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Лукашенко назвал ядерное оружие сильным сдерживающим фактором

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал ядерное оружие сильным сдерживающим фактором
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал, зачем в Беларуси разместили тактическое ядерное оружие. Тему обсудили во время интервью президента независимой журналистке Диане Панченко. По словам главы государства, это сделано в оборонительных целях и применять его страна не планирует, передает телеканал «МИР 24».

«Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания. Ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие – это сильный сдерживающий фактор. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Это касается прежде всего тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся», – отметил Лукашенко.

Также президент Беларуси высказал мнение, что Запад уже давно не является коллективным.

Ранее, на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу, Лукашенко заявил, что Беларусь разделяет основные идеи по мироустройству с Китайской Народной Республикой. При этом военное сотрудничество Беларуси с Китаем не направлено против третьих стран.



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