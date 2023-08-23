|
Большинство школ Беларуси успешно подготовились к 1 сентября
23.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти все школы Беларуси готовы к новому учебному году. Специальные сертификаты получили три тысячи из них, заявил министр образования страны Андрей Иванец. Он доложил главе правительства о подготовке к 1 сентября, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Безопасная пропускная система, камеры видеонаблюдения, чистые классы и исправное оборудование. Если все пункты соблюдены – школа получает сертификат готовности. 53 учебных учреждения страны такое разрешение на работу пока не получили. На исправление недостатков у них есть два дня.
Пристальное внимание – к сельским учреждениям. Добраться до них учащимся будут помогать школьные автобусы. Транспорт для детей должен быть безопасным и доступным. Об этом правительству накануне напомнил президент Александр Лукашенко. В этом году автопарк страны расширили.
Готовы к учебному году и школьные столовые. Для них разработали десятки новых рецептов – полезных, но более сложных в исполнении, с учетом вкусов школьников. В прошлом году такие блюда подавали лишь в 23-х учреждениях страны. Пилотный проект признан успешным.
Пока в школах заканчивается подготовка, ученики закупаются всем необходимым – новой формой и канцелярией. Многодетным семьям в этом помогает государство. На сборы им выделяют материальную помощь. Ее уже получили более 202 тысяч детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы получить сертификат готовности, в учебном заведении должны быть камеры видеонаблюдения, безопасная пропускная система, чистые классы и исправное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)