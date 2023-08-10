Половину комплектов медалей разыграли на II Играх стран СНГ

В пятницу в Гродно стартует турнир по хоккею на траве, где дебютирует сборная Таджикистана. Команда обещает бороться за главный приз соревнований. Это не удивительно, хоккей на траве – один из самых популярных видов спорта в стране. Команду лично готовила президент Федерации Екатерина Юсупова. Хоккей в Таджикистане считают народной игрой и называют чавгонбози.

«Мы этот спорт считаем по-настоящему своим. Ему около четырех тысяч лет. Мы храним традиции и уделяем много внимания хоккею на траве. Всегда с удовольствием поддерживаем спортсменов, которые возрождают интерес к этой игре», – рассказал представитель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан Манучехр Давлатов.

Чавгонбози – это игра пастухов, которые гоняли мяч из шерсти животных крюком посоха. С временем посох заменили клюшки, и сформировались правила: например, мяч по древней традиции вести можно только плоской стороной клюшки.