Больше драйва, больше возможностей: А1 представляет новые тарифные планы для всех категорий пользователей мобильной связи

Источник материала: ProBusiness

С 15 августа 2023 года А1 запускает целый ряд новых тарифных планов, которые включают еще больше интернет-трафика и минут для общения в сети А1 и за ее пределами.

Обновленная линейка «Драйв» теперь включает тарифные планы «Драйв Анлим» , «Драйв Актив» и «Драйв Старт» , которые могут удовлетворить все потребности пользователей современной мобильной связи.

Первые три месяца А1 предлагает специальные условия для новых абонентов при подключении линейки «Драйв». Более подробно с условиями и возможностями новых тарифных планов от А1 можно ознакомиться в таблице ниже:

Тариф Драйв Анлим Драйв Актив Драйв Старт Абонентская плата, руб/мес 27,00 23,00 16,00 Минуты во все сети 700 500 300 Интернет-трафик Безлимит 25 ГБ 10 ГБ

В качестве базового предложения А1 запускает тарифный план «Простой» . А для пенсионеров и лиц, имеющих право на льготы, А1 предлагает тарифный план «Заботливый» . Самым же юным пользователям мобильной связи А1 подойдет тарифный план «Детский» , благодаря которому больше не придется беспокоиться о превышении интернет-трафика.

Тариф Заботливый Простой Детский Абонентская плата, руб/мес 5,00* 5,00 15,00 Минуты внутри сети - 150 Безлимит Минуты во все сети 1000 - - Интернет-трафик 150 Мб 150 Мб 500 Мб, далее –

безлимит до 256 Кбит/с

* Абонентская плата в размере 2 руб/мес при подтверждении права на льготу для определенной категории граждан.

Организовать доступ в интернет для любых устройств теперь можно с помощью единого тарифного плана «ГИГА» и дополнительных пакетов к нему: «Анлим 30» или «Анлим 100».

Для гостей Беларуси запускается тарифный план «Драйв Турист» – с безлимитным доступом в мобильный интернет и 700 минутами на вызовы в сети всех белорусских операторов.

Тариф ГИГА ГИГА + Анлим 30 ГИГА + Анлим 100 Драйв Турист Абонентская плата, руб/мес 12,00 23,00 35,00 35,00 Минуты внутри сети - - - - Минуты во все сети - - - 700 Интернет-трафик 2 ГБ, далее безлимит до 1 Мбит/с 30 ГБ, далее безлимит до 1 Мбит/с 100 ГБ, далее безлимит

до 1 Мбит/с Безлимит

Ряд ранее доступных для подключения тарифов А1 – «Социальный», «Проще простого», «Пенсионный», «Непоседа», «Без переплат», «Анлим XS», «ГИГА 30», «ГИГА 100», «Драйв 5», «Драйв 20», «Без Лимита 2.0», «Турист 2.0» – переводятся в архив и будут недоступны для подключения или смены тарифного плана. Действующие абоненты продолжат пользоваться ими на прежних условиях.