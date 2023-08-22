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ЦИК Беларуси назвал особенности предстоящего Единого дня голосования

22.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси назвал особенности предстоящего Единого дня голосования
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подготовка к Единому дню голосования началась в Беларуси. 25 февраля 2024 года жители страны выберут депутатов сразу в несколько органов власти, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Единый день голосования пройдет в Беларуси впервые. Это – следствие обновлений в Конституции и Избирательном кодексе. Жители страны выберут депутатов в местные органы власти и парламент. Также в стране сформируют первый состав Всебелорусского народного собрания.

Всебелорусское народное собрание – новый орган власти. Делегатами станут около 1200 человек. Они смогут выдвигать и отменять законы, проводить референдумы, объявить импичмент президенту.

«Избрать делегатов Всебелорусского народного собрания от депутатов местных советов и от структур гражданского общества. На все про все после проведения Единого дня голосования нам отводится порядка 60 дней. Не позднее 25 апреля 2024 года должно состояться первое заседание ВНС. В этом заключается определенная особенность этих выборов», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

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Сейчас Центризбирком уточняет списки избирателей. В планах – сформировать 110 избирательных округов, это – тысячи участков. На каждом будут работать волонтеры. Оценят организацию кампании международные наблюдатели. Они смогут приехать из любой страны. Пригласят в Беларусь и специалистов из стран Содружества. Перед выборами белорусские депутаты пройдут проверку. Им запрещено получать финансирование из-за рубежа и иметь двойное гражданство.



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Граждане республики 25 февраля 2024 года выберут депутатов в местные органы власти и парламент. Также в стране сформируют первый состав Всебелорусского народного...
 
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