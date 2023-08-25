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Глава МИД Беларуси: БРИКС после расширения увеличит свой потенциал

25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МИД Беларуси: БРИКС после расширения увеличит свой потенциал
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь рассчитывает на скорейший прием в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник. Он представляет страну на саммите организации в Йоханнесбурге, сообщает «МИР 24».

Заявку на прием в объединение Беларусь подала в мае этого года.

«Совокупный ВВП стран-членов БРИКС уже сейчас превышает совокупный ВВП стран-членов «большой семерки». После завершения процесса расширения этой организации он существенно увеличит свой и политический, и экономический потенциал», – отметил глава МИД Беларуси.

В следующем году, когда состав объединения официально увеличится на шесть стран, председательство в БРИКС перейдет к России. Следующий саммит организации планируется провести осенью 2024 года в Казани.



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Сергей Алейник представляет республику на саммите организации в Йоханнесбурге.
 
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