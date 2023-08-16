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Комбайнеры-рекордсмены из Минской области поделились секретами мастерства

16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Комбайнеры-рекордсмены из Минской области поделились секретами мастерства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комбайнеры Минской области Беларуси первыми в стране намолотили четыре тысячи тонн зерна. Работают с утра и до ночи. Подробнее о рекордах жатвы рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Экипаж как семья – хлеборобы за рулем по 14 часов в день. И так вместе уже 20 лет. Перерыв только на обед. Старший комбайнер отвечает за урожай. Напарник – за подготовку техники. Если надо, страхуют друг друга.

Этот дуэт – рекордсмены, лидеры по скорости в стране. Намолотить четвертую тысячу тонн зерна помогла техника.

«Техника не подвела вот и намолотили, так получилось. Бортовой компьютер контролирует работу комбайна – всю работу полностью, все абсолютно показывает. И урожайность, и наполнение бункера, и температуру двигателя. Все крутящиеся узлы», – рассказал старший комбайнер Сергей Янучок.

Дальневосточный гектар в деле

Опыт производителя хлеба
Аграрии помогают и соседним хозяйствам, там не успевают убирать урожай. Рабочий день бригад увеличили – боятся капризов погоды. В девять утра выезжают в поле, а уезжают около часа ночи.

«Объединили всех на одном поле, чтобы своевременно обеспечить отвозку зерна, чтобы не простаивали комбайны. Убрали, стали, чтобы все хватало. Не раскидаем по всех полях. За счёт хорошей организованности, темпы уборки увеличили.директор агрохозяйства Сергей Здрок.

Успех зависит и от хорошей логистики. Зерно нужно оперативно отвезти на хранение. За уборочную Алексей перевез больше 3 700 тонн зерна. В день делает до пяти рейсов. У водителя своя тактика.

«Без прицепа раньше ездил на уборочной кампании. В этом году решил с прицепом. Получилось побольше. Чтобы поломок серьезных не было, надо все устранять на ранних стадиях. Если смотреть, машина будет ездить», – поделился водитель самосвала Алексей Казак.

Урожай с полей привозят на площадки временного хранения. Около суток зерно должно отлежаться на свежем воздухе, потом его отправляют в сушилку. Доводят до нужного качества, заодно убирают мусор и растения. И только после этого – на склад.

«Влажность зерна уже около 18%, осталось снять буквально пару процентов. И оно будет готово для отправки на комбинаты хлебопродуктов. Из этого зерна мы потом получим муку и далее макароны», – рассказал главный агроном хозяйства Сергей Куцко.

Убрано с полей страны уже более 70% зерновых. Работа на рапсовых полях тоже на финише, ожидают рекордный объем сырья. Масла хватит и кондитерским предприятиям страны, и сельскому хозяйству, и населению.



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Аграрии помогают и соседним хозяйствам, там не успевают убирать урожай. Рабочий день бригад увеличили – боятся капризов погоды.
 
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