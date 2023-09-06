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Женщины Беларуси и Узбекистана заявили о намерении расширить сотрудничество
06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Узбекистан планируют увеличить товарооборот. С начала года он уже вырос в полтора раза. В Минске свою работу продолжает первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Его участницы начали работу в шести тематических секциях: от сельского хозяйства до медицины, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Лечение онкологии, кардиохирургия, донорство крови – свой опыт в этих сферах белорусские медики готовы передавать специалистам из Узбекистана. Обучать будут и в университетах, и в клиниках. Большую перспективу страны видят и во взаимном экспорте лекарств. Он уже растет. Но это не предел.
Интересна партнерам из Узбекистана и белорусская техника металлообработки. Она может пригодиться в изготовлении люстр, бра и торшеров.
Не только сотрудничество, но и кооперация. Страны планируют создавать совместные производства. К примеру, в легкой промышленности.
«Есть чему поучиться – это производство женской одежды, производство костюмов. Мы решили сделать коллаборационную коллекцию. Представим джинсовые брюки от производителя из Узбекистана и пиджаки от белорусской фабрики», – поделилась планами советник по гендерному равенству и развитию дизайна Ассоциации предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана Камола Гулямова.
Также участницам форума показали новые коллекции одежды от белорусских брендов. Женщины из Узбекистана увидели и выставку картин, которую организовал
В рамках белорусско-узбекского бизнес-форума
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В Минске продолжает работу первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум.
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