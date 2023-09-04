Ведущие Радио «МИР»-Беларусь рассказали о самых курьезных моментах в эфире

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ровно 30 лет назад радио «Мир» начало свое вещание. Первые программы выходили в эфире на волнах «Маяка» и «Радио России». Сегодня собственные студии и FM-вещание – в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Ведущие радио «Мир» в Беларуси в юбилей вспоминают самые интересные, а порой и неловкие рабочие ситуации, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«В эфире радио «Мир», с новостями вас познакомит Юлия Славинская». Такую фразу ведущей приходится произносить каждый час. Обзор событий она всегда готовит перед выпуском. Но бывают и форс-мажоры. Поэтому за время работы на радио Юлия научилась читать любой текст за одну секунду.

«Самое стрессовое – это когда ты сверстал выпуск и уже идешь в эфир, и здесь прилетает что-то очень важное, какая-то важная новость, которую ты не успел, в общем-то, и глянуть, но ты понимаешь, что она есть. И тогда тебе приходят на помощь твои коллеги из отдела новостного. Они быстренького обрабатывают эту новость и прям тебе на эфир приносят на бумажке. И ты спокойненько читаешь», – сказала редактор Юлия Славинская.

Страшный сон ведущих развлекательного шоу «Мировое утро» – проспать на эфир. Это табу, и за годы работы такого не было ни разу. А вот без курьезных ситуаций программа не обходится. У ведущего Алексея Клочкова таких целый список.



«Как конкретный пример, в День домашних животных мы решили, что отличной идеей в студию будет принести от каждого участника шоу по своему домашнему животному. А вот когда в прямом эфире ты рассказываешь новость и общаешься с гостем, и параллельно ногой пытаешься разнять драку таксы и мопса», – рассказал ведущий утреннего шоу «Мировое утро» с «Подъемной силой» на радио «МИР» Алексей Клочков.

В халатах, тапочках и шортах на эфир радио «Мир» в Беларуси не приходят. Внешний вид ведущих всегда «с иголочки», ответственность высокая. Ведь их аудитория сейчас может не только слушать, но и видеть: в студии работают шесть «умных» камер.

«Переключаются, реагируя на звук, и включают, соответственно, говорящего. Камеры, они, как любое компьютерное обеспечение, самостоятельные, но человек, в данном случае я или любой другой режиссер, он руководит: определяет крупность плана, смотрит, чтобы по композиции все было нормально, чтобы чисто в кадре было», –рассказал режиссер студии телевидения Сергей Терпецкий.

А потом шоу «Мировое утро» выходит на телеканале «Мир 24». И его могут увидеть все жители Содружества. Студия радио «Мир» считается одной из самых высокотехнологичных в Беларуси.

В понедельник после вечерних новостей на телеканале «МИР» в 18:50 смотрите документальный фильм «30 лет. Хорошо звучит!», посвященный юбилею радио «МИР».