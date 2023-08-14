«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

Источник материала: ProBusiness





Для бизнесмена или руководителя очень важно хорошо выглядеть. Ведь с них берут пример сотрудники и по ним же оценивают всю компанию партнеры. Но сейчас, когда экономическая нестабильнось заставляет бизнес все время быть в тонусе, кажется, что обращать внимание на моду не стоит. Это недальновидная мысль. Образ бизнесмена сегодня, как никогда, должен излучать уверенность на уровне подсознания. Нашумевшими и самыми актуальными модными трендами этого года стали Quiet luxury (он же «low key luxury» — «тихая роскошь») и Old money («старые деньги»). Их суть в том, чтобы выглядеть просто, но дорого. Опытный имидж-стилист и фэшн-аналитик Ольга Якушева эксклюзивно для «Про бизнес» рассказала, как предпринимателю стоит одеваться осенью 2023 года и не только.

Ольга Якушева

Имидж-стилист и фэшн-аналитик

«Деньги кричат, богатство шепчет»

— Тенденция навеяна экономической нестабильностью последних трех лет, которая, к сожалению, пока будет только нарастать. Откровенная демонстрация достатка, показная роскошь сейчас неуместна и считается дурным тоном. Тренды устаревают, бренды приедаются, бесконечная гонка за потреблением также уже давно становится немодна.

Термином Old money называют социальный класс людей WASP (аббревиатура от англ. white anglo-saxon protestants — белые англо-саксонские протестанты, — прим. «Про бизнес») — тонкую прослойку общества, родившуюся «с серебряной ложкой во рту». Как правило, речь идет о жителях стран, где официально нет аристократии. Например, США. Это дети богатых родителей, которые учились только в престижных заведениях, занимались гольфом, верховой ездой, большим теннисом и фехтованием, посещали светские вечеринки и принимали участие в семейном бизнесе. Достаток, уверенность и спокойствие — у них как данность.

В противовес этому понятию существует термин New money, который обозначает самостоятельно и, как правило, мгновенно разбогатевших дельцов. Их еще называют нуворишами (быстро разбогатевшие люди из низкого сословия, термин связан с буржуазными революциями в Европе и эпохой зарождающегося капитализма, — прим. «Про бизнес»).





Разницу между этими противоположными эстетиками раскрывает крылатое выражение «Деньги кричат, богатство шепчет». Эпоха логомании породила индустрию подделок. Вещь без лого, но высокого качества подделать гораздо сложнее и даже нет смысла их подделывать. Гардероб аристократии всегда отличался высоким качеством, изысканностью и сдержанностью. Им не нужен значок Gucci, Dior, Chanel на груди, ведь у них нет необходимости заявлять миру о том, что у них есть деньги. Мода на «тихий люкс» и «старые деньги» вписывается в концепцию осознанного потребления: «Less is more» — меньше, но более высокого качества. Эстетика Old money противопоставляется fast fashion, или быстрой моде.

К тому же, разрыв между бедными и богатыми увеличивается и будет продолжать расти. А в любой экономический кризис самая устойчивая категория покупателей — консервативные потребители люкса, которые ценят в первую очередь качество. Коллекции люкса, задающие тон всей модной индустрии, сейчас подстраиваются под вкусы более зрелой и очень богатой аудитории. Их еще называют VIC (от англ. very important customer) — очень важный клиент.

Бренды не хотят, чтобы кто-то шел сразу за туфлями и сумками. Они ищут покупателей, которые покупают весь бренд, причем в каждой категории. Поэтому люксовые бренды сейчас сильно завышают цены, чтобы отделиться от среднего класса и показать, что они только для элиты, так как, по данным люксового маркетплейса Mytheresa , 3% покупателей приносят более 40% всей прибыли.

Масс-маркет тоже быстро уловил модную повестку. Плюс в некоторых брендах этого уровня есть премиальные линейки. Но в самой выгодной ситуации сейчас оказываются бренды милд-маркет или мидл-ап сегмента. К примеру, COS, Massimo Dutti, Arket. ДНК их бренда изначально было таким, им сейчас и менять ничего не приходится — они в тренде.

Визуальные приметы стиля Old money и отличие «тихой роскоши»

Old money — интеллектуальный аристократичный стиль вне трендов. Это высококачественная базовая одежда, «возраст» и «происхождение» которой невозможно определить. Изысканность, элегантность, умеренная строгость, простота, комфорт — главные характеристики стиля. Самое важное — насколько хорошо сидит одежда и насколько она опрятная. Здесь нужны лаконичные, всегда актуальные классические фасоны и силуэты, чистота линий, минимум декора и фурнитуры, умеренные качественные аксессуары.

Кто-то может сказать, что стиль Old money заманчивый, но скучноватый, и если он не поддерживается частными конюшнями, теннисными кортами и роскошными особняками, то теряет часть своего шарма. Попробую доказать, что он гораздо разнообразнее, чем принято считать.

Вот, что вы можете увидеть в этом стиле:

Фактуры высочайшего качества — твид, кашемир, шелк, шерсть, а также смесовые ткани : лен + полиэстер, лен + шелк, шерсть + шелк, кашемир + шелк и т.д.

— твид, кашемир, шелк, шерсть, : лен + полиэстер, лен + шелк, шерсть + шелк, кашемир + шелк и т.д. Спокойные благородные и пастельные оттенки . Помимо базовых (бежевого, серого, черного и оттенков белого), это может быть пудровый, табачный, хаки, карамельный, navy blue, марсала, небесно-голубой, морская волна, изумрудный, хвойный и т.д. Как правило, не более трех цветов в образе.

