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Соревнования пловцов стартовали на II Играх стран СНГ

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ в самом разгаре в Беларуси. На соревнованиях в четверг разыгрывают 13 комплектов наград в шести видах спорта. Некоторые дисциплины стартовали впервые, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На «Чижовка-Арене» закончился волейбольный матч между девушками из Казахстана и Беларуси. Их сменили волейболистки из Таджикистана и Армении.

Кто сильнее в точных ударах по мячу, сегодня решили и в минском Дворце спорта. В волейбол играли юниоры из шести стран. На трибунах было шумно.

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

«Болеем за Узбекистан. Потому что мы хотим, чтобы они выиграли, эта страна все-таки ближе к нам. Игра напряженная, все время счет сравнивается», – поделилась болельщица.

«Красивые, молодые парни, надо выбрать за кого болеть, понравилась Армения, решили за них поболеть», – сказала другая зрительница.

«За всех, потому что мы все дружественные народы. Игра очень впечатлила, я вчера была на всех трех играх, поэтому пришла сегодня поболеть», – рассказала еще одна болельщица.

У пловцов сегодня прошел парад открытия соревнований. У них начались первые старты. Соревновались брассом, кролем, баттерфляем и на спине.

В топе медального зачета сейчас Россия, Беларусь и Узбекистан. Но шанс отличиться есть у каждой сборной. Впереди нас еще ждут старты по баскетболу 3 на 3, хоккею на траве, карате, самбо и женской борьбе.



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Россия, Беларусь и Узбекистан лидируют в общем медальном зачете.
 
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