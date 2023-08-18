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Лукашенко: Решение об участии в следующих выборах пока не принято

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Решение об участии в следующих выборах пока не принято
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко еще не решил, будет ли принимать участие в следующих президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью независимой журналистке Диане Панченко.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти летом 2025 года. По словам белорусского лидера, он будет делать все, чтобы помочь народу определить свое будущее.

«У меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму. Но сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого. Я буду убеждать, я буду рассказывать. Да и люди наши видят, что мы можем потерять этот островок, где тихо, спокойно и жить можно», – рассказал Лукашенко.

Говорили и об отношении президента к деньгам и роскошному отдыху. Как заявил Лукашенко, о яхтах и пляжах Монако он никогда не мечтал.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика
«Яхта, жара, солнце – это не мое. Если зимой поехать в горы – лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная, гостиница. Мне больше ничего не надо. Деньги я ненавижу, потому что вырос в бедной семье и всегда этих денег не хватало. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», – признался президент.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал журналистке Диане Панченко, зачем в Беларуси разместили тактическое ядерное оружие. По словам главы государства, это сделано в оборонительных целях и применять его страна не планирует.



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Белорусский лидер пообещал помочь народу определить свое будущее.
 
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