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Женщины Беларуси и Узбекистана заявили о намерении расширить сотрудничество

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женщины Беларуси и Узбекистана заявили о намерении расширить сотрудничество
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь и Узбекистан планируют увеличить товарооборот. С начала года он уже вырос в полтора раза. В Минске свою работу продолжает первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Его участницы начали работу в шести тематических секциях: от сельского хозяйства до медицины, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Лечение онкологии, кардиохирургия, донорство крови – свой опыт в этих сферах белорусские медики готовы передавать специалистам из Узбекистана. Обучать будут и в университетах, и в клиниках. Большую перспективу страны видят и во взаимном экспорте лекарств. Он уже растет. Но это не предел.

«У нас сделаны колоссальные шаги в сфере производства фармпродукции, и мы можем обмениваться своими наработками, навыками и технологиями», – отметил заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Валерий Бельский.

Интересна партнерам из Узбекистана и белорусская техника металлообработки. Она может пригодиться в изготовлении люстр, бра и торшеров.

«Мы хотим закупить здесь металлообрабатывающее оборудование. Еще нас очень интересует кадровый вопрос, обучение работе на этих станках», – рассказала генеральный директор компании по производству осветительных приборов из Узбекистана Умида Рахманова.

Не только сотрудничество, но и кооперация. Страны планируют создавать совместные производства. К примеру, в легкой промышленности.

«Создание совместного предприятия, скажем, по переработке овчины, каракульчи, а также все, что связано с «меховой темой». Это достаточно интересный проект. Так как данный вид продукции в Беларуси не выпускается, а ассортимент в виде готовых изделий используется для изготовления зимней обуви и не только», – заявила председатель белорусского концерна легкой промышленности Татьяна Лугина.

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Первые женщины в «мужском» деле
Женщины-бизнесмены из Узбекистана оценили местные ткани и работу минских швей. Восточные партнеры готовы покупать у Беларуси изделия из льна и хлопка.

«Есть чему поучиться – это производство женской одежды, производство костюмов. Мы решили сделать коллаборационную коллекцию. Представим джинсовые брюки от производителя из Узбекистана и пиджаки от белорусской фабрики», – поделилась планами советник по гендерному равенству и развитию дизайна Ассоциации предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана Камола Гулямова.

Также участницам форума показали новые коллекции одежды от белорусских брендов. Женщины из Узбекистана увидели и выставку картин, которую организовал Белорусский союз женщин.

В рамках белорусско-узбекского бизнес-форума меморандум о сотрудничестве подписали Белорусский союз женщин и Комитет женщин Узбекистана. В ближайшее время стороны разработают план совместных мероприятий.




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Теги: Минск
 
 
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