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О чем пишут мировые СМИ: запуск «Лунного снайпера» и анализ выбросов с «Фукусимы»

28.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Япония готовится запустить новый спутник и лунный посадочный модуль под названием «Лунный снайпер». Старт миссии уже дважды переносили из-за плохой погоды, стартовая площадка в космическом центре Танегасима зарезервирована до 15 сентября, сообщает CNN. Спутник XRISM оснащен приборами для рентгеновской визуализации и спектроскопии и должен показать космические объекты «в новом свете». Посадочный модуль предназначен для демонстрации точечной посадки в пределах 100 метров (а не нескольких километров) от заданной точки.

В окрестностях АЭС «Фукусима-1» после сброса воды не выявлено радиационного загрязнения, заявили в министерстве окружающей среды Японии. Пробы воды взяли в 11 точках вблизи станции, сообщает The Independent. Результаты показали, что концентрация изотопа трития ниже предела обнаружения – от семи до восьми беккерелей на литр. Морская вода «не окажет негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду», подчеркнули в министерстве. В ведомстве будут публиковать результаты тестов каждую неделю в течение ближайших трех месяцев.

Казахская порода тазы (восточная борзая) заняла первое место на чемпионате мира для собак, проходившем в Женеве. Две собаки выступили в группе непризнанных пород, сообщает «Казахстанская правда». Всего в чемпионате участвовали 20 тысяч собак из разных стран мира. Представителей 200 пород оценивали 150 судей. «Участники» от Казахстана Тумар и Вангелия впервые присоединились к серии соревнований под эгидой Международной кинологической федерации (FCI). Их победа позволит тазы и тобетам участвовать во всех международных соревнованиях.

В Туркменистане создадут клуб ЮНЕСКО для популяризации ахалтекинских коней. Он будет носить название «Ахалтекинские кони – послы мира», сообщает Turkmenportal. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе заседания Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. По словам участников, создание клуба «будет способствовать сохранению и популяризации ахалтекинского коневодства, которое является уникальным культурным наследием Туркменистана».

Запреты и ограничения на посещение лесов ввели в 100 районах Беларуси. В их число вошли 10 районов Брестской области, 14 – Витебской и 16 – Гродненской, сообщает БелТА. В Гомельской, Минской и Могилевской областях под ограничения попали по 20 районов. При ограничениях посещать лес можно, но с соблюдением ряда правил: не въезжать в лесной массив на механических транспортных средствах, оставлять легковоспламеняемые материалы, разводить костры.



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Япония готовится запустить спутник с лунным модулем. В водах вокруг АЭС «Фукусима» не выявили радиационного загрязнения.
 
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