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Погода в СНГ: на севере Казахстана похолодало, в Беларуси задержалось тепло лета

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на севере Казахстана похолодало, в Беларуси задержалось тепло лета
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Холодный атмосферный фронт с полярным воздухом придет в среду в Москву. Вечером ожидается ощутимое похолодание до плюс 10 градусов, рассказали в центре «Фобос». При этом в выходные летнее тепло вернется в Москву. Температура будет даже выше климатической нормы. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Осенняя прохлада пришла на север и восток Казахстана, там всего 10 градусов. Регионы заливают дожди. На юге температура опускается только по ночам. В горах снег и град. Днем там и на западе страны плюс 30.

За последними солнечными лучами в Атырау прилетели краснокнижные фламинго. Местные жители говорят, что увидеть там этих птиц – большая редкость. Остановилась стая возле нефтеперерабатывающего завода, в так называемых полях испарения «Тухлая балка». Орнитологи отмечают, что местность с непривлекательным названием пернатые гости выбрали, так как там спокойно и есть природный корм – их любимые мелкие рачки.

Кыргызстан

Осень радует кыргызстанцев. В Бишкеке тепло и сухо. В среду воздух прогреется до 26 градусов. Комфортную погоду обещают до конца недели. Горожане отдают предпочтение отдыху на свежем воздухе. Особенно пользуется спросом Шахматная аллея. На ней каждый день собираются как взрослые, так и дети. По выходным там проводят мини-турниры.

Беларусь

Привет от лета. На юге Беларуси до плюс 27, в столице – 24 градуса. Сентябрь может установить новый температурный рекорд. Прошедший август, по данным Белгидромета, уже стал одним из самых теплых за последние 78 лет. Средняя температура по стране была выше 20 градусов. По прогнозу синоптиков, метеорологическое лето продлится полторы недели. Грозовая активность спадет. Молнии на небе в сентябре будут сверкать всего несколько раз.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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