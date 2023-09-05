Молодежный фестиваль Союзного государства принял Смоленск

«Представители хореографии, эстрадного мастерства на протяжении четырех дней проявят все самые лучшие качества и через фестиваль донесут тот самый идентификационный код белоруса до сердец граждан братской Российской Федерации», – сказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

В июле Дни Союзного государства прошли в Витебске в рамках международного фестиваля «Славянский базар». Центральным событием стал концерт «Союзное государство приглашает». Его посвятили известному в России и Беларуси композитору Игорю Лученку. Также гостей фестиваля ждали народные ярмарки, мастер-классы по ремеслам и выступления артистов под открытым небом.