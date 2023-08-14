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Вторые Игры стран СНГ: чем запомнились международные соревнования в Беларуси?

14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторые Игры стран СНГ завершаются в Беларуси. Всем зрителям они запомнились в первую очередь эмоциями, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Десять городов Беларуси, 20 видов спорта, 1672 медали, и ведь не все еще разыграны. Еще продолжаются соревнования в женской борьбе.

Но те, кто уже поднимался на пьедестал, смогли по достоинству оценить оригинальность и красоту наград. На них неофициальный символ страны-хозяйки Игр – василек, который расцветает из орнаментальной восьмиконечной звезды. Победители и призеры также получают букет цветов и плюшевого Рысика. Некоторые спортсмены на всякий случай проверяли медали на зуб.

«Есть же и шоколадные медали, то есть они как бы всем показывают, что все-таки это не шоколадная, это настоящая медаль, которая кровью и потом завоевана», – рассказала государственный тренер национальной команды Беларуси по волейболу Ольга Мороз.

Сборная России уверенно возглавила медальный зачет II Игр стран СНГ

Безоговорочным лидером этих Игр уже стала команда России, догнать ее по общему количеству и количеству золотых не сможет никто. А вот сборная Беларуси установила своеобразный рекорд – 101 бронзовая награда. Узбекистан благодаря своим боксерам уверенно занял третью строчку. Кстати, все страны СНГ минимум восемь раз поднимались на пьедестал.

Сборная России с первого дня вырвалась в лидеры общекомандного зачета, почти в каждой дисциплине россияне были фаворитами. Больше остальных, по мнению журналистов, порадовали пловцы.

В первый день финалов плавания был достигнут стопроцентный результат – восемь стартов, восемь золотых. Повторения рекорда ждали и в пятницу, но в дело вмешался дельфинист из Казахстана Максим Скозобцов. Однако субботние заплывы восстановили статус кво россиян, снова восемь золотых.



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Сборная России с первого дня вырвалась в лидеры общекомандного зачета.
 
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