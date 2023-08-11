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Участники II Игр стран СНГ посетили Хатынь

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ постепенно близятся к финалу. Неделя ежедневных соревнований уже прошла в Беларуси. Накануне разыграли 13 комплектов наград в шести видах спорта. Некоторые дисциплины стартовали впервые, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Кто сильнее в точных ударах по мячу, решили в минском Дворце спорта. Сыграли юниоры из шести стран. На трибунах было шумно. Болельщики – в основном из Беларуси. На матче между Узбекистаном и Арменией у каждого был свой фаворит.

«Болеем за Узбекистан. Потому что мы хотим, чтобы они выиграли, эта страна все-таки ближе к нам. Игра напряженная, все время счет сравнивается», – поделилась болельщица.

«Красивые, молодые парни, надо выбрать за кого болеть, понравилась Армения, решили за них поболеть», – сказала другая зрительница.

«За всех, потому что мы все дружественные народы. Игра очень впечатлила, я вчера была на всех трех играх, поэтому пришла сегодня поболеть», – рассказала еще одна болельщица.

Открыли старты пловцы. Спортсмены оценили жесткость воды в бассейнах Бреста. Соревновались брассом, кролем, баттерфляем и на спине. На Играх немало спортивных экспертов и функционеров из стран СНГ. Они перенимают белорусский опыт.

«Так как у нас школа водных видов спорта, мы хотим посмотреть водный кластер, где будут проводиться соревнования, посмотреть бассейн, посмотреть, как устроена организация мероприятий. Такие цели. Мы хотим наладить контакты с Республикой Беларусь, чтобы наши спортсмены могли приезжать сюда на тренировочные мероприятия и, может быть, на соревнования», – рассказал директор школы водных видов спорта г. Томска Евгений Скорженко.

Отвлекаться от напряженных соревнований помогает культурная программа. Каждый город Беларуси, который принимает соревнования, предлагает свои туристические маршруты. Одна из остановок – в Хатыни. Это символ белорусских сожженных деревень в годы Великой Отечественной.

«Мы хотели в первую очередь посетить Хатынь. Это история, мы же в Советском Союзе жили», – поделился руководитель делегации Азербайджана Хосров Мамедов.

«В школе мы проходили про это, как немцы тут бесчинствовали, сжигали людей. Не жалели ни детей, ни взрослых, ни женщин. Это памятная вещь для нас», – рассказал тренер по мини-футболу сборной Азербайджана Агакарим Ага Гасанов.

В городах, которые принимают соревнования, продолжают работать фан-зоны. Предлагают и шопинг, и флешмобы, и гастрономические эксперименты.



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Теги: Брест
 
 
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