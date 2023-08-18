Беларусь направила гумпомощь в пострадавшее от тайфуна Приморье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отправила гуманитарный груз для Приморского края России. Тайфун стал причиной мощного потопа в регионе. Там повреждены дороги, затоплены дома, отдельные районы остаются без электроэнергии. По поручению Александра Лукашенко из Минска во Владивосток вылетел самолет.



Вес гуманитарного груза на борту более 72 тонн. Это более 1 миллиона 800 тысяч белорусских рублей.

«В состав гуманитарного груза вошли бензиново-насосные установки, дизель-генераторы, продукты питания, медикаменты, необходимая одежда и обувь, а также товары первой необходимости», – заявил первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев.