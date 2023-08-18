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Беларусь направила гумпомощь в пострадавшее от тайфуна Приморье

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направила гумпомощь в пострадавшее от тайфуна Приморье
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь отправила гуманитарный груз для Приморского края России. Тайфун стал причиной мощного потопа в регионе. Там повреждены дороги, затоплены дома, отдельные районы остаются без электроэнергии. По поручению Александра Лукашенко из Минска во Владивосток вылетел самолет.

Вес гуманитарного груза на борту более 72 тонн. Это более 1 миллиона 800 тысяч белорусских рублей.

«В состав гуманитарного груза вошли бензиново-насосные установки, дизель-генераторы, продукты питания, медикаменты, необходимая одежда и обувь, а также товары первой необходимости», – заявил первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев.

Тем временем до пяти человек выросло число жертв паводка в Приморье. Об этом сообщила прокуратора региона.

Беларусь за последние 20 лет оказала гуманитарную помощь уже более 80 раз и более чем 30 странам.



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Теги: Минск
 
 
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По поручению Александра Лукашенко из Минска во Владивосток вылетел самолет.
 
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