Как варят бумагу, показали на Дне белорусской письменности в Городке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День белорусской письменности завершился в Городке. Этот регион на выходных стал самым начитанным. Писатели со всей страны презентовали свои новинки, а местные мастера помогли окунуться в прошлое, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Отлить бумагу из старой ткани – так наши предки делали свои первые тетради. А сегодня мастерству обучат за пару минут. Ткань перемалывают, отстаивают в бочке, и процесс пошел.

«Берем рамку, вылавливаем наше сырье и потом на войлок отбрасываем, прокатываем. И так лист за листом. Вот вам и бумага. Ткань: и лен можно, и коноплю можно, и хлопок можно. Самое главное – шерсть не брать, потому что сами жернова будут забиваться», – рассказала и показала участница фестиваля Евгения Ковалева.

Снежинки, которые не таят, – именно с ними сравнивают городокские ручники. Они только белого цвета, кружевные и воздушные. Ажурное ткачество – местная технология. Изделия дарили на свадьбу ими украшали иконы или носили как платок.