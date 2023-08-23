ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава МИД Беларуси прибыл в ЮАР для участия в мероприятиях БРИКС

23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник прибыл в ЮАР для участия в мероприятиях БРИКС, сообщает ТАСС.

Ранее республика подала заявку на вступление в организацию. Беларусь впервые примет участие в мероприятиях саммита – диалогах «Африка-аутрич» и «БРИКС плюс».

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Помимо лидеров стран, входящих в объединение, в мероприятии примут участие представители 54 государств Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее республика подала заявку на вступление в организацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК Беларуси назвал особенности предстоящего Единого дня голосования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика