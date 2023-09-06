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Делегация из Узбекистана оценила качество белорусских товаров

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегация из Узбекистана оценила качество белорусских товаров
 Фото: МТРК «Мир»

Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум проходит в Минске. Партнеры ищут новые направления для сотрудничества и взаимной торговли. Бизнес-леди из Узбекистана в среду оценили белорусскую продукцию: от тяжелой техники до кондитерских изделий, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

От камер охлаждения до мебели. В мобильном донорском комплексе все белорусское. В машинах поместились кабинет для забора крови, место для исследований, оборудование для транспортировки биоматериала. Узбекистан заинтересован в поставках таких передвижных лабораторий, а также автомобилей скорой помощи.

«Этот мобильный комплекс позволяет выезжать в любую точку нашей страны. Мы предложим такой же вариант для наших узбекских коллег. Параллельно мы покажем наши разработки в области передвижных медицинских комплексов и машин скорой медицинской помощи различной комплектации, которыми мы обеспечиваем себя сами. Полагаем, что они могут представлять интерес для наших узбекских коллег», – отметил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Интерес у гостей вызвали и белорусские обувь и сумки. Производители используют местное и импортное сырье. Партнеры готовы поставлять кожу и мех. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместное предприятие.

«Наша продукция производится только из натуральной кожи, это материал дышащий. Мы всегда в поиске качественного товара. Мир не стоит на месте, всегда преподносится что-то новое. Хотелось бы увидеть, что нового появилось в Узбекистане», – говорит заместитель начальника отдела маркетинга предприятия по производству обуви Сергей Суходолов.

Курага, чернослив, персики, виноград, инжир, орехи. Эти узбекские продукты уже на полках белорусских магазинов. В Ташкенте продается белорусский зефир, пастила, мармелад.

«Наши мармелад и зефир очень популярны в Узбекистане. Люди очень рады, что наша продукция появилась на полках магазинов, особенно они оценили нашу халву. Мы расширяем объемы своих поставок», – отметил специалист по продажам на экспорт кондитерской фабрики Елена Глуховцова (Беларусь).

«Привезем в Беларусь много яблок, гранатов и арбузов. Они очень вкусные. Мы уже поставили сухофрукты, покупатели их любят», – говорит ремесленник Зафарбек Акбаров (Узбекистан).

Как выбрать арбуз без нитратов?

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За время работы форума женщины уже заключили десятки контрактов. Страны также договорились о поставке тракторов из Беларуси в Узбекистан. Их комплектацию подстроят под климатические условия страны.

Приветствие участницам первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума направил президент Беларуси Александр Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Участницы белорусско-узбекского женского бизнес-форума заключили десятки контрактов.
 
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