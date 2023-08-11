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Соревнования пловцов стартовали на II Играх стран СНГ
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
II Игры стран СНГ в самом разгаре в Беларуси. На соревнованиях в четверг разыгрывают 13 комплектов наград в шести видах спорта. Некоторые дисциплины стартовали впервые, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
На «Чижовка-Арене» закончился волейбольный матч между девушками из Казахстана и Беларуси. Их сменили волейболистки из Таджикистана и Армении.
Кто сильнее в точных ударах по мячу, сегодня решили и в минском Дворце спорта. В волейбол играли юниоры из шести стран. На трибунах было шумно.
«Болеем за Узбекистан. Потому что мы хотим, чтобы они выиграли, эта страна все-таки ближе к нам. Игра напряженная, все время счет сравнивается», – поделилась болельщица.
«Красивые, молодые парни, надо выбрать за кого болеть, понравилась Армения, решили за них поболеть», – сказала другая зрительница.
«За всех, потому что мы все дружественные народы. Игра очень впечатлила, я вчера была на всех трех играх, поэтому пришла сегодня поболеть», – рассказала еще одна болельщица.
У пловцов сегодня прошел парад открытия соревнований. У них начались первые старты. Соревновались брассом, кролем, баттерфляем и на спине.
В топе медального зачета сейчас Россия, Беларусь и Узбекистан. Но
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Россия, Беларусь и Узбекистан лидируют в общем медальном зачете.
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