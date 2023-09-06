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Председатели комитетов ОДКБ обсудили сотрудничество на совете в Минске

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатели комитетов ОДКБ обсудили сотрудничество на совете в Минске

Вопрос безопасности на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) актуален как никогда. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. На координационном совещании обсуждалось дальнейшее сотрудничество комитетов в рамках организации, передает телеканал «МИР 24».

Глава Совета Республики отметила, что страны ОДКБ должны быть готовы вместе ответить на возникающие угрозы. Ситуация требует от глав правительств четкого анализа и молниеносной реакции. Парламентарии уже ищут пути для продвижения совместных позиций в международных структурах.

«Очень важно сделать все, чтобы сохранить мир и спокойствие в наших странах, потому что нет развития страны тогда, когда есть какие-то посылки, или, более того, идут военные действия. Самое ценное для каждой страны и каждого человека – это мир и спокойствие. Мы, белорусы, это понимаем, как никто другой», – подчеркнула Кочанова.

В настоящее время в Беларуси проходят учения ОДКБ. 19 стран подтвердили свое участие в качестве наблюдателей. В том числе три страны – члена НАТО.

Ранее сообщалось, что в ходе учений бойцы из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России – отработают взаимодействие подразделений, отточат тактику и слаженность структур. Вместе с военными учатся друг у друга органы внутренних дел, пограничники, медики, связисты. Легенды учений в этом году обновили.



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Парламентарии ищут пути для продвижения совместных позиций в международных структурах.
 
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