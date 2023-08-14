Вторые Игры стран СНГ: чем запомнились международные соревнования в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторые Игры стран СНГ завершаются в Беларуси. Всем зрителям они запомнились в первую очередь эмоциями, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Десять городов Беларуси, 20 видов спорта, 1672 медали, и ведь не все еще разыграны. Еще продолжаются соревнования в женской борьбе.

Но те, кто уже поднимался на пьедестал, смогли по достоинству оценить оригинальность и красоту наград. На них неофициальный символ страны-хозяйки Игр – василек, который расцветает из орнаментальной восьмиконечной звезды. Победители и призеры также получают букет цветов и плюшевого Рысика. Некоторые спортсмены на всякий случай проверяли медали на зуб.

«Есть же и шоколадные медали, то есть они как бы всем показывают, что все-таки это не шоколадная, это настоящая медаль, которая кровью и потом завоевана», – рассказала государственный тренер национальной команды Беларуси по волейболу Ольга Мороз.

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