. Помимо базовых (бежевого, серого, черного и оттенков белого), это может быть пудровый, табачный, хаки, карамельный, navy blue, марсала, небесно-голубой, морская волна, изумрудный, хвойный и т.д. Принты: клетка (в частности, «принц Уэльский», «гленчек», «аргайл» и «пье-де-пуль»), горизонтальная полоска (в тельняшках, к примеру), тонкая меловая полоска (в брючных костюмах, пиджаках, жакетах и пальто), тонкая вертикальная полоска в сорочках, мелкий и среднего размера горох. Также здесь могут быть разнообразные принты шелковых платков каре а-ля Hermes.

По сути Old money включает в себя элементы жокейского, сафари, морского, преппи, классического и нормкор стилей.

Отличие стиля «тихая роскошь» от «старых денег» — это минимализм (по максимальной цене) и лаконичность. Просто да не просто. Бренды в этом стиле — Khaite, The row, Toteme.

Бренды в стилистике Old money — Loro Piana, Max Mara, Brunello Cucinelli, Hermes, Chanel, Dior, Ralph Lauren. Плюс винтаж.

Женская гардеробная капсула в стиле Old money

Всесезонно:

низы: белые или кремовые брюки — палаццо, прямые со стрелками, с защипами, классические прямые и мом; голубые или темно-синие джинсы без потертостей и рванины; юбки — атласная в бельевом стиле, юбка-плиссе длины миди, юбка солнце-клеш длины миди;

платья: платье-рубашка, платье-комбинация, платья с юбкой солнце-клеш;

верха: голубая или белая хлопковая рубашка, шелковая блуза (чаще всего молочного или белого цвета), кашемировый пуловер, бежевый или серый блейзер, жакет а-ля Шанель, водолазка, кардиган, тельняшка, футболка поло, белая базовая футболка;

верхняя одежда: тренч, прямое пальто классического кроя, пальто-кимоно, пальто или тренч с мягким спущенным плечом, штормовка;

обувь: балетки классические, лоферы, лодочки и ботильоны на устойчивом каблуке, жокейские сапоги, олдскульные базовые кеды, вообще — элегантная, но удобная обувь;

аксессуары: сумки кросс-боди без лого жестких прямоугольных и округлых форм а-ля Hermes Constance или Celine Besace 16; сумки прямоугольной или трапециевидной формы среднего размера а-ля Hermes Kelly; классический жемчуг; шелковые платки-каре, винтажные украшения, классические и винтажные часы (в частности, на кожаном ремешке), кожаные ремни без лого.



















































































































































































































На теплое время года: льняные рубашки и платья, а также шорты-бермуды, кожаные сандалии-слайдеры в духе Hermes, соломенные сумки и шляпы. Их можно смело покупать в конце сезона, в том числе, и на распродаже, так как они будут актуальны очень долгое время.

Стиль должен быть выдержан во всем — в том числе в прическе, макияже и маникюре. Важна ухоженная внешность в целом.

Прически в стиле old money: элегантный пучок без дополнительных аксессуаров; гладкий низкий хвост; шелковый платок в волосах; легкие натуральные локоны с эффектом «укладка без укладки»; аккуратные стрижки, держащие форму; прическа «ракушка».

Маникюр: короткие ногти с идеальным покрытием натурального цвета, классическим френчем, а также красным или бордовым лаком на короткую длину.

Мужская гардеробная капсула в стиле Old money

Всесезонно:

низы: белые или кремовые брюки (круглогодично), классические прямые темно-синие джинсы без потертостей и рванины, брюки чиносы и слаксы, брюки на высокой талии, брюки с защипами;

верха: голубая или белая хлопковая рубашка, кашемировый или шерстяной пуловер или джемпер, бежевый или серый пиджак, твидовый пиджак, водолазка, кардиган, тельняшка, футболка поло, белая базовая футболка;

верхняя одежда: прямое шерстяное, кашемировое или твидовое пальто классического кроя, штормовка, пальто-бушлат, тренч, в том числе, укороченный, бомбер, парка, замшевая куртка;

обувь: лоферы, олдскульные базовые кеды, оксфорды, монки, дерби, челси, броги;

аксессуары: сумка кросс-боди планшет, кожаный портфель со скрытой застежкой, классические и винтажные часы (в частности, на кожаном ремешке), кожаные ремни без лого.







































































































На теплое время года: льняные рубашки и костюмы, а также шорты-бермуды, кожаные открытые или закрытые сандалии.

Стилистические приемы в мужском образе:

заправленные в брюки белые футболки и футболки поло;

поверх футболок голубые и других светлых цветов рубашки;

поверх сорочки с галстуком пуловер с V-образным вырезом и шерстяной или твидовый пиджак;

поверх сорочки тонкий джемпер с округлым вырезом, поверх него — кардиган;

водолазка под пиджак;

поверх водолазки замшевая рубашка в эстетике сафари;

подкасанные на 1−2 раза брюки или манжеты на брюках.

Мужские стрижки в эстетике Old money:

crop («кроп») — в ней укорочена височная и затылочная зона, а волосы на челке и макушке образуют пышную шапочку;

«британка» — с пробором и удлиненной челкой; стоит обратить внимание, что она требует аккуратной укладки;

«канадка» — короткая стрижка, для которой характерен объем в лобной и теменных зонах;

side part («пробор набок») — простая, понятная и классическая стрижка, это нестареющая классика, популярная уже в нескольких поколениях;

fade (в переводе с английского — «выцветший») — означает укороченные сзади волосы, которые постепенно удлиняются к верхней части головы.