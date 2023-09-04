Погода в СНГ: грозы прогремели в Беларуси и Казахстане, прохлада пришла в Кыргызстан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Плюс 22 и без осадков будет 4 сентября в Москве . Погода в большинстве стран Содружества уже соответствует осенним показателям, но где-то по-прежнему жарко, передают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Запад Беларуси не сдается осени. В Бресте – летние плюс 24, в Минске на пару градусов прохладнее, солнечно и ни капли дождя. Ненастно только на юго-востоке страны. Там прошумят дожди и грозы. Аграрии успели до сильных осадков собрать практически весь урожай. На полях заканчивают уборку картофеля. В Минской области прошел праздник в честь этой культуры. Гостей угощали драниками, это одно из любимых национальных блюд.

Казахстан

В Казахстане гремят грозы. Жители достали зонтики и теплые кофты. На улице даже в южных регионах плюс 20. А по ночам местами температура опускается до 2 градусов. В Алматинской области поспели яблоки. Урожай отличный: ветви усыпаны плодами. Сентябрь – сезон сбора большинства сортов, в том числе и знаменитого «Апорта» – символа Алматы. Среди сотен сортов есть и необычные яблоки с привкусом меда и фундука, с анисовыми и лакричными нотами.

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