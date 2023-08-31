Белорусы научились производить особый торфяной грунт для выращивания грибов

Беларусь – мировой лидер по добыче торфа. Ежегодно из болот получают два миллиона тонн природного удобрения и помогает он не только грибникам. Основной спрос на торфобрикеты. Они и горят дольше, и согревают сильнее.

«Теплота сгорания торфобрикета – четыре тысячи, древесины – меньше двух тысяч. Этот показатель у брикетов меньше, чем у угля, но все равно теплота сгорания высокая», – отметила ведущий инженер по качеству торфоперерабатывающей компании Екатерина Олешкевич.

А там, где уже есть тепло, главная задача – его сохранить. Новые технологии внедряют и газовщики. Они не останавливают подачу газа, когда есть утечка, а делают обход мимо поврежденного участка. Потребители ремонта даже не замечают.

«Ремонт может продолжаться и не один день, как в данной ситуации. Два дня как минимум пришлось бы людям жить без газа. Но система себя показала надежно. В данных мероприятиях она может быть установлена на длительный срок. Она позволяет выполнить все работы регламентные, независимо даже от срока», – сказал главный инженер Ивацевичского района газоснабжения Дмитрий Кушнерик.

Сейчас под землей проходят около 70 тысяч километров газовых труб. Это длина почти двух экваторов. Газифицирован каждый дом страны. Но ежегодно все больше белорусов отказываются от этого вида топлива в пользу других источников. В этом году объем потребления уже сократился на 15%.

«Основной фактор, который повлиял на снижение, это, конечно, работа белорусской атомной электростанции. Оказывает эффект увеличение использования местных видов топлива и перевод отдельных теплоисточников на использование щепы, фрезерного торфа либо пеллет», – сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Технологии и знания белорусских энергетиков ценят за рубежом. Только за полгода экспорт услуг увеличился в 2,5 раза, а отечественного топлива в этом году продали уже на 24,5 миллиона долларов.