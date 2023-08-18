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Беларусь направила гумпомощь в пострадавшее от тайфуна Приморье
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отправила гуманитарный груз для Приморского края России. Тайфун стал причиной мощного потопа в регионе. Там повреждены дороги, затоплены дома, отдельные районы остаются без электроэнергии. По поручению Александра Лукашенко из Минска во Владивосток вылетел самолет.
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По поручению Александра Лукашенко из Минска во Владивосток вылетел самолет.
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