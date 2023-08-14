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«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов
14.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Для бизнесмена или руководителя очень важно хорошо выглядеть. Ведь с них берут пример сотрудники и по ним же оценивают всю компанию партнеры. Но сейчас, когда экономическая нестабильнось заставляет бизнес все время быть в тонусе, кажется, что обращать внимание на моду не стоит. Это недальновидная мысль. Образ бизнесмена сегодня, как никогда, должен излучать уверенность на уровне подсознания. Нашумевшими и самыми актуальными модными трендами этого года стали Quiet luxury (он же «low key luxury» — «тихая роскошь») и Old money («старые деньги»). Их суть в том, чтобы выглядеть просто, но дорого. Опытный имидж-стилист и фэшн-аналитик Ольга Якушева эксклюзивно для «Про бизнес» рассказала, как предпринимателю стоит одеваться осенью 2023 года и не только.
«Деньги кричат, богатство шепчет»
— Тенденция
Термином Old money называют социальный класс людей WASP (аббревиатура от англ. white anglo-saxon protestants — белые англо-саксонские протестанты, — прим. «Про бизнес») — тонкую прослойку общества, родившуюся «с серебряной ложкой во рту». Как правило, речь идет о жителях стран, где официально нет аристократии. Например, США. Это дети богатых родителей, которые учились только в престижных заведениях, занимались гольфом, верховой ездой, большим теннисом и фехтованием, посещали светские вечеринки и принимали участие в семейном бизнесе. Достаток, уверенность и спокойствие — у них как данность.
В противовес этому понятию существует термин New money, который обозначает самостоятельно и, как правило, мгновенно разбогатевших дельцов. Их еще называют нуворишами (быстро разбогатевшие люди из низкого сословия, термин связан с буржуазными революциями в Европе и эпохой зарождающегося капитализма, — прим. «Про бизнес»).
Разницу между этими противоположными эстетиками раскрывает крылатое выражение «Деньги кричат, богатство шепчет». Эпоха логомании породила индустрию подделок. Вещь без лого, но высокого качества подделать гораздо сложнее и даже нет смысла их подделывать. Гардероб аристократии всегда отличался высоким качеством, изысканностью и сдержанностью. Им не нужен значок Gucci, Dior, Chanel на груди, ведь у них нет необходимости заявлять миру о том, что у них есть деньги.Мода на «тихий люкс» и «старые деньги» вписывается в концепцию осознанного потребления: «Less is more» — меньше, но более высокого качества. Эстетика Old money противопоставляется fast fashion, или быстрой моде.
К тому же, разрыв между бедными и богатыми увеличивается и будет продолжать расти. А в любой экономический кризис самая устойчивая категория покупателей — консервативные потребители люкса, которые ценят в первую очередь качество. Коллекции люкса, задающие тон всей модной индустрии, сейчас подстраиваются под вкусы более зрелой и очень богатой аудитории. Их еще называют VIC (от англ. very important customer) — очень важный клиент.
Бренды не хотят, чтобы кто-то шел сразу за туфлями и сумками. Они ищут покупателей, которые покупают весь бренд, причем в каждой категории. Поэтому люксовые бренды сейчас сильно завышают цены, чтобы отделиться от среднего класса и показать, что они только для элиты, так как,
Масс-маркет тоже быстро уловил модную повестку. Плюс в некоторых брендах этого уровня есть премиальные линейки. Но в самой выгодной ситуации сейчас оказываются бренды милд-маркет или мидл-ап сегмента. К примеру, COS, Massimo Dutti, Arket. ДНК их бренда изначально было таким, им сейчас и менять ничего не приходится — они в тренде.
Визуальные приметы стиля Old money и отличие «тихой роскоши»
Old money — интеллектуальный аристократичный стиль вне трендов. Это высококачественная базовая одежда, «возраст» и «происхождение» которой невозможно определить. Изысканность, элегантность, умеренная строгость, простота, комфорт — главные характеристики стиля. Самое важное — насколько хорошо сидит одежда и насколько она опрятная.Здесь нужны лаконичные, всегда актуальные классические фасоны и силуэты, чистота линий, минимум декора и фурнитуры, умеренные качественные аксессуары.
Кто-то может сказать, что стиль Old money заманчивый, но скучноватый, и если он не поддерживается частными конюшнями, теннисными кортами и роскошными особняками, то теряет часть своего шарма. Попробую доказать, что он гораздо разнообразнее, чем принято считать.
Вот, что вы можете увидеть в этом стиле:
По сути Old money включает в себя элементы жокейского, сафари, морского, преппи, классического и нормкор стилей.
Отличие стиля «тихая роскошь» от «старых денег» — это минимализм (по максимальной цене) и лаконичность. Просто да не просто. Бренды в этом стиле — Khaite, The row, Toteme.
Бренды в стилистике Old money — Loro Piana, Max Mara, Brunello Cucinelli, Hermes, Chanel, Dior, Ralph Lauren. Плюс винтаж.
Женская гардеробная капсула в стиле Old money
Всесезонно:
На теплое время года: льняные рубашки и платья, а также шорты-бермуды, кожаные сандалии-слайдеры в духе Hermes, соломенные сумки и шляпы. Их можно смело покупать в конце сезона, в том числе, и на распродаже, так как они будут актуальны очень долгое время.
Стиль должен быть выдержан во всем — в том числе в прическе, макияже и маникюре. Важна ухоженная внешность в целом.
Прически в стиле old money: элегантный пучок без дополнительных аксессуаров; гладкий низкий хвост; шелковый платок в волосах; легкие натуральные локоны с эффектом «укладка без укладки»; аккуратные стрижки, держащие форму; прическа «ракушка».
Маникюр: короткие ногти с идеальным покрытием натурального цвета, классическим френчем, а также красным или бордовым лаком на короткую длину.
Мужская гардеробная капсула в стиле Old money
Всесезонно:
На теплое время года: льняные рубашки и костюмы, а также шорты-бермуды, кожаные открытые или закрытые сандалии.
Стилистические приемы в мужском образе:
Мужские стрижки в эстетике Old money:
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«Откровенная демонстрация достатка теперь считается дурным тоном». Модные тренды осени 2023 года для бизнесменов
Для бизнесмена или руководителя очень важно хорошо выглядеть. Ведь с них берут пример сотрудники и по ним же оценивают всю компанию партнеры. Но сейчас, когда...
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