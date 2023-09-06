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Погода в СНГ: на севере Казахстана похолодало, в Беларуси задержалось тепло лета
06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Холодный атмосферный фронт с полярным воздухом придет в среду в Москву. Вечером ожидается ощутимое
Казахстан
Осенняя прохлада пришла на север и восток Казахстана, там всего 10 градусов. Регионы заливают дожди. На юге температура опускается только по ночам. В горах снег и град. Днем там и на западе страны плюс 30.
За последними солнечными лучами в Атырау
Кыргызстан
Осень радует кыргызстанцев. В Бишкеке тепло и сухо. В среду воздух прогреется до 26 градусов. Комфортную погоду обещают до конца недели. Горожане отдают предпочтение отдыху на свежем воздухе. Особенно пользуется спросом Шахматная аллея. На ней каждый день собираются как взрослые, так и дети. По выходным там проводят мини-турниры.
Беларусь
Привет от лета. На юге Беларуси до плюс 27, в столице – 24 градуса. Сентябрь может установить новый температурный рекорд. Прошедший август, по данным Белгидромета, уже стал одним из самых теплых за последние 78 лет. Средняя температура по стране была выше 20 градусов. По прогнозу синоптиков, метеорологическое лето продлится полторы недели. Грозовая активность спадет. Молнии на небе в сентябре будут сверкать всего несколько раз.
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