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Где начал свою историю летописный Минск?

24.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

Белорусские археологи выясняют, где же первоначально возник Минск. Вблизи столицы идут масштабные раскопки, которые, возможно, изменят историю, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Стеклянные, сердоликовые бусины и многие другие предметы археологи датируют X-XI веками. Также найдены элементы упряжи, дирхемы, бронза, керамика, в том числе из Самарканда. Ученые утверждают: находки не просто говорят о развитой торговле и высоком социальном статусе людей, которые жили на реке Менка, но и способны изменить историю.

«Давно ведутся споры, и не только в нашем сообществе. Российские археологи очень часто вспоминают, упоминают это место. По одной из теорий, которая сейчас превалирует, это место, где первоначально размещался летописный город Менск», – рассказал заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси Андрей Войтехович.

Городище на Менке изучают не первый десяток лет. Но так досконально – впервые. Работы у археологов много. В этом году на помощь искателям пришли не только волонтеры и студенты, но даже школьники.

«Находили, правда, много кирпичей, но находили и горшки всякие, стенки, стекло. Да, очень интересно. Мне понравилось», – рассказала учащаяся минской гимназии Софья Дубровская.

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Пронумерованными и запакованными артефакты из металла отправятся в Минск, где их очистят специальными реагентами. Керамику и стекло отмывают практически у места раскопок – в ручье.

«Такие бутылки чаще всего использовали для вин, для какого-то алкоголя. То есть человек, который жил здесь, на городище, вполне мог употреблять какое-нибудь очень интересное дорогое вино, которое могло привозиться откуда-то из-за границы или производиться у нас», – отметила научный сотрудник отдела Института истории Национальной академии наук Беларуси Дарья Федорук.

В планах у археологов – исследовать земляные валы. Еще с 1980-х годов известно, что под пластами почвы находятся деревянные оборонительные сооружения. Ученые намерены взять образцы дерева и провести дендрологический анализ. Он поможет поставить точку в вопросе – где же начал свою историю летописный Минск – на реке Немига, как считалось долгое время, или все-таки на реке Менка?



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Теги: Минск
 
 
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Археологи, волонтеры и студенты ведут масштабные раскопки вблизи белорусской столицы.
 
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