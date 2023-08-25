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Лукашенко поручил проверить обеспечение населения доступными лесоматериалами
25.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поставки белорусского леса на экспорт выросли и достигли исторического максимума, и это в условиях санкционного давления. Об этом министр лесного хозяйства Александр Кулик доложил президенту Александру Лукашенко, сообщает «МИР 24».
В условиях ограничений отрасль перестроила свою работу. Если раньше основным рынком сбыта был Евросоюз, то теперь главными партнерами стали Китай, Азербайджан и Россия. Обеспечены сырьем и собственные деревообрабатывающие предприятия. Президент поставил ряд задач – производить на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не просто продавать сырье. Главное – относиться к лесу по-хозяйски.
Также Александр Лукашенко проверил исполнение его поручения по обеспечению населения доступными лесоматериалами. Для того чтобы они стали доступнее, создают сеть торговых площадок. Александр Лукашенко инициативу поддержал. Но потребовал контролировать процесс.
«Поскольку там рентабельность до 5%, президент поручил и мне, и Комитету госконтроля посмотреть, кто покупает этот продукт с такой малой, социальной ценой. Товар должен идти именно к тому человеку, который нуждается в жилье», – сказал министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик.
Александр Лукашенко отметил работу отрасли в период жары и засухи. Такая погода держалась в стране почти два месяца. При этом масштабных
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Президент Беларуси провел встречу с министром лесного хозяйства Александром Куликом.
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