Экологические инновации представили на выставке в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 150 компаний представили свои проекты на выставке в Минске. Цели у всех участников совпадают: сократить выбросы в атмосферу и расходы производства, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Технологии очистки и обогащения воды, обработки металлов, безотходные производства. На выставке в Минске показали больше 200 разработок. Каждая вносит вклад в сохранение экологии. Чтобы произвести – сначала нужно переработать .

Залог чистой природы – минимум отходов. С этой задачей в Беларуси справляются почти на 100%. Вторую жизнь получают отходы из пластика, бумаги, металлов. Теперь собирают и просроченные лекарства – они тоже вредны для экологии.

«Колоссальный вред окружающей среде могут нанести лекарства, особенно гормональные препараты, если попадают в грунтовые воды. Птицы, животные пьют эту воду и погибают от этого», – отмечает специалист по продажам предприятия по обращению с отходами Кристина Ковалевская.