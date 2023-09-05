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Молодежный фестиваль Союзного государства принял Смоленск

05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежный фестиваль Союзного государства принял Смоленск
 Фото: МТРК «Мир»

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» стартовал в Смоленске. В нем примут участие 100 белорусских юношей и девушек. Среди них – школьники, студенты, молодые работники организаций и предприятий, творческие коллективы со всех регионов республики, сообщает «МИР 24».

Участников ждут диалоговые площадки, музыкальные вечера, патриотические акции, творческие мастер-классы и встречи с журналистами Союзного государства. Центральное событие – творческий конкурс исполнителей молодежной песни.

«Я готовила две композиции. Одна на белорусском язык, Назария Яремчука «Усмяхнися ты мне», а вторая – хит Бьянки «Крыша». Ожидаю только позитивных эмоций, это новый опыт. Я впервые на этом конкурсе. Мне интересны все мероприятия, экскурсии и сам конкурс», – отметила участница форума Анастасия Барановская.

«Представители хореографии, эстрадного мастерства на протяжении четырех дней проявят все самые лучшие качества и через фестиваль донесут тот самый идентификационный код белоруса до сердец граждан братской Российской Федерации», – сказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

В июле Дни Союзного государства прошли в Витебске в рамках международного фестиваля «Славянский базар». Центральным событием стал концерт «Союзное государство приглашает». Его посвятили известному в России и Беларуси композитору Игорю Лученку. Также гостей фестиваля ждали народные ярмарки, мастер-классы по ремеслам и выступления артистов под открытым небом.



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Теги: Витебск
 
 
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Участников форума ждут диалоговые площадки, музыкальные вечера, патриотические акции, творческие мастер-классы и встречи с журналистами Союзного государства.
 
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