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Погода в СНГ: на Казахстан обрушились ливни и грозы, в Таджикистане солнечно и тепло

31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на Казахстан обрушились ливни и грозы, в Таджикистане солнечно и тепло
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лето передумало покидать столицу России. Плюс 26 градусов в Москве, а 1 сентября погода подарит школьникам жаркие плюс 28. Корреспонденты «МИР 24» узнали о том, какая погода в других городах Содружества.

Казахстан

Лето прощается с казахстанцами громко. Грозы, ливни и шквал на большей части страны. Дыхание осени чувствуется и в Алматы. В городе холодные плюс 14. Дожди грозят подтоплениями. Велика вероятность повышения уровня воды в реках. Коммунальные службы и спасатели переведены в режим повышенной готовности. Туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы.

Беларусь

В последний день лета в нескольких районах Беларуси пройдут дожди с грозами, местами – град. При этом в стране держится знойная погода. Воздух прогреется до плюс 31-го.

Жара торопит аграриев. Урожай начал сохнуть и терять влагу. Поэтому на юге фермеры приступили к срочной уборке кукурузы на силос. Заготовить этот корм для животных планируют до середины октября. В ускоренном темпе будут убирать около четырех тысяч гектаров в день.

Таджикистан

Лето Таджикистан провожает теплой и солнечной погодой. Днем в столице воздух прогреется до плюс 33. На два градуса теплее на юге – в Хатлонской области. Там сейчас в разгаре сбор хлопка. С каждого гектара фермеры планируют собрать до тридцати центнеров.



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В последний день лета в нескольких районах Беларуси пройдут дожди с грозами.
 
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