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Погода в СНГ: в Казахстане выпал град с перепелиное яйцо, в Беларуси жара набирает силу

28.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане выпал град с перепелиное яйцо, в Беларуси жара набирает силу
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздух из Арктики прорвется в Москву во вторник. В столице России похолодает до плюс 17. Но солнце еще проявит силу и в первый день осени вернутся жаркие плюс 28. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан сдается осени. Небо затянули грозовые тучи. На севере республики всего плюс 16. Порывистый ветер пригонит дожди, местами пройдет град. Последствия ненастья устраняют в Шымкенте. На город обрушился ливень, а затем улицы засыпал град, некоторые льдинки были размером с перепелиное яйцо. Дождем размыло проезжую часть, в яму провалился автомобиль. Сейчас коммунальщики откачивают воду с улиц. Им помогают местные жители.

Кыргызстан

В Кыргызстане жара уступила место холоду. В горах дожди, переходящие в снег. В Нарынской области неподалеку от границы с Китаем температура опустилась до суровых плюс пяти градусов. Неспокойна погода и в Кочкорском районе. Сильные дожди вызвали сход селей. Потоки грязи затопили дороги, хозяйственные постройки и поля с картофелем и злаками в селе Семиз-Бель. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Беларусь

В Беларуси солнце вновь набирает силу, градусы растут. Плюс 35 сегодня в стране. Из-за шквала и грозы объявили «оранжевый» уровень опасности. Аграрии спешат завершить в срок уборку свеклы. Из-за жары в ней увеличилось количество сахара. Собрать планируют около пяти миллионов тонн. А комбинаты уже готовы к переработке. Производят не только сладкий песок, но и сиропы, джемы, варенье.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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