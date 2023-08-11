О чем пишут мировые СМИ: пожар на Гавайях и переворот в Нигере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших при пожарах на Гавайях достигло 53 и, по словам местных властей, может еще возрасти. В результате крупнейшего стихийного бедствия в истории штата разрушено больше тысячи строений, сообщает The Independent . Катастрофа началась вечером 8 августа, когда на Мауи вспыхнули три пожара, отрезав западную часть острова. Затем огонь охватил город Лохайну с населением 13 тысяч человек. Сейчас на острове ведутся поисково-спасательные работы, но спецслужбы все еще не могут получить доступ к некоторым районам.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) задействует «резервные силы», чтобы оказать давление на мятежников, захвативших власть в Нигере. Президент Нигерии Бола Тинубу призвал разрешить кризис путем «дипломатических переговоров и диалога», но добавил, что «не исключается ни один вариант, включая применение силы в качестве последнего средства», сообщает The Guardian . Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в июле 2023 года и после переворота содержался в президентском дворце в Ниамее вместе с женой и сыном.

Обновленные данные о населении опубликовали в Казахстане. Согласно им, численность населения страны на 1 июля 2023 года составляет 19 899 377 человек, сообщает «Казахстанская правда» . Из них горожане – 12 317 671, сельские жители – 7 581 706 человек. Соотношение мужчин и женщин составило 48,8% и 51,2% соответственно. За первые шесть месяцев 2023 года в стране родилось 189,5 тысячи детей (98 тысяч мальчиков и 91,5 тысяч девочек). Естественный прирост населения за полгода составил 125,9 тысячи человек.

В Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область Кыргызстана) стартовал международный молодежный форум стран Центральной Азии. Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, сообщает «Вечерний Бишкек» . На открытии форума присутствовал министр культуры информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов. В своей речи он также поздравил собравшихся с наступающим Днем молодежи (12 августа).