. Чаще остальных звучал гимн России.
 
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