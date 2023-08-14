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«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

14.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

Для бизнесмена или руководителя очень важно хорошо выглядеть. Ведь с них берут пример сотрудники и по ним же оценивают всю компанию партнеры. Но сейчас, когда экономическая нестабильнось заставляет бизнес все время быть в тонусе, кажется, что обращать внимание на моду не стоит. Это недальновидная мысль. Образ бизнесмена сегодня, как никогда, должен излучать уверенность на уровне подсознания. Нашумевшими и самыми актуальными модными трендами этого года стали Quiet luxury (он же «low key luxury» — «тихая роскошь») и Old money («старые деньги»). Их суть в том, чтобы выглядеть просто, но дорого. Опытный имидж-стилист и фэшн-аналитик Ольга Якушева эксклюзивно для «Про бизнес» рассказала, как предпринимателю стоит одеваться осенью 2023 года и не только.

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов
Ольга Якушева
Имидж-стилист и фэшн-аналитик

«Деньги кричат, богатство шепчет»

— Тенденция навеяна экономической нестабильностью последних трех лет, которая, к сожалению, пока будет только нарастать. Откровенная демонстрация достатка, показная роскошь сейчас неуместна и считается дурным тоном. Тренды устаревают, бренды приедаются, бесконечная гонка за потреблением также уже давно становится немодна.

Термином Old money называют социальный класс людей WASP (аббревиатура от англ. white anglo-saxon protestants — белые англо-саксонские протестанты, — прим. «Про бизнес») — тонкую прослойку общества, родившуюся «с серебряной ложкой во рту». Как правило, речь идет о жителях стран, где официально нет аристократии. Например, США. Это дети богатых родителей, которые учились только в престижных заведениях, занимались гольфом, верховой ездой, большим теннисом и фехтованием, посещали светские вечеринки и принимали участие в семейном бизнесе. Достаток, уверенность и спокойствие — у них как данность.

В противовес этому понятию существует термин New money, который обозначает самостоятельно и, как правило, мгновенно разбогатевших дельцов. Их еще называют нуворишами (быстро разбогатевшие люди из низкого сословия, термин связан с буржуазными революциями в Европе и эпохой зарождающегося капитализма, — прим. «Про бизнес»).

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

Разницу между этими противоположными эстетиками раскрывает крылатое выражение «Деньги кричат, богатство шепчет». Эпоха логомании породила индустрию подделок. Вещь без лого, но высокого качества подделать гораздо сложнее и даже нет смысла их подделывать. Гардероб аристократии всегда отличался высоким качеством, изысканностью и сдержанностью. Им не нужен значок Gucci, Dior, Chanel на груди, ведь у них нет необходимости заявлять миру о том, что у них есть деньги.Мода на «тихий люкс» и «старые деньги» вписывается в концепцию осознанного потребления: «Less is more» — меньше, но более высокого качества. Эстетика Old money противопоставляется fast fashion, или быстрой моде.

К тому же, разрыв между бедными и богатыми увеличивается и будет продолжать расти. А в любой экономический кризис самая устойчивая категория покупателей — консервативные потребители люкса, которые ценят в первую очередь качество. Коллекции люкса, задающие тон всей модной индустрии, сейчас подстраиваются под вкусы более зрелой и очень богатой аудитории. Их еще называют VIC (от англ. very important customer) — очень важный клиент.

Бренды не хотят, чтобы кто-то шел сразу за туфлями и сумками. Они ищут покупателей, которые покупают весь бренд, причем в каждой категории. Поэтому люксовые бренды сейчас сильно завышают цены, чтобы отделиться от среднего класса и показать, что они только для элиты, так как, по данным люксового маркетплейса Mytheresa, 3% покупателей приносят более 40% всей прибыли.

Масс-маркет тоже быстро уловил модную повестку. Плюс в некоторых брендах этого уровня есть премиальные линейки. Но в самой выгодной ситуации сейчас оказываются бренды милд-маркет или мидл-ап сегмента. К примеру, COS, Massimo Dutti, Arket. ДНК их бренда изначально было таким, им сейчас и менять ничего не приходится — они в тренде.

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

Визуальные приметы стиля Old money и отличие «тихой роскоши»

Old money — интеллектуальный аристократичный стиль вне трендов. Это высококачественная базовая одежда, «возраст» и «происхождение» которой невозможно определить. Изысканность, элегантность, умеренная строгость, простота, комфорт — главные характеристики стиля. Самое важное — насколько хорошо сидит одежда и насколько она опрятная.Здесь нужны лаконичные, всегда актуальные классические фасоны и силуэты, чистота линий, минимум декора и фурнитуры, умеренные качественные аксессуары.

Кто-то может сказать, что стиль Old money заманчивый, но скучноватый, и если он не поддерживается частными конюшнями, теннисными кортами и роскошными особняками, то теряет часть своего шарма. Попробую доказать, что он гораздо разнообразнее, чем принято считать.

Вот, что вы можете увидеть в этом стиле:

  • Фактуры высочайшего качества — твид, кашемир, шелк, шерсть, а также смесовые ткани: лен + полиэстер, лен + шелк, шерсть + шелк, кашемир + шелк и т.д.
  • Спокойные благородные и пастельные оттенки. Помимо базовых (бежевого, серого, черного и оттенков белого), это может быть пудровый, табачный, хаки, карамельный, navy blue, марсала, небесно-голубой, морская волна, изумрудный, хвойный и т.д. Как правило, не более трех цветов в образе.
  • Принты: клетка (в частности, «принц Уэльский», «гленчек», «аргайл» и «пье-де-пуль»), горизонтальная полоска (в тельняшках, к примеру), тонкая меловая полоска (в брючных костюмах, пиджаках, жакетах и пальто), тонкая вертикальная полоска в сорочках, мелкий и среднего размера горох. Также здесь могут быть разнообразные принты шелковых платков каре а-ля Hermes.

