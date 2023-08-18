Лукашенко: Решение об участии в следующих выборах пока не принято

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко еще не решил, будет ли принимать участие в следующих президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью независимой журналистке Диане Панченко.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти летом 2025 года. По словам белорусского лидера, он будет делать все, чтобы помочь народу определить свое будущее.

«У меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму. Но сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого. Я буду убеждать, я буду рассказывать. Да и люди наши видят, что мы можем потерять этот островок, где тихо, спокойно и жить можно», – рассказал Лукашенко.

Говорили и об отношении президента к деньгам и роскошному отдыху. Как заявил Лукашенко, о яхтах и пляжах Монако он никогда не мечтал.