Флагман по честной цене. Каким получился смартфон HONOR 90

Источник материала: ProBusiness





HONOR выпустила свежие смартфоны HONOR 90 и HONOR 90 Lite. Сегодня посмотрим, что из себя представляет старшая модель. Обычно компании удается выпускать смартфоны топового уровня по доступной цене. Забегая вперед, скажем, что получилось и на этот раз. Дальше посмотрим, что интересного способен предложить HONOR 90.

Комплектация — все, что нужно

В последние годы производители привыкли экономить не только на самой упаковке, но и на нужных вещах вроде зарядки. У HONOR 90 с этим полный порядок. Есть не только скрепка, кабель, но и блок питания на 66 Вт.

Лунный дизайн

Почему лунный? Так говорит сам производитель, указывая на оформление площадок с камерами. Таких площадки две, причем каждая сделана в виде перекрывающих круги эллипсов. Согласно задумке, получившиеся объемные структуры символизируют фазы убывающей и полной луны.





Не обошлось и без нововведений в оформлении крышки. Так, среди всех доступных расцветок HONOR 90 есть модель с маркетинговым названием «арктический лед». Текстура поверхности действительно чем-то напоминает морозные узоры, переливающиеся при изменении угла зрения.





Для любителей классики доступна черная версия HONOR 90 с гладким покрытием. И третья расцветка — это изумрудно-зеленый со слегка матовой поверхностью, на которой не остаются следы от пальцев.





Дизайнеры нового HONOR 90, вероятно, вдохновлялись природными линиями. Отсюда много закруглений и плавных линий. Такой аппарат комфортно ложится в руку и тактильно приятен.

На правой грани смартфона разместились кнопки включения и регулировки громкости. Слева нет ничего, сверху — только микрофон, а снизу видим разъем USB Type-C, еще один микрофон, динамик и слот для SIM-карт. Смартфон может работать сразу с двумя «симками».





Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, датчик срабатывает мгновенно и практически безошибочно. Им удобно пользоваться благодаря оптимальному расположению на экране. В случае чего также можно воспользоваться разблокировкой по лицу с помощью фронтальной камеры.

HONOR 90 получил свежий дизайн с привлекательными «фишками» в оформлении. Но после включения внимание на себя сразу перетягивает шикарный экран.

Много, ярко, безопасно

Предъявить какие-то претензии к этому дисплею не получится при всем желании. Потому что матрица здесь — самого что ни на есть флагманского уровня. Это 6,7-дюймовая панель OLED c частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1200×2664 пикселей. Первое означает, что в движении изображение на дисплее всегда будет оставаться максимально четким и плавным. А высокое разрешение гарантирует «мягкую» картинку без лесенок.

Кроме того, дисплей HONOR 90 может похвастаться пиковой яркостью HDR 1600 нит и типичной — 1200 нит. Он также обещает стать настоящим подарком для тех, чьи глаза устают от мерцания вследствие ШИМ — широтно-импульсной модуляции. Эта технология используется во всех смартфонах с OLED-матрицей и регулирует яркость светодиодов за счет их включения и выключения.

Так, яркость подсветки будет максимальной, если светодиод все время включен, а вот если за ту же единицу времени он успеет включиться и выключиться, то получим половинную яркость. И так далее. Из-за такого принципа работы светодиоды очень быстро мигают. Визуально такое мерцание мало кто может заметить, однако оно приводит к нагрузке на глаза и их повышенной утомляемости.

Считается, что для глаз не представляет опасности мерцание с частотой выше 3125 Гц. Даже во флагманских смартфонах этот показатель составляет в лучшем случае 2160 Гц. А вот в HONOR 90 частота ШИМ уже 3840 Гц, то есть защита с запасом, никакой нагрузки на глаза здесь уже нет.

Есть в HONOR 90 и другие средства для защиты зрения. Так, режим «циркадный ночной экран» автоматически снижает интенсивность синего цвета после заката, благодаря чему вам будет проще заснуть.





200 мегапикселей!

Отличился смартфон и в фотовозможностях. Главная звезда — основной 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма и с диафрагмой f/1,9. Датчик крупный и способен захватывать много света, что особенно полезно при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Камера отлично справляется со своими задачами не только днем, но и в сумерках. Благодаря технологии объединения пикселей изначально снимки получаются в разрешении 16 Мп. Однако при желании можно выставить реальные 200 Мп и кропать далекие объекты на снимке практически без потери детализации.

Еще в HONOR 90 есть двухмегапиксельный датчик для размытия фона и создания эффекта боке, а также 12-мегапиксельный широкоугольный+макро сенсор. Он отвечает за создание не только сверхширокоугольных фото, но и за макрофото, сделанные на расстоянии нескольких сантиметров.





















Мощь

HONOR 90 построен на передовом чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. В его конфигурацию входит одно ядро Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц, три таких же ядра с частотой 2,36 ГГц, четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц, а также графический чип Adreno 662.

Чип адаптирован для игр и использует технологию Adreno Frame Motion Engine, способную повышать производительность в играх до двух раз. Действительно, сложно найти какую-то задачу, которая бы оказалась смартфону не по зубам. И в играх можно смело выставлять самые высокие настройки — они будут идти без подтормаживаний и с высоким fps.

В помощь процессору снарядили солидный объем оперативной памяти. Причем в продаже доступны сразу две модификации. Хотите — можно довольствоваться 8 ГБ ОЗУ и флеш-памятью на 256 ГБ. Этого хватит для большинства пользователей. Если у вас требования повыше и вы привыкли забивать пространство накопителя фотографиями Hi-Res и 4K-видео, то стоит обратить внимание на модель с накопителем 512 ГБ о оперативкой 12 ГБ.

Несмотря на высокую производительность чипа, HONOR 90 не склонен к перегреву. Смартфон слегка нагревается под высокой нагрузкой, но этот нагрев совсем слабенький и никаких неудобств не доставляет.

Батарея

Емкость установленного в HONOR 90 аккумулятора составляет 5000 мАч. С учетом использования энергоэффективного процессора и емкой батареи автономность смартфона удалось вывести на новый уровень. Если вы не играете постоянно в игры и не не используете часами навигацию, то модель вполне способна продержаться без подзарядки два дня. Но даже при самом экстремальном раскладе можно рассчитывать на сутки работы.

Поддерживается быстрая зарядка. Докупать отдельно ее не надо, в коробке уже есть блок мощностью 66 Вт. С нуля до 70% HONOR 90 зарядился за полчаса, а полностью аккумулятор восполнил энергию за 48 минут.





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HONOR уже не раз удавалось проворачивать такой фокус, и вот опять получился смартфон из категории «доступный флагман». Да, формально это не топовая модель, однако компромиссы вполне оправданы. Обойтись без стереодинамиков, беспроводной зарядки, перископической камеры и избыточной производительности, но при этом сэкономить как минимум вдвое? Почему бы и нет. Ведь у нас остается передовой дисплей, необычный дизайн, высокая автономность, уйма памяти, добротные камеры и процессор.

И всё это по доступной цене — всего 1699 руб за версию 12/512 ГБ в черном или изумрудно-зеленом цвете, и 1499 руб — за 8/256 ГБ версию (доступны все три цвета — арктический лёд, изумрудный зеленый или полуночный черный). Всех покупателей смартфона в A1 , МТС , 5 Элементе , Электросиле, Алло , На Связи и 21 веке ждет приятный бонус — наушники HONOR Choice Earbuds X5 и портативная колонка HONOR Choice Bluetooth Speaker. Количество акционного товара ограничено, наличие лучше уточнять у продавца перед покупкой.



