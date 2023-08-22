|
Новый способ уборки гороха начали тестировать в Беларуси
22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый способ уборки гороха тестируют в Беларуси. Современная технология поможет аграриям убирать больше бобовых, а работа будет идти в разы быстрее. Каждая горошина – это семена для посевов и корм для животных, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
День работы комбайнеров, и гороховое поле убрано. На земле остаются считанные бобы, стручки и солома. Вот только аграрии уверены: процесс можно ускорить, а потери свести к минимуму.
На поле два белорусских комбайна. Один традиционно срезает стебли и собирает урожай. Другой вырывает горох с корнем. Это новая технология. Аграрии сравнивают методики, и результат виден сразу.
Скорость уборки спасает урожай. В жару и так невысокие стебли быстро разрушаются, горох остается на земле. Новый способ влияет и на качество бобов. После бункера они чистые и цельные, ведь стебли не попадают в комбайн.
«Визуально разница видна. За счет того, что больше хлебостоя попало в зерноуборочных комбайн, засоренность увеличилась. С левой стороны – горох, который убран при помощи зерноуборочного комбайна с жаткой, справа – комбайн с подборщиком», – рассказал заведующий лабораторией оценки машин для растениеводства и животноводства Юрий Бабак.
Новую технологию уборки ждет еще несколько испытаний. В случае успеха ее будут использовать во всех хозяйствах страны. Специальные отечественные комбайны для этого уже есть.
Полевой горох добавляют в корма для животных. Это источник белка. Посевные площади под эту культуру в Беларуси будут увеличивать. В следующем году ей планируют засеять 240 тысяч гектаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае успеха технологию будут использовать во всех хозяйствах страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)