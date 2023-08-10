Документы в учебные заведения Беларуси подали более 52 тысяч абитуриентов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше бюджетных мест и выше проходные баллы. В Беларуси завершается вступительная кампания . Документы подали 52 200 абитуриентов. Предварительные итоги уже подводят в министерстве образования, передает «МИР 24».

Новый для страны формат поступления – централизованный экзамен – показал себя хорошо. Средней балл за него у абитуриентов высокий – 60-65. Вместе с этим на 15-20 пунктов выросли и проходные баллы. Но и мест для бюджетников стало больше – в этом году бесплатно учиться смогут 28,5 тысяч человек. Вырос интерес и к средне специальному образованию.

«Сегодня все больше и больше наших ребят, девятиклассников, выбирают траекторию поступления в колледжи после девятых классов. В этом году мы примем в наши колледжи более 43 тысячи девятиклассников и ожидаем, что порядка половины ребят именно придут не в десятый класс, а в наши колледжи получать профессиональное образование», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Обновился и ряд престижных профессий. Самые высокие проходные баллы традиционно у факультета международных отношений, а также на экономических специальностях. Также популярны профессии педагога, дизайнера, архитектора.



Вступительная кампания завершается 11 августа. Абитуриенты узнают результаты конкурса и итоги зачисления в вузы и ссузы.