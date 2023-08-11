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Участники II Игр стран СНГ посетили Хатынь
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
II Игры стран СНГ постепенно близятся к финалу. Неделя ежедневных соревнований уже прошла в Беларуси. Накануне разыграли 13 комплектов наград в шести видах спорта. Некоторые дисциплины стартовали впервые, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Кто сильнее в точных ударах по мячу, решили в минском Дворце спорта. Сыграли юниоры из шести стран. На трибунах было шумно. Болельщики – в основном из Беларуси. На матче между Узбекистаном и Арменией у каждого был свой фаворит.
«Красивые, молодые парни, надо выбрать за кого болеть, понравилась Армения, решили за них поболеть», – сказала другая зрительница.
Открыли
Отвлекаться от напряженных соревнований помогает культурная программа. Каждый город Беларуси, который принимает соревнования, предлагает свои туристические маршруты. Одна из остановок – в Хатыни. Это символ белорусских сожженных деревень в годы Великой Отечественной.
В городах, которые принимают соревнования, продолжают работать фан-зоны. Предлагают и шопинг, и флешмобы, и гастрономические эксперименты.
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Каждый город Беларуси, который принимает соревнования, предлагает свои туристические маршруты.
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