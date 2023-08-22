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Новый способ уборки гороха начали тестировать в Беларуси

22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый способ уборки гороха начали тестировать в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый способ уборки гороха тестируют в Беларуси. Современная технология поможет аграриям убирать больше бобовых, а работа будет идти в разы быстрее. Каждая горошина – это семена для посевов и корм для животных, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

День работы комбайнеров, и гороховое поле убрано. На земле остаются считанные бобы, стручки и солома. Вот только аграрии уверены: процесс можно ускорить, а потери свести к минимуму.

На поле два белорусских комбайна. Один традиционно срезает стебли и собирает урожай. Другой вырывает горох с корнем. Это новая технология. Аграрии сравнивают методики, и результат виден сразу.

«Технология уборки подборщиком, то есть без скашивания в рядки, а прямым подбором, нам показывает результат по потерям, не превышающим традиционные, но по скорости в несколько раз превышающим. Технический парк нам позволяет убрать за 20-25 дней», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Скорость уборки спасает урожай. В жару и так невысокие стебли быстро разрушаются, горох остается на земле. Новый способ влияет и на качество бобов. После бункера они чистые и цельные, ведь стебли не попадают в комбайн.



«Визуально разница видна. За счет того, что больше хлебостоя попало в зерноуборочных комбайн, засоренность увеличилась. С левой стороны – горох, который убран при помощи зерноуборочного комбайна с жаткой, справа – комбайн с подборщиком», – рассказал заведующий лабораторией оценки машин для растениеводства и животноводства Юрий Бабак.

Новую технологию уборки ждет еще несколько испытаний. В случае успеха ее будут использовать во всех хозяйствах страны. Специальные отечественные комбайны для этого уже есть.

Полевой горох добавляют в корма для животных. Это источник белка. Посевные площади под эту культуру в Беларуси будут увеличивать. В следующем году ей планируют засеять 240 тысяч гектаров.



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В случае успеха технологию будут использовать во всех хозяйствах страны.
 
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