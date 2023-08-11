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О чем пишут мировые СМИ: пожар на Гавайях и переворот в Нигере
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество погибших при пожарах на Гавайях достигло 53 и, по словам местных властей, может еще возрасти. В результате крупнейшего стихийного бедствия в истории штата разрушено больше тысячи строений, сообщает
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) задействует «резервные силы», чтобы оказать давление на мятежников, захвативших власть в Нигере. Президент Нигерии Бола Тинубу призвал разрешить кризис путем «дипломатических переговоров и диалога», но добавил, что «не исключается ни один вариант, включая применение силы в качестве последнего средства», сообщает
Обновленные данные о населении опубликовали в Казахстане. Согласно им, численность населения страны на 1 июля 2023 года составляет 19 899 377 человек, сообщает
В Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область Кыргызстана) стартовал международный молодежный форум стран Центральной Азии. Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова, сообщает
В Беларуси пройдет XV Национальный фестиваль архитектуры. Он состоится с 2 по 21 октября, сообщает
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На Гавайях растет число погибших из-за крупных пожаров. ЭКОВАС задействует резервные силы для разрешения конфликта в Нигере.
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