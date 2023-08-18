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Лукашенко оценил готовность системы образования к новому учебному году
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Закончить преобразования вступительной кампании и уделить особое внимание школьному питанию поручил Александр Лукашенко. Президент собрал совещание о готовности системы образования Беларуси к новому учебному году.
Вступительная кампания в этом году прошла по новым правилам. По ее результатам к учебе приступят почти 240 тысяч студентов вузов и 170 тысяч учащихся профтехучилищ и техникумов.
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1 сентября за парты сядут около миллиона учащихся. Из них больше ста тысяч первоклассников.
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