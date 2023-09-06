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Делегация из Узбекистана оценила качество белорусских товаров
06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум проходит в Минске. Партнеры ищут новые направления для сотрудничества и взаимной торговли. Бизнес-леди из Узбекистана в среду оценили белорусскую продукцию: от тяжелой техники до кондитерских изделий, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
От камер охлаждения до мебели. В мобильном донорском комплексе
Интерес у гостей вызвали и белорусские обувь и сумки. Производители используют местное и импортное сырье. Партнеры готовы поставлять кожу и мех. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместное предприятие.
«Наша продукция производится только из натуральной кожи, это материал дышащий. Мы всегда в поиске качественного товара. Мир не стоит на месте, всегда преподносится что-то новое. Хотелось бы увидеть, что нового появилось в Узбекистане», – говорит заместитель начальника отдела маркетинга предприятия по производству обуви Сергей Суходолов.
Курага, чернослив, персики, виноград, инжир, орехи. Эти узбекские продукты уже на полках белорусских магазинов. В Ташкенте продается белорусский зефир, пастила, мармелад.
«Наши мармелад и зефир очень популярны в Узбекистане. Люди очень рады, что наша продукция появилась на полках магазинов, особенно они оценили нашу халву. Мы расширяем объемы своих поставок», – отметил специалист по продажам на экспорт кондитерской фабрики Елена Глуховцова (Беларусь).
За время работы форума женщины уже заключили десятки контрактов. Страны также договорились о поставке тракторов из Беларуси в Узбекистан. Их комплектацию подстроят под климатические условия страны.
Приветствие участницам первого
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Участницы белорусско-узбекского женского бизнес-форума заключили десятки контрактов.
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