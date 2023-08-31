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Гроза обесточила около 200 населенных пунктов в Беларуси
31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Около 200 населенных пунктов Беларуси остаются без света после ночной грозы. Непогода обрушилась на всю республику. Как устраняют последствия стихии, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Затронула стихия и столицу страны. Сильные дожди подтопили улицы. Город освещали десятки молний одновременно. Ветер порывами до 20 метров в секунду сносил заборы и заграждения на стройках.
Без жертв не обошлось. В Осиповичском районе Могилевской области молодой человек
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Не обошлось без жертв – молодой человек погиб от удара молнией.
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