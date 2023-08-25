Глава МИД Беларуси: БРИКС после расширения увеличит свой потенциал

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассчитывает на скорейший прием в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник . Он представляет страну на саммите организации в Йоханнесбурге, сообщает «МИР 24».

Заявку на прием в объединение Беларусь подала в мае этого года.

«Совокупный ВВП стран-членов БРИКС уже сейчас превышает совокупный ВВП стран-членов «большой семерки». После завершения процесса расширения этой организации он существенно увеличит свой и политический, и экономический потенциал», – отметил глава МИД Беларуси.