Лукашенко поручил проверить обеспечение населения доступными лесоматериалами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поставки белорусского леса на экспорт выросли и достигли исторического максимума, и это в условиях санкционного давления. Об этом министр лесного хозяйства Александр Кулик доложил президенту Александру Лукашенко, сообщает «МИР 24».

В условиях ограничений отрасль перестроила свою работу. Если раньше основным рынком сбыта был Евросоюз, то теперь главными партнерами стали Китай, Азербайджан и Россия. Обеспечены сырьем и собственные деревообрабатывающие предприятия. Президент поставил ряд задач – производить на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не просто продавать сырье. Главное – относиться к лесу по-хозяйски.

«Почти половина страны – это лес. Это наше достояние, данное нам Богом. Мы должны не просто сохранить его, но и относиться к нему как рачительные хозяева. Вовремя изымать «спелый» лес, перерабатывать, чтобы был результат в стране от этой работы», – подчеркнул президент.

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