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Где начал свою историю летописный Минск?
24.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск?" height="100%" width="670">
Стеклянные, сердоликовые бусины и многие другие предметы археологи датируют X-XI веками. Также найдены элементы упряжи, дирхемы, бронза, керамика, в том числе из Самарканда. Ученые утверждают: находки не просто говорят о развитой торговле и высоком социальном статусе людей, которые жили на реке Менка, но и способны изменить историю.
Городище на Менке изучают не первый десяток лет. Но так досконально – впервые. Работы у археологов много. В этом году на помощь искателям пришли не только волонтеры и студенты, но даже школьники.
Пронумерованными и запакованными артефакты из металла отправятся в Минск, где их очистят специальными реагентами. Керамику и стекло отмывают практически у места раскопок – в ручье.
«Такие бутылки чаще всего использовали для вин, для какого-то алкоголя. То есть человек, который жил здесь, на городище, вполне мог употреблять какое-нибудь очень интересное дорогое вино, которое могло привозиться откуда-то из-за границы или производиться у нас», – отметила научный сотрудник отдела Института истории Национальной академии наук Беларуси Дарья Федорук.
В планах у археологов – исследовать земляные валы. Еще с 1980-х годов известно, что под пластами почвы находятся деревянные оборонительные сооружения. Ученые намерены взять образцы дерева и провести дендрологический анализ. Он поможет поставить точку в вопросе – где же начал свою историю летописный Минск – на реке Немига, как считалось долгое время, или все-таки на реке Менка?
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Археологи, волонтеры и студенты ведут масштабные раскопки вблизи белорусской столицы.
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