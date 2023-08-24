Где начал свою историю летописный Минск?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские археологи выясняют, где же первоначально возник Минск. Вблизи столицы идут масштабные раскопки, которые, возможно, изменят историю, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Стеклянные, сердоликовые бусины и многие другие предметы археологи датируют X-XI веками. Также найдены элементы упряжи, дирхемы, бронза, керамика, в том числе из Самарканда. Ученые утверждают: находки не просто говорят о развитой торговле и высоком социальном статусе людей, которые жили на реке Менка, но и способны изменить историю.

«Давно ведутся споры, и не только в нашем сообществе. Российские археологи очень часто вспоминают, упоминают это место. По одной из теорий, которая сейчас превалирует, это место, где первоначально размещался летописный город Менск», – рассказал заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси Андрей Войтехович.

Городище на Менке изучают не первый десяток лет. Но так досконально – впервые. Работы у археологов много. В этом году на помощь искателям пришли не только волонтеры и студенты, но даже школьники.

«Находили, правда, много кирпичей, но находили и горшки всякие, стенки, стекло. Да, очень интересно. Мне понравилось», – рассказала учащаяся минской гимназии Софья Дубровская.