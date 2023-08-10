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Документы в учебные заведения Беларуси подали более 52 тысяч абитуриентов
10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше бюджетных мест и выше проходные баллы. В Беларуси завершается
Новый для страны формат поступления – централизованный экзамен – показал себя хорошо. Средней балл за него у абитуриентов высокий – 60-65. Вместе с этим на 15-20 пунктов выросли и проходные баллы. Но и мест для бюджетников стало больше – в этом году бесплатно учиться смогут 28,5 тысяч человек. Вырос интерес и к средне специальному образованию.
Обновился и ряд престижных профессий. Самые высокие проходные баллы традиционно у факультета международных отношений, а также на экономических специальностях. Также популярны профессии педагога, дизайнера, архитектора.
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Самые высокие проходные баллы традиционно у факультета международных отношений, а также на экономических специальностях.
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