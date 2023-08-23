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Стоимость школьных товаров начали проверять в Беларуси
23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству, что одежда для школьников, рюкзаки и канцелярия должны быть доступны любому юному белорусу. Цены на школьные товары взяли под особый контроль, сообщает «МИР 24».
Специальные мобильные группы уже проверили более 60 торговых объектов. Нарушения единичны.
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