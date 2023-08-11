Участники II Игр стран СНГ посетили Хатынь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ постепенно близятся к финалу. Неделя ежедневных соревнований уже прошла в Беларуси. Накануне разыграли 13 комплектов наград в шести видах спорта. Некоторые дисциплины стартовали впервые, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Кто сильнее в точных ударах по мячу, решили в минском Дворце спорта. Сыграли юниоры из шести стран. На трибунах было шумно. Болельщики – в основном из Беларуси. На матче между Узбекистаном и Арменией у каждого был свой фаворит.

«Болеем за Узбекистан. Потому что мы хотим, чтобы они выиграли, эта страна все-таки ближе к нам. Игра напряженная, все время счет сравнивается», – поделилась болельщица.

«Красивые, молодые парни, надо выбрать за кого болеть, понравилась Армения, решили за них поболеть», – сказала другая зрительница.

«За всех, потому что мы все дружественные народы. Игра очень впечатлила, я вчера была на всех трех играх, поэтому пришла сегодня поболеть», – рассказала еще одна болельщица.

Открыли старты пловцы. Спортсмены оценили жесткость воды в бассейнах Бреста. Соревновались брассом, кролем, баттерфляем и на спине. На Играх немало спортивных экспертов и функционеров из стран СНГ. Они перенимают белорусский опыт.



«Так как у нас школа водных видов спорта, мы хотим посмотреть водный кластер, где будут проводиться соревнования, посмотреть бассейн, посмотреть, как устроена организация мероприятий. Такие цели. Мы хотим наладить контакты с Республикой Беларусь, чтобы наши спортсмены могли приезжать сюда на тренировочные мероприятия и, может быть, на соревнования», – рассказал директор школы водных видов спорта г. Томска Евгений Скорженко.