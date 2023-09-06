Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл с официальным визитом в Минск на переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА .

По итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений.