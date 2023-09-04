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Погода в СНГ: грозы прогремели в Беларуси и Казахстане, прохлада пришла в Кыргызстан

04.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: грозы прогремели в Беларуси и Казахстане, прохлада пришла в Кыргызстан
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюс 22 и без осадков будет 4 сентября в Москве. Погода в большинстве стран Содружества уже соответствует осенним показателям, но где-то по-прежнему жарко, передают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Запад Беларуси не сдается осени. В Бресте – летние плюс 24, в Минске на пару градусов прохладнее, солнечно и ни капли дождя. Ненастно только на юго-востоке страны. Там прошумят дожди и грозы. Аграрии успели до сильных осадков собрать практически весь урожай. На полях заканчивают уборку картофеля. В Минской области прошел праздник в честь этой культуры. Гостей угощали драниками, это одно из любимых национальных блюд.

Казахстан

В Казахстане гремят грозы. Жители достали зонтики и теплые кофты. На улице даже в южных регионах плюс 20. А по ночам местами температура опускается до 2 градусов. В Алматинской области поспели яблоки. Урожай отличный: ветви усыпаны плодами. Сентябрь – сезон сбора большинства сортов, в том числе и знаменитого «Апорта» – символа Алматы. Среди сотен сортов есть и необычные яблоки с привкусом меда и фундука, с анисовыми и лакричными нотами.

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Кыргызстан

В Бишкеке пасмурно и прохладно. Температура, по прогнозам синоптиков, в столице будет не выше 20 градусов. А вечером во всех областях ожидается дождь. Начало сентября на юге Кыргызстана – сезон сбора люффы. Растение, внешне похоже на кабачок или крупный огурец, растет на небольших участках Джалал-Абадской области. Но в пищу его не употребляют, а сушат. Получается натуральная мочалка или губка для мытья посуды. В этом году благодаря жаркой погоде фермеры получили богатый урожай.

Таджикистан

Жара не покидает Таджикистан. В Душанбе небольшая облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 33. По данным синоптиков, до конца недели дождя не будет. Такая погода больше всех радует поклонников футбола. На этой неделе в столице стартует отборочный этап Кубка Азии среди олимпийских сборных. Матчи пройдут на центральном стадионе. Национальная сборная встретится в одной группе с командами из Лаоса и Австралии. Первый матч запланирован на 6 сентября.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Жара не покидает Таджикистан, дождей не ожидается до конца недели.
 
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