О чем пишут мировые СМИ: сброс воды с «Фукусимы» и новое наводнение в Пакистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Япония начала сброс более миллиона тонн загрязненной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан. Этот шаг вызвал возмущение у жителей близлежащих стран, сообщает The Guardian . Так, Китай назвал его «эгоистичным и безответственным». Акции протеста также прошли в Сеуле (Южная Корея). Японская сторона заявила, что сброс будет производиться постепенно – первый сброс объемом 7800 кубометров продлится 17 дней. Современные технологии позволяют удалить из воды большинство радиоактивных веществ, но они не в состоянии отфильтровать тритий – радиоактивный изотоп водорода, чье долгосрочное влияние на окружающую среду и здоровье человека еще не изучено.

Более 100 тысяч человек эвакуировали в Пакистане из-за нового наводнения. Дожди, длившиеся несколько недель, привели к опасной ситуации, сообщает The Independent . Река Сатледж разлилась до четырех км в ширину (больше, чем Инд) и затопила несколько районов. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что в ближайшие дни уровень воды в реке повысится еще больше. С июня 2023 году в Пакистане из-за наводнений, связанных с сильными дождями, погибло более 170 человек.

В Бишкеке пройдет международный кинофестиваль. Мероприятие приурочат к 95-летию Чингиза Айтматова, сообщает 24.kg . Фестиваль запланирован на 17-21 ноября. Программа будет включать конкурс международного кино, национальных фильмов, специальные показы, презентации кинопроектов. Победителям будут вручены премия Чингиза Айтматова и награды от мэрии Бишкека, Международной федерации кинопрессы, Сети продвижения азиатского кино и Союза кинематографистов Кыргызстана.

Участники детского экономического форума в Беларуси представили более 30 бизнес-проектов. Подобное мероприятие прошло уже в третий раз, сообщает БелТА . В форуме приняли участие около 140 участников. Среди представленных проектов: выращивание калифорнийских червей и производство биогумуса, изделия ручной работы из вторичного сырья и изготовление фиточая. Организаторы отметили, что многие представленные на форуме идеи впоследствии реализуются, в том числе с привлечением спонсоров.