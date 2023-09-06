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Председатели комитетов ОДКБ обсудили сотрудничество на совете в Минске
06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопрос безопасности на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) актуален как никогда. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. На координационном совещании обсуждалось дальнейшее сотрудничество комитетов в рамках организации, передает телеканал «МИР 24».
Глава Совета Республики отметила, что страны ОДКБ должны быть готовы вместе ответить на возникающие угрозы. Ситуация требует от глав правительств четкого анализа и молниеносной реакции. Парламентарии уже ищут пути для продвижения совместных позиций в международных структурах.
Ранее сообщалось, что в ходе учений бойцы из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России –
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Парламентарии ищут пути для продвижения совместных позиций в международных структурах.
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