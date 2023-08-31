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Гроза обесточила около 200 населенных пунктов в Беларуси

31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гроза обесточила около 200 населенных пунктов в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 200 населенных пунктов Беларуси остаются без света после ночной грозы. Непогода обрушилась на всю республику. Как устраняют последствия стихии, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Штормовой ветер валил деревья, обрывал линии электропередачи. Всего стихия обесточила более тысячи сел и деревень. Последствия непогоды устраняют 650 человек. Им помогают 269 единиц техники. В том числе задействовали и мобильные дизель-генераторы.

Затронула стихия и столицу страны. Сильные дожди подтопили улицы. Город освещали десятки молний одновременно. Ветер порывами до 20 метров в секунду сносил заборы и заграждения на стройках.

Без жертв не обошлось. В Осиповичском районе Могилевской области молодой человек погиб от удара молнии. Он возвращался домой после отдыха на берегу реки. Ехал в машине с друзьями. Гроза заставила их остановить авто на обочине возле леса. Погибший вышел на улицу, отошел от машины, и его ударил электрический разряд.



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Не обошлось без жертв – молодой человек погиб от удара молнией.
 
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