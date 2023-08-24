Сотрудники белорусских предприятий посетили Дворец Независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два белорусских предприятия в этом году отмечают юбилеи. В честь этих дат сотрудников пригласили во Дворец Независимости – в рабочую резиденцию президента страны, сообщает «МИР 24».

На экскурсию попали ветераны, молодежь и лучшие сотрудники. Это производители стекловолокна из Полоцка – их заводу исполняется 65 лет, и специалисты могилевского химического предприятия, который отмечает 55-летие. Гости смогли прогуляться по залам и кабинетам, где проходят важные встречи, переговоры и торжественные церемонии. Узнали о рабочих буднях президента, о секретных приемах в дизайне дворца, а также о тонкостях строительства.

«Производим большой и широкий спектр материалов, которые используются, в том числе, в строительстве. Думаю, и наша продукция должна быть здесь», – отметил заместитель генерального директора по идеологической работе химического предприятия Виталий Зеньков.