Лукашенко назвал ядерное оружие сильным сдерживающим фактором

Также президент Беларуси высказал мнение, что Запад уже давно не является коллективным.

Ранее, на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу, Лукашенко заявил, что Беларусь разделяет основные идеи по мироустройству с Китайской Народной Республикой. При этом военное сотрудничество Беларуси с Китаем не направлено против третьих стран.