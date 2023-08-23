Глава МИД Беларуси прибыл в ЮАР для участия в мероприятиях БРИКС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник прибыл в ЮАР для участия в мероприятиях БРИКС, сообщает ТАСС .

Ранее республика подала заявку на вступление в организацию. Беларусь впервые примет участие в мероприятиях саммита – диалогах «Африка-аутрич» и «БРИКС плюс».