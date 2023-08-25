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Беларусь нарастит поставки спецтехники в Кыргызстан
25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь будет наращивать поставки
Планы обсудили на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сейчас товарооборот между странами растет и составляет 160 миллионов долларов. Затронули вопрос возобновления прямого авиасообщения между столицами. Это поможет упростить поставки сельхозпродукции.
Упор страны делают и на промышленную кооперацию. Белорусские лифты уже собирают на одном из заводов в Кыргызстане. Проект запустили меньше года назад. В перспективе совместное производство вагонов, чипов, минеральных удобрений и добыча полезных ископаемых. Кыргызстан готов увеличить поставки кожи, шерсти и текстиля для Беларуси.
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Совместные планы стороны обсудили на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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