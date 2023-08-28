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О чем пишут мировые СМИ: запуск «Лунного снайпера» и анализ выбросов с «Фукусимы»
28.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Япония готовится запустить новый спутник и лунный посадочный модуль под названием «Лунный снайпер». Старт миссии уже дважды переносили из-за плохой погоды, стартовая площадка в космическом центре Танегасима зарезервирована до 15 сентября, сообщает
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Япония готовится запустить спутник с лунным модулем. В водах вокруг АЭС «Фукусима» не выявили радиационного загрязнения.
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