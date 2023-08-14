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Вторые Игры стран СНГ: чем запомнились международные соревнования в Беларуси?
14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десять городов Беларуси, 20 видов спорта, 1672 медали, и ведь не все еще разыграны. Еще продолжаются соревнования в женской борьбе.
Но те, кто уже поднимался на пьедестал, смогли по достоинству оценить оригинальность и красоту наград. На них неофициальный символ страны-хозяйки Игр – василек, который расцветает из орнаментальной восьмиконечной звезды. Победители и призеры также получают букет цветов и плюшевого Рысика. Некоторые спортсмены на всякий случай проверяли медали на зуб.
Безоговорочным лидером этих Игр уже стала команда России, догнать ее по общему количеству и количеству золотых не сможет никто. А вот сборная Беларуси установила своеобразный рекорд – 101 бронзовая награда. Узбекистан благодаря своим боксерам уверенно занял третью строчку. Кстати, все страны СНГ минимум восемь раз поднимались на пьедестал.
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Сборная России с первого дня вырвалась в лидеры общекомандного зачета.
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