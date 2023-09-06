Погода в СНГ: на севере Казахстана похолодало, в Беларуси задержалось тепло лета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Холодный атмосферный фронт с полярным воздухом придет в среду в Москву. Вечером ожидается ощутимое похолодание до плюс 10 градусов, рассказали в центре «Фобос». При этом в выходные летнее тепло вернется в Москву. Температура будет даже выше климатической нормы. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Осенняя прохлада пришла на север и восток Казахстана, там всего 10 градусов. Регионы заливают дожди. На юге температура опускается только по ночам. В горах снег и град. Днем там и на западе страны плюс 30.

За последними солнечными лучами в Атырау прилетели краснокнижные фламинго . Местные жители говорят, что увидеть там этих птиц – большая редкость. Остановилась стая возле нефтеперерабатывающего завода, в так называемых полях испарения «Тухлая балка». Орнитологи отмечают, что местность с непривлекательным названием пернатые гости выбрали, так как там спокойно и есть природный корм – их любимые мелкие рачки.

Кыргызстан