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Больше драйва, больше возможностей: А1 представляет новые тарифные планы для всех категорий пользователей мобильной связи
16.08.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 15 августа 2023 года А1 запускает целый ряд новых тарифных планов, которые включают еще больше интернет-трафика и минут для общения в сети А1 и за ее пределами.
Обновленная линейка «Драйв» теперь включает тарифные планы
Первые три месяца А1 предлагает
В качестве базового предложения А1 запускает тарифный план
* Абонентская плата в размере 2 руб/мес при подтверждении права на льготу для определенной категории граждан.
Организовать доступ в интернет для любых устройств теперь можно с помощью единого тарифного плана
Для гостей Беларуси запускается тарифный план
Ряд ранее доступных для подключения тарифов А1 – «Социальный», «Проще простого», «Пенсионный», «Непоседа», «Без переплат», «Анлим XS», «ГИГА 30», «ГИГА 100», «Драйв 5», «Драйв 20», «Без Лимита 2.0», «Турист 2.0» – переводятся в архив и будут недоступны для подключения или смены тарифного плана. Действующие абоненты продолжат пользоваться ими на прежних условиях.
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