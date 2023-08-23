ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стоимость школьных товаров начали проверять в Беларуси

23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству, что одежда для школьников, рюкзаки и канцелярия должны быть доступны любому юному белорусу. Цены на школьные товары взяли под особый контроль, сообщает «МИР 24».

«У нас введено ценовое регулирование на товары, в том числе школьного ассортимента. Так, к примеру, на канцелярские товары, в зависимости от вида, установлены предельные максимальные надбавки от 30 до 40%, регулируются товары, одежда для школьников», – заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.

Специальные мобильные группы уже проверили более 60 торговых объектов. Нарушения единичны. Сборы ребенка в школу обойдутся родителям в среднем в 300 белорусских рублей – это около девяти тысяч российских.

В этом году за парты в Беларуси впервые сядут 110 тысяч первоклассников.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году за парты в Беларуси впервые сядут 110 тысяч первоклассников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли бизнесу работать без плана продаж? Мнение опытного эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2023
Mir24.TV Belarus
23.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика