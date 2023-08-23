|
Глава МИД Беларуси прибыл в ЮАР для участия в мероприятиях БРИКС
23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава МИД Беларуси Сергей Алейник прибыл в ЮАР для участия в мероприятиях БРИКС, сообщает
Ранее республика подала заявку на вступление в организацию. Беларусь впервые примет участие в мероприятиях саммита – диалогах «Африка-аутрич» и «БРИКС плюс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее республика подала заявку на вступление в организацию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)