По сути Old money включает в себя элементы жокейского, сафари, морского, преппи, классического и нормкор стилей.

Отличие стиля «тихая роскошь» от «старых денег» — это минимализм (по максимальной цене) и лаконичность. Просто да не просто. Бренды в этом стиле — Khaite, The row, Toteme.

Бренды в стилистике Old money — Loro Piana, Max Mara, Brunello Cucinelli, Hermes, Chanel, Dior, Ralph Lauren. Плюс винтаж.

Женская гардеробная капсула в стиле Old money

Всесезонно:

  • низы: белые или кремовые брюки — палаццо, прямые со стрелками, с защипами, классические прямые и мом; голубые или темно-синие джинсы без потертостей и рванины; юбки — атласная в бельевом стиле, юбка-плиссе длины миди, юбка солнце-клеш длины миди;
  • платья: платье-рубашка, платье-комбинация, платья с юбкой солнце-клеш;
  • верха: голубая или белая хлопковая рубашка, шелковая блуза (чаще всего молочного или белого цвета), кашемировый пуловер, бежевый или серый блейзер, жакет а-ля Шанель, водолазка, кардиган, тельняшка, футболка поло, белая базовая футболка;
  • верхняя одежда: тренч, прямое пальто классического кроя, пальто-кимоно, пальто или тренч с мягким спущенным плечом, штормовка;
  • обувь: балетки классические, лоферы, лодочки и ботильоны на устойчивом каблуке, жокейские сапоги, олдскульные базовые кеды, вообще — элегантная, но удобная обувь;
  • аксессуары: сумки кросс-боди без лого жестких прямоугольных и округлых форм а-ля Hermes Constance или Celine Besace 16; сумки прямоугольной или трапециевидной формы среднего размера а-ля Hermes Kelly; классический жемчуг; шелковые платки-каре, винтажные украшения, классические и винтажные часы (в частности, на кожаном ремешке), кожаные ремни без лого.

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

 

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов




 

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов




 

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

На теплое время года: льняные рубашки и платья, а также шорты-бермуды, кожаные сандалии-слайдеры в духе Hermes, соломенные сумки и шляпы. Их можно смело покупать в конце сезона, в том числе, и на распродаже, так как они будут актуальны очень долгое время.

Стиль должен быть выдержан во всем — в том числе в прическе, макияже и маникюре. Важна ухоженная внешность в целом.

Прически в стиле old money: элегантный пучок без дополнительных аксессуаров; гладкий низкий хвост; шелковый платок в волосах; легкие натуральные локоны с эффектом «укладка без укладки»; аккуратные стрижки, держащие форму; прическа «ракушка».

Маникюр: короткие ногти с идеальным покрытием натурального цвета, классическим френчем, а также красным или бордовым лаком на короткую длину.

Мужская гардеробная капсула в стиле Old money

Всесезонно:

  • низы: белые или кремовые брюки (круглогодично), классические прямые темно-синие джинсы без потертостей и рванины, брюки чиносы и слаксы, брюки на высокой талии, брюки с защипами;
  • верха: голубая или белая хлопковая рубашка, кашемировый или шерстяной пуловер или джемпер, бежевый или серый пиджак, твидовый пиджак, водолазка, кардиган, тельняшка, футболка поло, белая базовая футболка;
  • верхняя одежда: прямое шерстяное, кашемировое или твидовое пальто классического кроя, штормовка, пальто-бушлат, тренч, в том числе, укороченный, бомбер, парка, замшевая куртка;
  • обувь: лоферы, олдскульные базовые кеды, оксфорды, монки, дерби, челси, броги;
  • аксессуары: сумка кросс-боди планшет, кожаный портфель со скрытой застежкой, классические и винтажные часы (в частности, на кожаном ремешке), кожаные ремни без лого.

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

 

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов


«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов




 

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

 

«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов

На теплое время года: льняные рубашки и костюмы, а также шорты-бермуды, кожаные открытые или закрытые сандалии.

Стилистические приемы в мужском образе:

  • заправленные в брюки белые футболки и футболки поло;
  • поверх футболок голубые и других светлых цветов рубашки;
  • поверх сорочки с галстуком пуловер с V-образным вырезом и шерстяной или твидовый пиджак;
  • поверх сорочки тонкий джемпер с округлым вырезом, поверх него — кардиган;
  • водолазка под пиджак;
  • поверх водолазки замшевая рубашка в эстетике сафари;
  • подкасанные на 1−2 раза брюки или манжеты на брюках.

Мужские стрижки в эстетике Old money:

  • crop («кроп») — в ней укорочена височная и затылочная зона, а волосы на челке и макушке образуют пышную шапочку;
  • «британка» — с пробором и удлиненной челкой; стоит обратить внимание, что она требует аккуратной укладки;
  • «канадка» — короткая стрижка, для которой характерен объем в лобной и теменных зонах;
  • side part («пробор набок») — простая, понятная и классическая стрижка, это нестареющая классика, популярная уже в нескольких поколениях;
  • fade (в переводе с английского — «выцветший») — означает укороченные сзади волосы, которые постепенно удлиняются к верхней части головы.

Источник визуалов для статьи: pinterest.com

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Для бизнесмена или руководителя очень важно хорошо выглядеть. Ведь с них берут пример сотрудники и по ним же оценивают всю компанию партнеры. Но сейчас, когда...
 
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