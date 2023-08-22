Погода в СНГ: Беларусь и Казахстан накрыли дожди, в Кыргызстане ясно

Во вторник белорусы немного отдохнут от аномальной жары. Температура спадет до 24 градусов. В отдельных районах республики пройдут дожди и грозы.

Несмотря на осадки, уборочная кампания идет полным ходом. Аграрии уже завершают жатву ранних зерновых. В Барановичах на помощь комбайнерам прилетела целая стая аистов. Фото и видео с сотнями пернатых активно обсуждают в соцсетях. Эти птицы считаются вестниками счастья.

Казахстан

Сильные дожди, град и порывистый ветер – в Казахстане чувствуется приближение осени. Север республики постепенно остывает, днем плюс 24. На юге температура тоже понижается, но еще 30 градусов. Алматинцам больше не нужно прятаться от солнца дома и в тени.

Легче стало и животным. В зоопарке питомцы стали намного активнее. У пары лам недавно появился детеныш. Малышку назвали Айшуак, она очень игривая. Как и родители, любит сено, ячмень, картофель, свеклу и морковь.