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Парламенты Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламенты Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
 Фото: МТРК «Мир»

Народы Беларуси и Узбекистана схожи ментально, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Глава ведомства встретилась с официальной делегацией Узбекистана, передает «МИР 24».

Во время визита представители уже заключили контракты на 70 миллионов белорусских рублей (около 2 миллиардов российских). За четыре года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном увеличился в три раза. Главной темой встречи стало сотрудничество парламентов.

«Мы подписали меморандум о сотрудничестве между верхними палатами парламентов Узбекистана и Беларуси, актуализировали формы и методы сотрудничества. Мы говорили о том, что в нашей стране и в Узбекистане работают группы дружбы в парламентах. Мы хотим придать этой работе более высокий статус», – отметила Кочанова.

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Делегацию Узбекистана заинтересовал опыт Беларуси в сфере образования. Например, профильная ориентация школьников.

«Интерес узбекской стороны и парламента Узбекистана возрос еще и потому, что благодаря реформам и преобразованиям, осуществляемым в Беларуси, республика обладает огромным потенциалом в промышленной, научно-технологической и других ведущих сферах экономики, а также в сельском хозяйстве. Уникален и интересен опыт Беларуси и в сфере реформы образования», – сказал председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов.

В Минске проходит первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум. На него приехали более 100 представителей из Узбекистана.



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Теги: Минск
 
 
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За четыре года товарооборот между странами увеличился в три раза.
 
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