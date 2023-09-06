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Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

06.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл с официальным визитом в Минск на переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

По итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений.

В июне глава МИД Беларуси Сергей Алейник во время визита в Экваториальную Гвинею сообщил о договоренности развивать политический диалог на высшем уровне. Стороны также договорились о развитии торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействии в сферах сельского хозяйства, образования, культуры и туризма.



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Теги: Минск
 
 
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Планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений.
 
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