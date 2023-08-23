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Экологические инновации представили на выставке в Минске
23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Почти 150 компаний представили свои проекты на выставке в Минске. Цели у всех участников совпадают: сократить выбросы в атмосферу и расходы производства, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Технологии очистки и обогащения воды, обработки металлов, безотходные производства. На выставке в Минске показали больше 200 разработок. Каждая вносит вклад в сохранение экологии. Чтобы произвести – сначала
Вторая важная задача – сберечь то, что есть. Почти 10% территории Беларуси охраняется государством. Такие природные заказники привлекают любителей зеленого туризма. Для них создают специальные туры и открывают экотропы.
«Мы стали показывать, что жизнь заказника – это интересно, классно и здорово. Есть ассоциация, что в заказнике ничего нельзя. Это не так. Заказник – это история, традиции, туризм, спорт, просто отдых», – говорит специалист по туризму биологического заказника Алена Ополько.
Погружаются в экологию и дети. Для них по всей стране организовали «зеленые школы». На эковыставке ученики делятся своими разработками. От технологичных пчелиных пасек и сумок из вторсырья, до уникальных открытий в мире флоры и фауны.
«Формирование экологической культуры очень важно. Это взаимодействие между детками, соревнование. Экологические движения, экологическое формирование культуры сближает детей, независимо от возраста и места, где они обучаются», – говорит заведующая отделом экологов Гомельского центра экологии и молодежи Оксана Целовальник.
Развивают в стране и альтернативный транспорт. Трамваи, электробусы, зеленые автомобили, электрогрузовики. Сейчас в них все отечественное: от планировки до корпуса и электроники. Ими особенно интересуются в России. Белорусский зеленый транспорт уже ездит по улицам Москвы, Санкт Петербурга и Сочи. В Беларуси проходит Неделя экологии.
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Залог чистой природы – минимум отходов. С этой задачей в Беларуси справляются почти на 100%.
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