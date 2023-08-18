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Лукашенко оценил готовность системы образования к новому учебному году

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил готовность системы образования к новому учебному году
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Закончить преобразования вступительной кампании и уделить особое внимание школьному питанию поручил Александр Лукашенко. Президент собрал совещание о готовности системы образования Беларуси к новому учебному году.

1 сентября за парты сядут около миллиона учащихся. Из них больше ста тысяч первоклассников. В стране идут последние приготовления, и в этом процессе есть проблемы. Госконтроль указал на недоработки в организации подвоза детей к школам в отдаленных населенных пунктах. В остальном же степень готовности к учебному процессу высокая, доложили президенту. Открылись школьные базары, ремонтируются спортивные площадки и общежития. Многодетные и малообеспеченные семьи получают пособие.

«Так должно быть. Делается это для того, чтобы у наших детей было все необходимое для учебы и они с хорошим настроением встретили День знаний. Можем ли мы с уверенностью сказать, что каждый ребенок будет обеспечен всем необходимым для занятий в школе, особенно если он растет в многодетной или малообеспеченной семье?» – сказал Лукашенко.

Вступительная кампания в этом году прошла по новым правилам. По ее результатам к учебе приступят почти 240 тысяч студентов вузов и 170 тысяч учащихся профтехучилищ и техникумов.



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1 сентября за парты сядут около миллиона учащихся. Из них больше ста тысяч первоклассников.
 
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