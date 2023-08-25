Пакет безопасности Hyundai Smart Sense: второй водитель вашего автомобиля

Источник материала: ProBusiness





Прошли времена, когда просто наличие кроссовера обеспечивало статус его владельцу. Сегодня в сегменте SUV такая конкуренция, что большими размерами, высокой посадкой и даже внушительным дорожным просветом не удивишь. На что же стоит обращать внимание при выборе машины покрупнее?

Сейчас появилось много молодых перспективных марок, но им еще предстоит главное — испытание рынком: примет или нет, а если да, получится ли закрепиться. Поэтому, во-первых, что бы ни говорили про то, что «олдскул» уже не тот, на узнаваемость бренда обращали и будут обращать внимание. Во-вторых, официальная гарантия решает: если вам предложили вариант «закачаешься», но все эксплуатационные риски перекладывают на ваши же плечи, задумайтесь, надо ли вам это. В-третьих, в современном мире без высоких технологий никуда не денешься, и это должен быть must have в вашем автомобиле.

Теперь складываем пункты вместе и вспоминаем, что в автосалоне Hyundai есть сразу три внедорожника, которые в представлении не нуждаются: Palisade , Tucson и Santa Fe . Это говорит об узнаваемости не только бренда, но и самих моделей. Кроме того, Hyundai настолько давно в Беларуси, что ответ на вопрос о предоставлении гарантии очевиден. Но это пока два из трех, поэтому резонно спрашиваем: а что же по технологиям?

Современный потребитель, как правило, хорошо подготовлен, и часть клиентов бренда еще до приезда в автосалон слышали про пакет безопасности Hyundai Smart Sense*, поэтому уточняют у консультантов, как это работает. А кто не слышал, приятно удивлен, поскольку это системы безопасности, собранные в одном пакете.

Можно запутаться, если просто перечислять все системы по порядку: гораздо удобнее их разбить по категориям и дорожным ситуациям. Конечно, абсолютно все оснащение пакетов безопасности полностью подойдет каждому водителю, но если отталкиваться от «профильных групп», есть шанс, что информация будет лучше усваиваться за счет образного мышления.

* Уточняйте у консультантов, какие именно системы безопасности входят в пакет Smart Sense интересующей вас модели Hyundai .

Для новичков

Выпускникам автошкол в целом приходится несладко на дороге, особенно тяжело в начале дается перестроение из полосы в полосу. Советы в стиле «установить правое боковое зеркало так, чтобы в нижнем правом углу была видна ручка задней двери» не сильно помогают — равно как и танцы с вытянутой шеей возле левого бокового зеркала. Другое дело — системы обзора и мониторинга слепых зон: они следят за обстановкой в режиме реального времени, предупреждая водителя о находящихся в слепой зоне или приближающихся на высокой скорости попутных автомобилях. Дополнительно изображение с камер может выводиться на приборную панель при включении поворота.





Еще молодому водителю сложно уследить за всем сразу, и ассистент удержания автомобиля в полосе движения (дополняется функцией удержания в центре полосы) придется как нельзя кстати. Конечно, водителю должно хватать внимания на все, но если за линиями дорожной разметки вместе с вами будет следить встроенная камера, безопасность поездки автоматически умножайте на двое.

Для парковки

Поездка в выходной день в торгово-развлекательный центр — счастье для всей семьи: шоппинг — для родителей, зона развлечений — для детей. Но парковка часто омрачает ожидания от поездки, да и по статистике ДТП на парковках происходят ежедневно.

Некоторые девушки радуются, что у них маленькая и юркая машина, на которой удобнее парковаться, но дело не в размере автомобиля, а в ассистентах парковки, которые он вам предлагает. У кроссоверов Hyundai с этим полный порядок.

Сначала автомобиль надо припарковать — и мы вспоминаем про систему кругового обзора: установленные по периметру камеры обеспечивают обзор на 360 градусов. Это то, что надо при парковке автомобиля в ограниченном пространстве. Но даже если это не придает уверенности, есть функция дистанционной парковки: вы сможете дистанционно перемещать свой Hyundai нажатием кнопки на смарт-ключе автомобиля.





Но поставить автомобиль — полдела, надо еще выехать с парковки, когда тебя одолевает приятная усталость от променада по торговым точкам. Все три модели Hyundai оснащены системой предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом. Это означает, что когда началось движение на задней передаче, ваш автомобиль контролирует ситуацию и предупреждает о транспортных средствах, следующих в поперечном направлении. Если вы все же по каким-то причинам проигнорировали предупреждение, Hyundai сам примет ответственное решение об экстренном торможении.





А пакет Smart Sense в Hyundai Tucson дополнительно оснащен системой автоматического торможения перед препятствием сзади, при которой автомобиль реагирует на наличие пешехода или препятствия и также при возникновении экстренной ситуации может остановиться без участия водителя. Таким образом вы научитесь получать удовольствие не только от вождения, но и даже при парковке возле перегруженного транспортом офиса либо торгового центра.

Для пассажиров

Кроссоверы априори приравнивают к классу семейных автомобилей, поэтому соответствующее внимание должно уделяться не только водителям, но и пассажирам. И мы сейчас не о пространстве, в котором удобно разместить колени высоким пассажирам, а о безопасности, в первую очередь маленьких пассажиров.

Имеющаяся в пакете Smart Sense всех трех моделей система безопасного выхода не позволяет разблокировать замок пассажирской двери при приближении автомобиля сзади. При попытке отключить функцию детского замка в опасных ситуациях система сработает и оставит двери закрытыми.

Еще у некоторых водителей есть фобия: в новостях периодически встречаются сюжеты, когда взрослые покидают автомобиль, случайно оставляя в нем ребенка или домашнего питомца на длительное время. Hyundai позаботился о том, чтобы такая фобия не переросла в паранойю: если кто-то остался в салоне, система распознавания присутствия пассажира на заднем ряду подаст напоминающий сигнал водителю, покидающему автомобиль.





Для подстраховки

В протоколах с места ДТП нередко можно встретить оправдания водителей в стиле «не увидел», «не заметил», «не обратил внимания». Причем совершенный проступок говорит скорее не о квалификации водителя (на дороге может случиться всякое), а об отсутствии в автомобиле систем безопасности, которые могли бы предотвратить ту или иную неприятность.

Так, совершенных на перекрестках ДТП было бы гораздо меньше, если бы во всех автомобилях была бы установлена система автоматического торможения перед препятствием спереди: когда при левом повороте на перекрестке возникает риск столкновения с транспортным средством, движущимся во встречном направлении, система активирует экстренное торможение.





Иногда водители (особенно современных автомобилей) не замечают, как начинают превышать скорость, а это как раз может послужить причиной аварии. Адаптивный круиз-контроль, поддерживающий заданные скорость и расстояние до впереди идущего автомобиля и не требующий дополнительных действий со стороны водителя, а также проекционный экран, который выводит на лобовое стекло информацию о скорости и другие подсказки, максимально снивелируют эти риски.

А система слежения за состоянием водителя хоть и не обладает знаниями и опытом терапевта, сможет проанализировать поведение водителя во время движения и предупредить о необходимости остановки для отдыха.

Итоги будут предельно краткими: с таким помощником, как пакет безопасности Smart Sense можно в огонь, воду и медные трубы, а не только за покупками или в длительные поездки.

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