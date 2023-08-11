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Лукашенко рассказал, когда на МКС отправится первая белорусская космонавтка

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Космонавтка из Беларуси Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Национального аэропорта Минск.

Белорусский лидер пообщался с трудовым коллективом предприятия. По словам Лукашенко, полет намечен на первый квартал будущего года. Скорее всего, он пройдет в марте. «Никакие обстоятельства помешать этому проекту не могут», – подчеркнул Лукашенко.

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Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции на МКС вместе с Олегом Новицком (Роскосмос) и Трейси Дайсон (NASA). Еще одна космонавтка из Беларуси Анастасия Ленкова включена в дублирующий состав вместе с Иваном Вагнером и Доналдом Петтитом. Планируется, что Василевская и Новицкий проведут в космосе 12 суток, после чего вернутся на Землю – Дайсон полет продолжит.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента, полет намечен на первый квартал будущего года. Скорее всего, он состоится в марте.
 
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