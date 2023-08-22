ЦИК Беларуси назвал особенности предстоящего Единого дня голосования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к Единому дню голосования началась в Беларуси. 25 февраля 2024 года жители страны выберут депутатов сразу в несколько органов власти, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Единый день голосования пройдет в Беларуси впервые. Это – следствие обновлений в Конституции и Избирательном кодексе. Жители страны выберут депутатов в местные органы власти и парламент. Также в стране сформируют первый состав Всебелорусского народного собрания.

Всебелорусское народное собрание – новый орган власти. Делегатами станут около 1200 человек. Они смогут выдвигать и отменять законы, проводить референдумы, объявить импичмент президенту.

«Избрать делегатов Всебелорусского народного собрания от депутатов местных советов и от структур гражданского общества. На все про все после проведения Единого дня голосования нам отводится порядка 60 дней. Не позднее 25 апреля 2024 года должно состояться первое заседание ВНС. В этом заключается определенная особенность этих выборов», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.