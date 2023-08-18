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Лукашенко назвал ядерное оружие сильным сдерживающим фактором
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко рассказал, зачем в Беларуси разместили тактическое ядерное оружие. Тему обсудили во время интервью президента независимой журналистке Диане Панченко. По словам главы государства, это сделано в оборонительных целях и применять его страна не планирует, передает телеканал «МИР 24».
Также президент Беларуси высказал мнение, что Запад уже давно не является коллективным.
Ранее, на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу, Лукашенко заявил, что Беларусь разделяет основные идеи по мироустройству с Китайской Народной Республикой. При этом
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Президент подчеркнул, что Беларусь придерживается только оборонительных целей.
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