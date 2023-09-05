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Молодежный фестиваль Союзного государства принял Смоленск
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» стартовал в Смоленске. В нем примут участие 100 белорусских юношей и девушек. Среди них – школьники, студенты, молодые работники организаций и предприятий, творческие коллективы со всех регионов республики, сообщает «МИР 24».
Участников ждут диалоговые площадки, музыкальные вечера, патриотические акции, творческие мастер-классы и встречи с журналистами
«Представители хореографии, эстрадного мастерства на протяжении четырех дней проявят все самые лучшие качества и через фестиваль донесут тот самый идентификационный код белоруса до сердец граждан братской Российской Федерации», – сказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.
В июле
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Участников форума ждут диалоговые площадки, музыкальные вечера, патриотические акции, творческие мастер-классы и встречи с журналистами Союзного государства.
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