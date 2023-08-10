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Документы в учебные заведения Беларуси подали более 52 тысяч абитуриентов

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Документы в учебные заведения Беларуси подали более 52 тысяч абитуриентов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Больше бюджетных мест и выше проходные баллы. В Беларуси завершается вступительная кампания. Документы подали 52 200 абитуриентов. Предварительные итоги уже подводят в министерстве образования, передает «МИР 24».

Новый для страны формат поступления – централизованный экзамен – показал себя хорошо. Средней балл за него у абитуриентов высокий – 60-65. Вместе с этим на 15-20 пунктов выросли и проходные баллы. Но и мест для бюджетников стало больше – в этом году бесплатно учиться смогут 28,5 тысяч человек. Вырос интерес и к средне специальному образованию.

«Сегодня все больше и больше наших ребят, девятиклассников, выбирают траекторию поступления в колледжи после девятых классов. В этом году мы примем в наши колледжи более 43 тысячи девятиклассников и ожидаем, что порядка половины ребят именно придут не в десятый класс, а в наши колледжи получать профессиональное образование», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Обновился и ряд престижных профессий. Самые высокие проходные баллы традиционно у факультета международных отношений, а также на экономических специальностях. Также популярны профессии педагога, дизайнера, архитектора.

Вступительная кампания завершается 11 августа. Абитуриенты узнают результаты конкурса и итоги зачисления в вузы и ссузы.



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Самые высокие проходные баллы традиционно у факультета международных отношений, а также на экономических специальностях.
 
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