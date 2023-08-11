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Лукашенко рассказал, когда на МКС отправится первая белорусская космонавтка
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Космонавтка из Беларуси Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Национального аэропорта Минск.
Белорусский лидер пообщался с трудовым коллективом предприятия. По словам Лукашенко, полет намечен на первый квартал будущего года. Скорее всего, он пройдет в марте. «Никакие обстоятельства помешать этому проекту не могут», – подчеркнул Лукашенко.
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По словам президента, полет намечен на первый квартал будущего года. Скорее всего, он состоится в марте.
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