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Комбайнеры-рекордсмены из Минской области поделились секретами мастерства
16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Комбайнеры Минской области Беларуси первыми в стране намолотили четыре тысячи тонн зерна. Работают с утра и до ночи. Подробнее о рекордах жатвы рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Экипаж как семья – хлеборобы за рулем по 14 часов в день. И так вместе уже 20 лет. Перерыв только на обед. Старший комбайнер отвечает за урожай. Напарник – за подготовку техники. Если надо, страхуют друг друга.
Этот дуэт – рекордсмены, лидеры по скорости в стране. Намолотить четвертую тысячу тонн зерна помогла техника.
«Объединили всех на одном поле, чтобы своевременно обеспечить отвозку зерна, чтобы не простаивали комбайны. Убрали, стали, чтобы все хватало. Не раскидаем по всех полях. За счёт хорошей организованности, темпы уборки увеличили.директор агрохозяйства Сергей Здрок.
Успех зависит и от хорошей логистики. Зерно нужно оперативно отвезти на хранение. За уборочную Алексей перевез больше 3 700 тонн зерна. В день делает до пяти рейсов. У водителя своя тактика.
«Без прицепа раньше ездил на уборочной кампании. В этом году решил с прицепом. Получилось побольше. Чтобы поломок серьезных не было, надо все устранять на ранних стадиях. Если смотреть, машина будет ездить», – поделился водитель самосвала Алексей Казак.
Урожай с полей привозят на площадки временного хранения. Около суток зерно должно отлежаться на свежем воздухе, потом его отправляют в сушилку. Доводят до нужного качества, заодно убирают мусор и растения. И только после этого – на склад.
Убрано с полей страны уже более 70% зерновых.
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Аграрии помогают и соседним хозяйствам, там не успевают убирать урожай. Рабочий день бригад увеличили – боятся капризов погоды.
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