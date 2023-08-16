Комбайнеры-рекордсмены из Минской области поделились секретами мастерства

«Объединили всех на одном поле, чтобы своевременно обеспечить отвозку зерна, чтобы не простаивали комбайны. Убрали, стали, чтобы все хватало. Не раскидаем по всех полях. За счёт хорошей организованности, темпы уборки увеличили.директор агрохозяйства Сергей Здрок.

Успех зависит и от хорошей логистики. Зерно нужно оперативно отвезти на хранение. За уборочную Алексей перевез больше 3 700 тонн зерна. В день делает до пяти рейсов. У водителя своя тактика.

«Без прицепа раньше ездил на уборочной кампании. В этом году решил с прицепом. Получилось побольше. Чтобы поломок серьезных не было, надо все устранять на ранних стадиях. Если смотреть, машина будет ездить», – поделился водитель самосвала Алексей Казак.

Урожай с полей привозят на площадки временного хранения. Около суток зерно должно отлежаться на свежем воздухе, потом его отправляют в сушилку. Доводят до нужного качества, заодно убирают мусор и растения. И только после этого – на склад.

«Влажность зерна уже около 18%, осталось снять буквально пару процентов. И оно будет готово для отправки на комбинаты хлебопродуктов. Из этого зерна мы потом получим муку и далее макароны», – рассказал главный агроном хозяйства Сергей Куцко.