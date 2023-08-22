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Погода в СНГ: Беларусь и Казахстан накрыли дожди, в Кыргызстане ясно

22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Беларусь и Казахстан накрыли дожди, в Кыргызстане ясно
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями будет во вторник в Москве. Воздух прогреется до 22 градусов. В некоторых странах Содружества уже тоже чувствуется приближение осени, а где-то до сих пор держится жара. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке без осадков, днем воздух прогреется до 35 градусов. Для обеспечения бесперебойного полива парков и скверов в столице Кыргызстана продолжаются работы по установке ирригационной системы. В западной части города появится почти 3 тысячи погонных метров новых лотков. По данным «Бишкекводхоза», их пропускная способность – 50 литров воды в секунду. Чтобы поливная вода была во всех районах города, параллельно идут работы по бурению скважин.

Беларусь

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Во вторник белорусы немного отдохнут от аномальной жары. Температура спадет до 24 градусов. В отдельных районах республики пройдут дожди и грозы.

Несмотря на осадки, уборочная кампания идет полным ходом. Аграрии уже завершают жатву ранних зерновых. В Барановичах на помощь комбайнерам прилетела целая стая аистов. Фото и видео с сотнями пернатых активно обсуждают в соцсетях. Эти птицы считаются вестниками счастья.

Казахстан

Сильные дожди, град и порывистый ветер – в Казахстане чувствуется приближение осени. Север республики постепенно остывает, днем плюс 24. На юге температура тоже понижается, но еще 30 градусов. Алматинцам больше не нужно прятаться от солнца дома и в тени.

Легче стало и животным. В зоопарке питомцы стали намного активнее. У пары лам недавно появился детеныш. Малышку назвали Айшуак, она очень игривая. Как и родители, любит сено, ячмень, картофель, свеклу и морковь.



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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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