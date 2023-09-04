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Ведущие Радио «МИР»-Беларусь рассказали о самых курьезных моментах в эфире
04.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ровно 30 лет назад
«В эфире радио «Мир», с новостями вас познакомит Юлия Славинская». Такую фразу ведущей приходится произносить каждый час. Обзор событий она всегда готовит перед выпуском. Но бывают и форс-мажоры. Поэтому за время работы на радио Юлия научилась читать любой текст за одну секунду.
Страшный сон ведущих развлекательного шоу «Мировое утро» – проспать на эфир. Это табу, и за годы работы такого не было ни разу. А вот без курьезных ситуаций программа не обходится. У ведущего Алексея Клочкова таких целый список.
В халатах, тапочках и шортах на эфир радио «Мир» в Беларуси не приходят. Внешний вид ведущих всегда «с иголочки», ответственность высокая. Ведь их аудитория сейчас может не только слушать, но и видеть: в студии работают шесть «умных» камер.
А потом шоу «Мировое утро» выходит на телеканале «Мир 24». И его могут увидеть все жители Содружества. Студия радио «Мир» считается одной из самых высокотехнологичных в Беларуси.
В понедельник после вечерних новостей на телеканале «МИР» в 18:50 смотрите документальный фильм «30 лет. Хорошо звучит!», посвященный юбилею радио «МИР».
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Радио «Мир» начало свое вещание 30 лет назад. Студия этой радиостанции считается одной из самых высокотехнологичных в Беларуси.
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