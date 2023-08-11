«Спасло то, что еще в 2019 году стали собирать инженеров со всей страны». Как промышленность в России обслуживает оборудование ушедших вендоров

Источник материала: ProBusiness

После ухода западных поставщиков российские производственные компании резко начали искать, чем и как заменить оборудование, а также как обслуживать оставшееся. С какими проблемами столкнулся промышленный бизнес у наших соседей и какие решения нашел, порталу «Про бизнес» рассказал коммерческий директор ООО «Меридиан» Сергей Гаврилов.



Сергей Гаврилов

Коммерческий директор ООО «Меридиан»

С какими проблемами столкнулись российские производители после ухода зарубежных вендоров

— Российская промышленность годами зависела от импортного оборудования, запчастей и расходных материалов. Но видна тенденция к снижению этой зависимости. В течение пяти-десяти лет страна сможет плавно перейти на оборудование и ПО собственного производства или «дружественных стран».

Пока, согласно опросу Института экономической политики имени Гайдара, 67% российских компаний перешли на оборудование Китая, а 54% респондентов работают на отечественных комплектующих.

У производителей сейчас три главные проблемы:

Отсутствие оригинальных запасных деталей и частей для замены.

Отсутствие диагностического оборудования с актуальной версией программного обеспечения.

Отсутствие доступа к базам данных и техподдержке — из-за ухода зарубежных вендоров и санкций установленное оборудование не поддерживают.

«Меридиан» сталкивается с такими случаями. Поэтому мы внедрили сервис, с помощью которого можем перепрограммировать уже имеющееся ПО либо заменить на российское, провести реконструкцию. Оборудование продолжает работать за счет пересборки автоматов и установки наших комплектующих.





Например, к нам обратилась компания с просьбой доработать под собственное производство китайского робота. Мы заменили комплектующие, доработали устройство и внедрили на площадке заказчика. То есть это все вполне реализуемо.

Как и насколько быстро удалось найти решение

Нам помогло то, что мы готовилась к импортозамещению с 2019 года: подбирали инженеров со всей страны и усиливали команду для реализации продуктов. Также мы локализовали производство комплектующих на своих площадках, ведется разработка, внедрение в процесс.

В ускоренном темпе разрабатываем импортозамещающее ПО. Некоторые компании выбирают варианты из доступных отечественных. Мы в «Меридиане» сами разработали программное решение, которое выполняет все задачи оперативно-диспетчерского контроля и управления. А чтобы все работало адекватно, сотрудники постоянно обучаются новому, проходят переквалификацию.

Обслуживание оборудования после ухода западных вендоров и проблемы с ПО

Чтобы грамотно обслуживать оборудование без зарубежных специалистов и техподдержки, сотрудники анализируют текущее состояние. Смотрят на техническую документацию — важно понять, насколько правильно оборудование интегрировано в производство. Если технически устарело или утеряны документы, то модернизируем — устанавливаем новую систему управления и перезапускаем.

Промышленное оборудование — сфера, которая не зависит от параллельного импорта. Только если из «дружественных стран». Мы разрабатываем свое и ремонтируем импортное оборудование с помощью российских комплектующих.

В прошлом году с программным обеспечением и комплектующими были серьезные проблемы. Это связано и с общим хаосом: компании не понимали, с кем работать, как плавно осуществить внедрение, необходимо было решить много вопросов. Сегодня ситуация стабильная. Программисты пишут решения, которые закрывают большой комплекс задач, инженеры совместно с конструкторским отделом разрабатывают комплектующие.





Однако бизнес столкнулся с необходимостью выстраивать абсолютно новую ИТ-инфраструктуру. Кто-то локализовал собственное производство компонентов и комплектующих, другие ищут выход на новые рынки поставщиков, например, китайских производителей.

Компании ищут альтернативные пути для закрытия своих потребностей и заказчиков. Кто-то пользуется программами с открытым кодом, которых сейчас на рынке больше. Другие работают с предложениями отечественных производителей. Утвержден каталог совместимости российского ПО, в который добавляют весь список программ, замещающих ушедших вендоров. Мы не видим каких-то серьезных проблем, потому что местные поставщики закрывают большинство задач потребителей. Их предложения не уступают зарубежным.

Хорошо пережили ситуацию с экстренным импортозамещением организации, которые изначально строились на собственных продуктах.

Как государство поддерживает импортозамещение

Помогла, конечно, и помощь государства. Компаниям предоставляются льготы, лизинг по сниженным процентам. Существуют и региональные субсидии, помогающие бизнесу. Весной прошлого года Госдума приняла много законопроектов, которые, так или иначе, стимулируют внутренний рынок. Помимо этого, организуются общественно-государственные мероприятия. Таким образом, каждая компания заявляет о себе и укрепляет позиции на рынке. На подобных встречах мы обмениваемся контактами. Представители Минпромторга регулярно помогают, а сами предприятия состоят в Промышленной палате.





Прогнозы на будущее

Основные сложности уже преодолены, компании нашли выход для себя и развивают связи с «дружественными странами». Уже выстроена система, когда можно удаленно подключиться к оборудованию и произвести аналитику, найти причины поломок.

Сейчас идет организация полномасштабного импортозамещения запасных частей. Ведется активная работа в направлении разработки ПО и производства комплектующих. Импортозамещение — вовсе не реактивный процесс. Понадобится несколько лет, чтобы качественно реализовать продукты и закрыть потребности. Существуют некоторые тормозящие процесс факторы: миграция ИТ-специалистов, нехватка финансирования для перехода на новые решения. Но сфера промышленности ожидает больших мер поддержки государством, чтобы развивать российские разработки.

Рекомендуем бизнесу сейчас налаживать контакты с новыми поставщиками, выбирать надежного партнера, который производит и внедряет оборудование из отечественных комплектующих, разрабатывает ПО и может обслуживать, дорабатывать систему под изменившиеся условия.