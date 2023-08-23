Стоимость школьных товаров начали проверять в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству, что одежда для школьников, рюкзаки и канцелярия должны быть доступны любому юному белорусу. Цены на школьные товары взяли под особый контроль, сообщает «МИР 24».

«У нас введено ценовое регулирование на товары, в том числе школьного ассортимента. Так, к примеру, на канцелярские товары, в зависимости от вида, установлены предельные максимальные надбавки от 30 до 40%, регулируются товары, одежда для школьников», – заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.