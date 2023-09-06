Парламенты Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Делегацию Узбекистана заинтересовал опыт Беларуси в сфере образования. Например, профильная ориентация школьников .

«Интерес узбекской стороны и парламента Узбекистана возрос еще и потому, что благодаря реформам и преобразованиям, осуществляемым в Беларуси, республика обладает огромным потенциалом в промышленной, научно-технологической и других ведущих сферах экономики, а также в сельском хозяйстве. Уникален и интересен опыт Беларуси и в сфере реформы образования», – сказал председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов.