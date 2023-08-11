Соревнования пловцов стартовали на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ в самом разгаре в Беларуси. На соревнованиях в четверг разыгрывают 13 комплектов наград в шести видах спорта. Некоторые дисциплины стартовали впервые, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На «Чижовка-Арене» закончился волейбольный матч между девушками из Казахстана и Беларуси. Их сменили волейболистки из Таджикистана и Армении.

Кто сильнее в точных ударах по мячу, сегодня решили и в минском Дворце спорта. В волейбол играли юниоры из шести стран. На трибунах было шумно.

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

