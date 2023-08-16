Интернет-магазины обуви: Что ожидать на сезон осень-зима

Источник материала: ИноСМИ

Какую обувь и по чем готовят нам интернет-магазины? Что ожидать среди моделей обуви на осень в этом году?

Если вы уже начали готовиться к будущему сезону, вспомните, что мода снова решила вернуться в прошлое, и актуальными стали модели из лаковой кожи, высокие сапоги, ботинки и ретро кроссовки. Как бы квадрат не пытался вытеснить острые носы, они также возвращаются. Давайте по порядку.

Тренды предложений интернет-магазинов обуви на сезон

Ботинки с грубой подошвой: Ботинки с объемными протекторами и толстыми подошвами остаются популярными. Этот тренд сочетает стиль и функциональность, делая обувь идеальной для сырой и слякотной осени. Челси-ботинки в разных стилях: Челси-ботинки продолжают пользоваться популярностью благодаря своей универсальности. Их можно носить как с формальными нарядами, так и с повседневной одеждой. Лоферы: Эти стильные и удобные модели подходят для осени, когда погода ещё не слишком холодная. Они часто представлены в разнообразных материалах и цветах, что позволяет подобрать подходящий вариант для любого стиля. Кожаные ботинки и сапоги: Натуральная кожа всегда остается актуальным материалом для обуви. Эти классические и модные модели дополняют стильные образы и придают элегантность. Кроссовки в стиле треккинга: Этот тренд переносит дизайн кроссовок из мира спорта в повседневную моду. Кроссовки с яркими цветами, ремнями и множеством деталей делают ваш образ более динамичным. Обувь с текстильными вставками: Модели обуви с текстильными деталями или вставками добавляют текстурный контраст и интерес к образу. Это может быть что-то вроде кожаных ботинок с текстильными вставками на голени. Классические офисные модели: Для тех, кто работает в офисе, интернет-магазины предлагают стильные и классические модели ботинок, которые отвечают требованиям формальной одежды. Сапоги-челси: Это современная интерпретация классических челси-ботинок, но с более высокими стойками. Они добавляют креативность и нестандартность вашему образу.

Школьная и подростковая обувь

Школьная девичья и мальчиковая обувь не сильно отличается от взрослой. Она лишь более яркая и веселая. Чтобы выделяться, на детской одежде много аксессуаров – страз и блесток для девочек и принтов для мальчиков. Для них готовятся коллекции практичной и теплой обуви разных цветов из кожи и замши, чтобы детям было комфортно двигаться. Главное правило – практичность, отражается на всех моделях. Липучки вместо шнурков, высокие сапожки, чтобы не бояться луж и в то же время – яркие и модные цвета и принты, чтобы не отставать от трендов, но защищаться от непогоды. Магазины обновляют коллекции ежегодно, это означает, что в новый сезон вас ждёт много новых вариантов, во что одеть вашего ребёнка. Ботинки на шнуровке для мальчиков постарше и маленький каблучок для девочек - также останутся в новой коллекции и не выйдут из моды. Кеды и кроссовки, вошедшие в детский гардероб всё ещё занимают прочную позицию.

Женская обувь

«Тренды на осень» – это словосочетание прежде всего относится к женской обуви. Ставка делается на практичность, в моду вошло удобство. На сайтах представлены большинство моделей, которые будут популярны в новом сезоне: Лаковая кожа, высокие сапоги, платформа, ретро и шнуровка. Такая обувь всегда актуальна и практична. Ботфорты и сапоги из кожи и замши не выходят из моды, но появляются обновленными - добавились аксессуары в виде металлических цепочек или колечек, а также яркие цвета. Обувь станет акцентом вашего образа не только летом, но и зимой.

Мужская обувь

Мужская обувь также настоящее искусство. Ухоженная, стильная, а главное удобная – мужчины сильнее придираются к выбору. Им важно, чтобы обувь прослужила весь сезон и дольше. Из-за местного климата мужчины выбирают обувь темных, немарких цветов из кожи, чтобы она прослужила как можно дольше и защищала от холода и влаги. На сайтах будут представлены как классические модели – ботинки из кожи с мехом или без, на шнуровке, молнии, так и трендовые. В холодный сезон это комбинации – кожа+замша или контрасты цветов, металлические аксессуары, добавленные как акценты. Белые кроссовки стали абсолютным трендом среди молодежи и остаются в следующем сезоне тоже. Яркие шнурки начнут появляться в гардеробе, как и массивная подошва. Перечислять можно долго, главное правило – тренды меняются, а классика вечна. Хотите начать соответствовать трендам, начните с классических моделей.

Обувь по акции со скидкой

Многие интернет-магазины всегда проводят акции для своих клиентов. На сайтах существует большой раздел с перечислением всех скидок, а также в самом каталоге можно увидеть скидки на некоторые модели обуви. Если вы являетесь участником Бонусной программы,- это позволит покупать обувь значительно дешевле!

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Следующий сезон принесёт немало сюрпризов. Неделя мод уже закончилась, но чем нас удивят бренды ещё неизвестно. Остаётся только с нетерпением ждать сюрпризов и наслаждаться тёплой погодой лета. А после, яркими цветами отгонять осеннюю хандру. Смотрите предложение и ждите новые коллекции от многих сертифицированных брендов!