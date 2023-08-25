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Глава МИД Беларуси: БРИКС после расширения увеличит свой потенциал
25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь рассчитывает на скорейший прием в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны
Заявку на прием в объединение Беларусь подала в мае этого года.
В следующем году, когда состав объединения официально
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