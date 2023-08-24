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Сотрудники белорусских предприятий посетили Дворец Независимости

24.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники белорусских предприятий посетили Дворец Независимости
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Два белорусских предприятия в этом году отмечают юбилеи. В честь этих дат сотрудников пригласили во Дворец Независимости – в рабочую резиденцию президента страны, сообщает «МИР 24».

На экскурсию попали ветераны, молодежь и лучшие сотрудники. Это производители стекловолокна из Полоцка – их заводу исполняется 65 лет, и специалисты могилевского химического предприятия, который отмечает 55-летие. Гости смогли прогуляться по залам и кабинетам, где проходят важные встречи, переговоры и торжественные церемонии. Узнали о рабочих буднях президента, о секретных приемах в дизайне дворца, а также о тонкостях строительства.

«Производим большой и широкий спектр материалов, которые используются, в том числе, в строительстве. Думаю, и наша продукция должна быть здесь», – отметил заместитель генерального директора по идеологической работе химического предприятия Виталий Зеньков.

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«Давно хотела попасть во Дворец Независимости, посмотреть все, что раньше видела только по телевизору. Фотографий и видео очень много сделала. Буду показывать своим друзьям, родственникам, коллегам на работе», – говорит бухгалтер химического предприятия Виктория Мещерякова.

Экскурсии во Дворце Независимости проводят регулярно. В том числе и для иностранных гостей.



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Гости прогулялись по залам и кабинетам, где проходят важные переговоры и торжественные церемонии.
 
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