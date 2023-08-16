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Больше драйва, больше возможностей: А1 представляет новые тарифные планы для всех категорий пользователей мобильной связи

16.08.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Больше драйва, больше возможностей: А1 представляет новые тарифные планы для всех категорий пользователей мобильной связи

С 15 августа 2023 года А1 запускает целый ряд новых тарифных планов, которые включают еще больше интернет-трафика и минут для общения в сети А1 и за ее пределами.

Обновленная линейка «Драйв» теперь включает тарифные планы «Драйв Анлим»«Драйв Актив» и «Драйв Старт», которые могут удовлетворить все потребности пользователей современной мобильной связи.

Первые три месяца А1 предлагает специальные условия для новых абонентов при подключении линейки «Драйв». Более подробно с условиями и возможностями новых тарифных планов от А1 можно ознакомиться в таблице ниже:

Тариф

Драйв Анлим

Драйв Актив

Драйв Старт

Абонентская плата, руб/мес

27,00

23,00

16,00

Минуты во все сети

700

500

300

Интернет-трафик

Безлимит

25 ГБ

10 ГБ

 

В качестве базового предложения А1 запускает тарифный план «Простой». А для пенсионеров и лиц, имеющих право на льготы, А1 предлагает тарифный план «Заботливый». Самым же юным пользователям мобильной связи А1 подойдет тарифный план «Детский», благодаря которому больше не придется беспокоиться о превышении интернет-трафика.

Тариф

  Заботливый  

  Простой  

Детский

Абонентская плата, руб/мес

5,00*

5,00

15,00

Минуты внутри сети

-

150

Безлимит

Минуты во все сети

1000

-

-

Интернет-трафик

150 Мб

150 Мб

500 Мб, далее –
безлимит до 256 Кбит/с

* Абонентская плата в размере 2 руб/мес при подтверждении права на льготу для определенной категории граждан.

Организовать доступ в интернет для любых устройств теперь можно с помощью единого тарифного плана «ГИГА» и дополнительных пакетов к нему: «Анлим 30» или «Анлим 100».

Для гостей Беларуси запускается тарифный план «Драйв Турист» – с безлимитным доступом в мобильный интернет и 700 минутами на вызовы в сети всех белорусских операторов.

Тариф

ГИГА

ГИГА + Анлим 30

ГИГА + Анлим 100

Драйв Турист

Абонентская плата, руб/мес

12,00

23,00

35,00

35,00

Минуты внутри сети

-

-

-

-

Минуты во все сети

-

-

-

700

Интернет-трафик

2 ГБ, далее безлимит до 1 Мбит/с

30 ГБ, далее безлимит до 1 Мбит/с

100 ГБ, далее безлимит
до 1 Мбит/с

Безлимит

 

Ряд ранее доступных для подключения тарифов А1 – «Социальный», «Проще простого», «Пенсионный», «Непоседа», «Без переплат», «Анлим XS», «ГИГА 30», «ГИГА 100», «Драйв 5», «Драйв 20», «Без Лимита 2.0», «Турист 2.0» – переводятся в архив и будут недоступны для подключения или смены тарифного плана. Действующие абоненты продолжат пользоваться ими на прежних условиях.

 
 
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