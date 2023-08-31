Гроза обесточила около 200 населенных пунктов в Беларуси

Затронула стихия и столицу страны. Сильные дожди подтопили улицы. Город освещали десятки молний одновременно. Ветер порывами до 20 метров в секунду сносил заборы и заграждения на стройках.

Без жертв не обошлось. В Осиповичском районе Могилевской области молодой человек погиб от удара молнии . Он возвращался домой после отдыха на берегу реки. Ехал в машине с друзьями. Гроза заставила их остановить авто на обочине возле леса. Погибший вышел на улицу, отошел от машины, и его ударил электрический разряд.