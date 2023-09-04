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Как варят бумагу, показали на Дне белорусской письменности в Городке

04.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как варят бумагу, показали на Дне белорусской письменности в Городке
 Фото: МТРК «Мир»

День белорусской письменности завершился в Городке. Этот регион на выходных стал самым начитанным. Писатели со всей страны презентовали свои новинки, а местные мастера помогли окунуться в прошлое, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Отлить бумагу из старой ткани – так наши предки делали свои первые тетради. А сегодня мастерству обучат за пару минут. Ткань перемалывают, отстаивают в бочке, и процесс пошел.

«Берем рамку, вылавливаем наше сырье и потом на войлок отбрасываем, прокатываем. И так лист за листом. Вот вам и бумага. Ткань: и лен можно, и коноплю можно, и хлопок можно. Самое главное – шерсть не брать, потому что сами жернова будут забиваться», – рассказала и показала участница фестиваля Евгения Ковалева.

Снежинки, которые не таят, – именно с ними сравнивают городокские ручники. Они только белого цвета, кружевные и воздушные. Ажурное ткачество – местная технология. Изделия дарили на свадьбу ими украшали иконы или носили как платок.

«Сразу накатывают нитки, потом эти нитки заправляют в станок. Самый длительный процесс – это заправление станка. Ткать гораздо проще. Ниточка каждая протягивается. Три этапа надо пройти», – поделилась руководитель кружка ткачества Наталья Бреус.

Площадку знаменитостей устроила Национальная библиотека Беларуси. На стендах – книги о писателях, художниках и печатниках. Привезли и факсимильное собрание произведений Скорины. Это копии, которые повторяют состояние книг: потертости и даже цвет листов.

«Здесь представляем 22 книги. Полное собрание книг, что выпустил Скорина. Эта коллекция была подарена всем посольствам Беларуси. Также каждая университетская библиотека Беларуси получила такой комплект в подарок», – рассказала главный библиотекарь сектора организации книжных выставок Национальной библиотеки Беларуси Светлана Зайко.

Здесь же, на Фестивале книги и прессы, можно совершить виртуальное путешествие по различным уголкам Витебской области.

«Очень интересно смотреть фильмы после того, как прочитаешь книгу. Интересно сравнить, как было в книге и как это описывают фильмы», – сказала посетитель фестиваля Анна Макович.

«Очень удобно, что некоторые книги есть в формате онлайн. Удобно, потому что книгу с собой можешь взять, если мало места в сумке. Я и сама люблю читать книги разных жанров», – поделилась посетитель фестиваля Александра Печура.

«По выставкам походить, посмотреть. Может приобрести что-нибудь Насчет книг, не знаю, но может глиняные какие-то изделия или картины», – отметила посетитель фестиваля Дарья Поднебесова.

Бренд Городокского района – главный герой поэмы «Тарас на Парнасе». Его автор – уроженец региона. В честь него на Дне белорусской письменности устроили отдельный фестиваль «Городокский Парнас», с музыкантами и ремесленниками. Все с народным колоритом.

Фестиваль в Городке завершился. Город торжественно передал эстафету праздника Ивацевичам. Там День белорусской письменности пройдет в 2024 году.



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Витебская область на выходных стала самым начитанным регионом. Писатели со всей страны презентовали свои новинки, а местные мастера помогли окунуться в прошлое.
 
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