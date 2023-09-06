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Парламенты Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Народы Беларуси и Узбекистана схожи ментально, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Глава ведомства встретилась с официальной делегацией Узбекистана, передает «МИР 24».
Во время визита представители уже заключили контракты на 70 миллионов белорусских рублей (около 2 миллиардов российских). За четыре года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном увеличился в три раза. Главной темой встречи стало сотрудничество парламентов.
Делегацию Узбекистана заинтересовал опыт Беларуси в сфере образования. Например,
«Интерес узбекской стороны и парламента Узбекистана возрос еще и потому, что благодаря реформам и преобразованиям, осуществляемым в Беларуси, республика обладает огромным потенциалом в промышленной, научно-технологической и других ведущих сферах экономики, а также в сельском хозяйстве. Уникален и интересен опыт Беларуси и в сфере реформы образования», – сказал председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов.
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За четыре года товарооборот между странами увеличился в три раза.
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