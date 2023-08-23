Большинство школ Беларуси успешно подготовились к 1 сентября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти все школы Беларуси готовы к новому учебному году. Специальные сертификаты получили три тысячи из них, заявил министр образования страны Андрей Иванец. Он доложил главе правительства о подготовке к 1 сентября, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Безопасная пропускная система, камеры видеонаблюдения, чистые классы и исправное оборудование. Если все пункты соблюдены – школа получает сертификат готовности. 53 учебных учреждения страны такое разрешение на работу пока не получили. На исправление недостатков у них есть два дня.

Пристальное внимание – к сельским учреждениям. Добраться до них учащимся будут помогать школьные автобусы. Транспорт для детей должен быть безопасным и доступным. Об этом правительству накануне напомнил президент Александр Лукашенко. В этом году автопарк страны расширили.

«Уже утверждены более чем пять тысяч маршрутов. Но есть определенные проблемы – это вопросы износа автобусного парка, в этой связи также принимаются меры. К 1 сентября в наши учреждения образования будет поставлен 151 новый школьный автобус, также в текущем году будет произведена закупка еще 124 школьных автобусов», – рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

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