«Наше комьюнити — это возможность получить выход на растущий сегмент молодежи». Что может предложить киберспорт белорусскому бизнесу?

Источник материала: ProBusiness





Сегодня Белорусская ассоциация компьютерного спорта — локомотив развития индустрии, которая еще недавно в нашей стране вообще не воспринималась серьезно. Только за последние два года количество компьютерных клубов в республике увеличилось почти в 4 раза, а киберспортивные турниры уже вовлекают тысячи участников со всей республики.

«Про бизнес» посетил девятый митап Ассоциации, чтобы поговорить с заместителем председателя Белорусской ассоциации компьютерного спорта, заместителем генерального директора А1 по цифровым платформам и контенту Антоном Бладиком о перспективах развития киберспорта в Беларуси, достижениях за последнее время и ближайших планах на будущее.



Антон Бладик — заместитель председателя Белорусской ассоциации компьютерного спорта, заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту.

— Какое настроение у белорусского комьюнити касательно развития киберспорта в стране?

— Я думаю, что большинство членов нашего комьюнити испытывает только положительные эмоции, потому что они понимают, что сегодня киберспорт — это быстрорастущий тренд, который уже невозможно остановить. Мы тоже это понимаем и хотим, чтобы в нашей стране это направление вместо хаоса и разрозненности пошло по пути упорядоченного развития с участием государства, которое могло бы гарантировать безопасность. Это касается распределения финансовых потоков, образования и даже здравоохранения. К тому же нужно понимать, что компьютерный спорт вполне может стать важной частью социализации для многих молодых людей.

— Какого прогресса добилась Белорусская ассоциация компьютерного спорта за последнее время?

— Благодаря нашим усилиям решением комиссии Национального олимпийского комитета министерству спорта и туризма Республики Беларусь была дана рекомендация представить необходимый пакет документов, чтобы киберспорт был официально признан в качестве вида спорта. В этом процессе мы точно не играем роль пассивного наблюдателя. Наша задача — поделиться своим опытом и помочь профильным государственным органам. Для этого Ассоциация на постоянной основе проводит большое количество совещаний и консультаций, чтобы ускорить движение в сторону официального признания.

Мобильные и компьютерные игры уже давно стали частью нашей жизни. В них играет более 3 млрд людей на планете, поэтому просто игнорировать это явление уже невозможно. — Чтобы киберспорт получил официальное признание, стране нужно создавать инфраструктуру с полного нуля?

— Я считаю, что более уместно говорить «вносить изменения» в текущую модель развития, а не создавать ее с нуля. Даже в классическом спорте существует много различных видов, которые совершенно не похожи друг на друга. В качестве примера можно привести шахматы и тяжелую атлетику, который живут в разных вселенных по разным законам. Поэтому в этом деле гораздо важнее найти правильный подход и заложить в новое законодательство баланс, который позволит учитывать особенности киберспорта с его преимущественно интеллектуальной деятельностью.





— Как вы думаете, может ли сейчас простой белорусский игрок попасть на профессиональную киберспортивную сцену?

— Чтобы давать таким людям возможности для развития, нужна работающая экосистема, но для ее формирования необходимо добиться официального признания со стороны государства. У игроков пока нет возможности получать звания «кандидата в мастера спорта» или «мастер спорта», которые являются неотъемлемым атрибутом всех профессиональных спортсменов, и, пожалуй, это неправильно.

Чем больше будет всевозможных турниров, команд и соревнований, тем больше будет наше комьюнити, и тем быстрее мы будем прогрессировать. Я считаю, что к официальному признанию мы придем неизбежно, и тогда для людей откроются новые возможности.





— Есть ли у Ассоциации ролевая модель развития индустрии, опираясь на мировой опыт?

— В мире нет какого-то одного глобального игрока, который единолично продвигает киберспортивные турниры, но успешных организаций в этом сегменте хватает. Мы, конечно, обращаем внимание на достижения турниров по Dota 2 уровня International, и параллельно наблюдаем за опытом других государств, которые добиваются успехов развитии киберспорта. Это дает возможности почерпнуть лучшие методики.

Но, опираясь на международный опыт, очень важно правильно и уместно приземлять его на белорусские реалии, чтобы не навредить и максимально использовать текущие возможности. Лично я считаю, что в нашей стране есть отличные условия для развития киберспорта, потому что у нас крайне высокий уровень информатизации и образованное население, которое готово пробовать новое. Это ключевые элементы в фундаменте развития компьютерного спорта. Нам остается лишь объединиться и дать возможности для реализации потенциала.





— Как вы оцениваете емкость рынка в долгосрочной перспективе?

— Такую категорию можно измерить либо числом заинтересованных, либо деньгами. На данном этапе очень рано говорить о деньгах, потому что если брать мировые тренды, то основные источники доходов в киберспорте — это продажи медиаправ и партнерские или рекламные интеграции. Чтобы у нас появился такой рынок, нужно делать такие турниры, на которые люди будут реально ходить и смотреть. Вот тогда и можно будет объективно оценивать коммерческий потенциал. Сейчас мы аккумулируем идеи и формируем концепции, которые помогут в этом процессе.

Хочу напомнить, что в мире компьютерным спортом занимаются десятки миллионов людей, и это больше, чем по любым другим классическим видами. Очевидно, что потенциал этого сегмента огромен, поэтому те компании, которые бы хотели иметь выход к молодежной аудитории, этим давно пользуются и часто мелькают на большой киберспортивной сцене. Кстати, уже сейчас мы видим большой интерес к отечественному киберспорту со стороны банков, производителей компьютерной техники и мебели, а также напитков и продуктов питания. Здесь нет никакого секрета. Компании видят перспективу и хотят быть первыми среди тех, кто получит доступ к быстрорастущей и лояльной аудитории.

Но все-таки очень важно отметить, что сегодня в Беларуси инвестиции в киберспорт — это пока не про доходы и рентабельность, а про становление и развитие в долгосрочной перспективе. Нам важно, чтобы компьютерные клубы в стране не просто учили людей, как нужно правильно играть, но и прививали им правильную соревновательную культуру. Такой подходят обязательно поможет сформировать экосистему, где игроки получат возможность развиваться и зарабатывать деньги.