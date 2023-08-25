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Беларусь нарастит поставки спецтехники в Кыргызстан

25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нарастит поставки спецтехники в Кыргызстан
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь будет наращивать поставки спецтехники в Кыргызстан. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра страны Анатолий Сивак, сообщает «МИР 24».

Планы обсудили на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сейчас товарооборот между странами растет и составляет 160 миллионов долларов. Затронули вопрос возобновления прямого авиасообщения между столицами. Это поможет упростить поставки сельхозпродукции.

«Это наш неиспользуемый до настоящего времени потенциал для наращивания различных услуг, в том числе медицинских и образовательных. Возросла и активность кыргызского бизнеса в Беларуси, это заметно не только по наращиванию объемов и расширению линейки, поставляемых товаров, но и по количеству посещений Беларуси», –подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.

Упор страны делают и на промышленную кооперацию. Белорусские лифты уже собирают на одном из заводов в Кыргызстане. Проект запустили меньше года назад. В перспективе совместное производство вагонов, чипов, минеральных удобрений и добыча полезных ископаемых. Кыргызстан готов увеличить поставки кожи, шерсти и текстиля для Беларуси.



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Совместные планы стороны обсудили на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
 
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