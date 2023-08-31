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Белорусы научились производить особый торфяной грунт для выращивания грибов
31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские энергетики внедряют новые проекты. Из торфа делают эффективные топливные брикеты и используют как уникальный земельный грунт. Внедряют новые технологии и газовики, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На поддоне не видно даже грунта – грибной урожай максимальный для такого объема мицелия. Урожай в 30-32 килограмма с квадратного метра, и даже 35-37, собирают каждые 40 дней. Все благодаря особому торфяному грунту. Он создает идеальные условия для грибов. Раньше его завозили из Польши. Теперь производят сами, на основе отечественного сырья.
Беларусь – мировой лидер по добыче торфа. Ежегодно из болот получают два миллиона тонн природного удобрения и помогает он не только грибникам. Основной спрос на торфобрикеты. Они и горят дольше, и согревают сильнее.
«Теплота сгорания торфобрикета – четыре тысячи, древесины – меньше двух тысяч. Этот показатель у брикетов меньше, чем у угля, но все равно теплота сгорания высокая», – отметила ведущий инженер по качеству торфоперерабатывающей компании Екатерина Олешкевич.
А там, где уже есть тепло, главная задача – его сохранить. Новые технологии внедряют и газовщики. Они не останавливают подачу газа, когда есть утечка, а делают обход мимо поврежденного участка. Потребители ремонта даже не замечают.
«Ремонт может продолжаться и не один день, как в данной ситуации. Два дня как минимум пришлось бы людям жить без газа. Но система себя показала надежно. В данных мероприятиях она может быть установлена на длительный срок. Она позволяет выполнить все работы регламентные, независимо даже от срока», – сказал главный инженер Ивацевичского района газоснабжения Дмитрий Кушнерик.
Сейчас под землей проходят около 70 тысяч километров газовых труб. Это длина почти двух экваторов. Газифицирован каждый дом страны. Но ежегодно все больше белорусов отказываются от этого вида топлива в пользу других источников. В этом году объем потребления уже сократился на 15%.
Технологии и знания белорусских энергетиков ценят за рубежом. Только за полгода экспорт услуг увеличился в 2,5 раза, а отечественного топлива в этом году продали уже на 24,5 миллиона долларов.
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Технологии и знания белорусских специалистов ценят за рубежом. Только за полгода экспорт услуг увеличился в 2,5 раза.
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