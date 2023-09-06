Делегация из Узбекистана оценила качество белорусских товаров

Интерес у гостей вызвали и белорусские обувь и сумки. Производители используют местное и импортное сырье. Партнеры готовы поставлять кожу и мех. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместное предприятие.

«Наша продукция производится только из натуральной кожи, это материал дышащий. Мы всегда в поиске качественного товара. Мир не стоит на месте, всегда преподносится что-то новое. Хотелось бы увидеть, что нового появилось в Узбекистане», – говорит заместитель начальника отдела маркетинга предприятия по производству обуви Сергей Суходолов.

Курага, чернослив, персики, виноград, инжир, орехи. Эти узбекские продукты уже на полках белорусских магазинов. В Ташкенте продается белорусский зефир, пастила, мармелад.

«Наши мармелад и зефир очень популярны в Узбекистане. Люди очень рады, что наша продукция появилась на полках магазинов, особенно они оценили нашу халву. Мы расширяем объемы своих поставок», – отметил специалист по продажам на экспорт кондитерской фабрики Елена Глуховцова (Беларусь).

«Привезем в Беларусь много яблок, гранатов и арбузов. Они очень вкусные. Мы уже поставили сухофрукты, покупатели их любят», – говорит ремесленник Зафарбек Акбаров (Узбекистан).

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